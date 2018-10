Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68eee601-8414-4607-8a2f-9839d7515e9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új technológiát vezet be a Dropbox, hogy a szolgáltatásban tárolt dokumentumok és képek között sokkal gyorsabban lehessen keresni.","shortLead":"Új technológiát vezet be a Dropbox, hogy a szolgáltatásban tárolt dokumentumok és képek között sokkal gyorsabban...","id":"20181011_dropbox_kep_foto_dokumentum_felhoszolgaltatas_optikai_karakterfelismeres_ocr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68eee601-8414-4607-8a2f-9839d7515e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1f8865-ae7f-4ad3-9c1f-c6b8578ba0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_dropbox_kep_foto_dokumentum_felhoszolgaltatas_optikai_karakterfelismeres_ocr","timestamp":"2018. október. 11. 13:03","title":"Nagyon hasznos újítás jön a Dropboxba, öröm lesz használni – már annak, aki fizet érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723ed37f-7d23-42f6-9f18-82e00be737f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy azért, mert Toroczkai korábban feljelentést tett bennfentes kereskedelem bűncselekménye miatt az OTP ellen is.","shortLead":"Lehet, hogy azért, mert Toroczkai korábban feljelentést tett bennfentes kereskedelem bűncselekménye miatt az OTP ellen...","id":"20181012_Nem_nyithatott_szamlat_az_OTPnel_a_Jobbikbol_kivalt_Mi_Hazank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=723ed37f-7d23-42f6-9f18-82e00be737f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2671df45-a561-4ebc-b0cf-3e4008b31175","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Nem_nyithatott_szamlat_az_OTPnel_a_Jobbikbol_kivalt_Mi_Hazank","timestamp":"2018. október. 12. 08:49","title":"Nem nyithatott számlát az OTP-nél a Jobbikból kivált Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Uniós tagállamokban korlátozzák számukra a szolgáltatásokat.","shortLead":"Az Uniós tagállamokban korlátozzák számukra a szolgáltatásokat.","id":"20181012_Bajban_lesznek_a_brit_Netflixfuggok_ha_orszaguk_megegyezes_nelkul_lep_ki_az_Uniobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4ed71e-8e7a-40ec-8388-ae94e57f2bad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Bajban_lesznek_a_brit_Netflixfuggok_ha_orszaguk_megegyezes_nelkul_lep_ki_az_Uniobol","timestamp":"2018. október. 12. 19:10","title":"Bajban lesznek a brit Netflix-függők, ha országuk megegyezés nélkül lép ki az Unióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A déli elnök bízik kommunista partnerében; Amerika kevésbé.","shortLead":"A déli elnök bízik kommunista partnerében; Amerika kevésbé.","id":"20181012_Szoul_szerint_EszakKorea_kesz_a_leszerelesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3c6c7f-e347-4d7a-939b-fa19d13125e6","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_Szoul_szerint_EszakKorea_kesz_a_leszerelesre","timestamp":"2018. október. 12. 13:16","title":"Szöul szerint Észak-Korea kész a leszerelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dd6079-ea36-4eb6-a2ea-826311c921bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181012_Igy_hangzik_a_Szekely_Himnusz_a_romai_Szent_Peter_teren_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33dd6079-ea36-4eb6-a2ea-826311c921bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9e73e5-c519-421e-b624-0fd64a424144","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Igy_hangzik_a_Szekely_Himnusz_a_romai_Szent_Peter_teren_video","timestamp":"2018. október. 12. 15:03","title":"Így hangzik a Székely Himnusz a római Szent Péter téren (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az első osztályból kiesett belga csapat gazdasági igazgatóját letartóztatták, az edző az őrszobán töltötte az éjszakát.","shortLead":"Az első osztályból kiesett belga csapat gazdasági igazgatóját letartóztatták, az edző az őrszobán töltötte az éjszakát.","id":"20181011_Bundabotrany_29_embert_letartoztattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b3f2f7-c92c-49f3-9ecf-4689d56c88c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_Bundabotrany_29_embert_letartoztattak","timestamp":"2018. október. 11. 19:18","title":"Bundabotrány: 29 embert letartóztattak Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisvárosi focisuli fejlesztésére szánt összeg – nem egész 250 millió forint – kellett volna a hvg.hu birtokába jutott dokumentumok szerint csak ahhoz, hogy ne álljon ma összeomlás szélén a Honvédkórház sürgősségi centruma. A betegéleteket veszélyeztető helyzetre egy év alatt közel száz levélben figyelmeztették a Honvédkórház parancsnokát, aki megingathatatlannak tűnik a posztján, egyesek szerint a Fidesz felső vezetésével ápolt szoros politikai-családi kapcsolatai miatt is. \r

","shortLead":"Egy kisvárosi focisuli fejlesztésére szánt összeg – nem egész 250 millió forint – kellett volna a hvg.hu birtokába...","id":"20181012_Honvedkorhaz_zacher_gabor_surgossegi_orvosok_apolok_sbc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261cbf94-7fbc-408d-9039-d6079d668703","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Honvedkorhaz_zacher_gabor_surgossegi_orvosok_apolok_sbc","timestamp":"2018. október. 12. 06:30","title":"Folytatódik a dráma a Honvédkórházban: \"Minden nap úgy lépek be, hogy fél lábbal a börtönben érzem magam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77efeb5-599b-45c5-98b1-fb8401b2fe8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt fellebbezett, és nyert: a bíróság szerint teljesen jogosan tették ki plakátjaikat, amelyek a helyi választási bizottság szerint rontották a fideszes jelölt esélyeit.","shortLead":"A párt fellebbezett, és nyert: a bíróság szerint teljesen jogosan tették ki plakátjaikat, amelyek a helyi választási...","id":"20181012_Megsem_kell_buntetest_fizetnie_a_Momentumnak_szombathelyi_plakatjai_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b77efeb5-599b-45c5-98b1-fb8401b2fe8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15c0083-b43a-481b-a8e7-7b4c4294d78f","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Megsem_kell_buntetest_fizetnie_a_Momentumnak_szombathelyi_plakatjai_miatt","timestamp":"2018. október. 12. 17:50","title":"Mégsem kell büntetést fizetnie a Momentumnak szombathelyi plakátjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]