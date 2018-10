Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6be176ff-32be-4271-85d7-4239ee362b72","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201841_torokot_fogtunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6be176ff-32be-4271-85d7-4239ee362b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e193aa4c-a090-40b7-bf1d-4477ce2a7106","keywords":null,"link":"/itthon/201841_torokot_fogtunk","timestamp":"2018. október. 11. 09:30","title":"Hamvay Péter: Törököt fogtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tekintélyes „Agence nationale de sécurité sanitaire” (ANSAS) most közzétett jelentésében radikális intézkedést javasol: a népegészségügyre felügyelő szervezet szerint a szoláriumok a mesterséges UV sugárzással óriási egészségügyi kockázatot jelentenek, ezért be kellene tiltani a barnító szalonokat.","shortLead":"A tekintélyes „Agence nationale de sécurité sanitaire” (ANSAS) most közzétett jelentésében radikális intézkedést...","id":"20181011_A_szolarium_eletveszelyes_be_kellene_tiltani__mondjak_a_francia_nepegeszsegugyiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e384ed30-f57d-4352-97d2-a930c00330bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_A_szolarium_eletveszelyes_be_kellene_tiltani__mondjak_a_francia_nepegeszsegugyiek","timestamp":"2018. október. 11. 12:18","title":"A szolárium életveszélyes, be kellene tiltani – mondják a francia népegészségügyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a6845d-bd53-4155-8bd8-bb1a74bb4f43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A producer ellen 2017-ben indult eljárás, mert állítólag 2004-ben orális szexre kényszerített egy akkor még csak 17 éves színésznőt. ","shortLead":"A producer ellen 2017-ben indult eljárás, mert állítólag 2004-ben orális szexre kényszerített egy akkor még csak 17...","id":"20181011_Ejtettek_az_egyik_vadpontot_Harvey_Weinstein_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a6845d-bd53-4155-8bd8-bb1a74bb4f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82bb32c-84b9-4b8b-b18b-761934bf9e05","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Ejtettek_az_egyik_vadpontot_Harvey_Weinstein_ugyeben","timestamp":"2018. október. 11. 17:01","title":"Ejtették az egyik vádpontot Harvey Weinstein ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kicsit erősebben fújhat a szél, de amúgy szép idő várható ma is. ","shortLead":"Kicsit erősebben fújhat a szél, de amúgy szép idő várható ma is. ","id":"20181011_Csutorotkon_is_marad_a_meleg_napos_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c069ab-3ec1-440c-954e-b0caa754e34b","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Csutorotkon_is_marad_a_meleg_napos_ido","timestamp":"2018. október. 11. 05:30","title":"Csütörtökön is marad a meleg, napos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai rapper az Ovális Irodában vendégeskedett Donald Trump elnöknél.\r

","shortLead":"Az amerikai rapper az Ovális Irodában vendégeskedett Donald Trump elnöknél.\r

","id":"20181012_kanye_west_rapper_donald_trump_feher_haz_ovalis_iroda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba176c39-d26f-405b-80c1-5784766a4bb7","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_kanye_west_rapper_donald_trump_feher_haz_ovalis_iroda","timestamp":"2018. október. 12. 06:35","title":"Egészen bizarr beszédet nyomott le Kanye West a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71fed8f-b4d2-44c0-a7e8-991518d6c916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A témában Hadházy Ákos, az LMP volt társelnöke kezdeményezett aláírásgyűjtést.","shortLead":"A témában Hadházy Ákos, az LMP volt társelnöke kezdeményezett aláírásgyűjtést.","id":"20181011_A_Jobbik_beall_Hadhazy_moge_tamogatjak_az_Europai_Ugyeszseghez_valo_csatlakozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e71fed8f-b4d2-44c0-a7e8-991518d6c916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06720c2a-6916-40a0-a09c-ea705fbeb095","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_Jobbik_beall_Hadhazy_moge_tamogatjak_az_Europai_Ugyeszseghez_valo_csatlakozast","timestamp":"2018. október. 11. 17:59","title":"A Jobbik beáll Hadházy mögé, támogatják az Európai Ügyészséghez való csatlakozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Ciprusra tartó utasszállító nyomába eredtek.","shortLead":"Egy Ciprusra tartó utasszállító nyomába eredtek.","id":"20181010_riasztottak_a_honvedseg_gripenjeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76321cb8-42c9-47dc-930c-566cf5c14700","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_riasztottak_a_honvedseg_gripenjeit","timestamp":"2018. október. 10. 16:11","title":"Riasztották a honvédség Gripenjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"D.B.G.","category":"itthon","description":"Ugyanolyan szavazati jogot és ugyanolyan parlamenti képviseletet adna az MSZP a határon túli magyaroknak, mint az „anyaországiaknak” – talán ez az egyik legfontosabb pontja a szocialisták legújabb nemzetstratégiai programjának.","shortLead":"Ugyanolyan szavazati jogot és ugyanolyan parlamenti képviseletet adna az MSZP a határon túli magyaroknak, mint...","id":"20181011_Atleptek_a_hatart_a_szocialistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83d2f1d-e017-4189-baff-329b30ffa4c7","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Atleptek_a_hatart_a_szocialistak","timestamp":"2018. október. 11. 18:30","title":"Külön parlamenti képviselőt javasol a határon túliaknak az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]