Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e7a037c-2dbc-43a3-8e36-a38b3baa6bd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van benne valami szomorúan megalázó. ","shortLead":"Van benne valami szomorúan megalázó. ","id":"20181011_kereklopas_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7a037c-2dbc-43a3-8e36-a38b3baa6bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b22c6aa-8f5b-4d72-8207-e8493448beb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_kereklopas_auto","timestamp":"2018. október. 12. 04:05","title":"Van, ahol még mindig nagy divat az ilyen feltéglázós keréklopás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes többség blokkolta az időközi választást, botrányos ülésen.","shortLead":"A fideszes többség blokkolta az időközi választást, botrányos ülésen.","id":"20181012_Napirendre_sem_kerult_az_onfeloszlatas_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3690c5-136f-48a9-bbe9-06d4715dc273","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Napirendre_sem_kerult_az_onfeloszlatas_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. október. 12. 12:26","title":"Napirendre sem került az önfeloszlatás Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojáték- és az okostelefon-függőség után újabb digitális veszélyről kaptunk hírt: a Netflix is magába szippanthatja a felhasználót.","shortLead":"A videojáték- és az okostelefon-függőség után újabb digitális veszélyről kaptunk hírt: a Netflix is magába...","id":"20181011_indiai_ferfi_netflix_fuggoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1753f353-40e3-415d-b8da-ef18d449bffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_indiai_ferfi_netflix_fuggoseg","timestamp":"2018. október. 11. 17:03","title":"Már ilyen is van: Netflix-függőséggel fordult orvoshoz egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439a921a-d5bc-4fd3-850a-873429881e15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonos háttérképek egyedi ruhába öltöztetik a készülékünket. Persze hogy szeretjük váltogatni ezeket a képeket, főleg ha olyan fotók közül választhatunk, amelyek nagyfelbontásúak, szépek, különlegesek. Épp ilyeneket kínál a Google most frissített alkalmazása.","shortLead":"Az okostelefonos háttérképek egyedi ruhába öltöztetik a készülékünket. Persze hogy szeretjük váltogatni ezeket...","id":"20181012_google_wallpapers_app_frissitese_az_uj_pixelek_megjelenese_kapcsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=439a921a-d5bc-4fd3-850a-873429881e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309b1ee6-370f-4731-968b-5a10c99de29f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_google_wallpapers_app_frissitese_az_uj_pixelek_megjelenese_kapcsan","timestamp":"2018. október. 12. 10:03","title":"Frissült egy látványos Google-alkalmazás, megszépítheti vele a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyorsan meg is osztotta a Facebookon. ","shortLead":"Gyorsan meg is osztotta a Facebookon. ","id":"20181011_Deutsch_Tamas_teljesen_megdobbent_attol_amit_egy_belga_repuloteren_latott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdcd374-e986-4369-b31f-669fc4c978cc","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Deutsch_Tamas_teljesen_megdobbent_attol_amit_egy_belga_repuloteren_latott","timestamp":"2018. október. 11. 19:03","title":"Deutsch Tamás teljesen megdöbbent attól, amit egy belga repülőtéren látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb73651-4669-4379-88eb-7dc54057c571","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Negyven dalt gyűjtöttek egybe, hogy megkönnyítsék a szívmasszázst.","shortLead":"Negyven dalt gyűjtöttek egybe, hogy megkönnyítsék a szívmasszázst.","id":"20181013_Dalok_ujraeleszteshez_itt_a_Spotifylista_amely_eletet_menthet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb73651-4669-4379-88eb-7dc54057c571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb4eed8-ee22-4343-903f-fb1c4c34a3e7","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Dalok_ujraeleszteshez_itt_a_Spotifylista_amely_eletet_menthet","timestamp":"2018. október. 13. 10:33","title":"Dalok újraélesztéshez: itt a Spotify-lista, amely életet menthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbae952-d6c7-41e2-be5f-6c005a438e4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt miniszterelnök továbbra is azt akarja elérni, hogy új referendum döntsön a szerinte katasztrofális lépésről.","shortLead":"A volt miniszterelnök továbbra is azt akarja elérni, hogy új referendum döntsön a szerinte katasztrofális lépésről.","id":"20181011_Blair_nem_adja_fel_uj_nepszavazast_akar_a_Brexitrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cbae952-d6c7-41e2-be5f-6c005a438e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499f10b7-2ebd-4b32-97d8-fdddf9f83929","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Blair_nem_adja_fel_uj_nepszavazast_akar_a_Brexitrol","timestamp":"2018. október. 11. 11:30","title":"Blair nem adja fel: új népszavazást akar a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302cec8e-c549-4edf-8847-b09ad5c5e0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tragédia eddig ismert halálos áldozatainak száma tíz.","shortLead":"A tragédia eddig ismert halálos áldozatainak száma tíz.","id":"20181011_Ozonvizszeru_felhoszakadas_meg_harom_embert_keresnek_Mallorcan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302cec8e-c549-4edf-8847-b09ad5c5e0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3d0768-fd1c-4498-b2dc-6da4513b2ee9","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Ozonvizszeru_felhoszakadas_meg_harom_embert_keresnek_Mallorcan","timestamp":"2018. október. 11. 12:14","title":"Özönvízszerű felhőszakadás: még három embert keresnek Mallorcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]