[{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közzétette a NAV a nagy összegű adóval tartozók listáját, ezúttal 93-an voltak, akik legalább tízmillió forinttal tartoztak az adóhivatalnak.","shortLead":"Közzétette a NAV a nagy összegű adóval tartozók listáját, ezúttal 93-an voltak, akik legalább tízmillió forinttal...","id":"20181016_17_milliard_forintot_felejtett_el_valaki_befizetni_a_NAVnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989202c4-aa24-4432-a1d4-2a30e3000825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_17_milliard_forintot_felejtett_el_valaki_befizetni_a_NAVnak","timestamp":"2018. október. 16. 06:43","title":"1,7 milliárd forintot felejtett el valaki befizetni a NAV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e77380-f43a-44fe-8531-b0d93b5d433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyó magyarországi szakaszán több gázló nem éri el az ideális mélységet, ezeken a részeken a hajózás is veszélyessé vált.","shortLead":"A folyó magyarországi szakaszán több gázló nem éri el az ideális mélységet, ezeken a részeken a hajózás is veszélyessé...","id":"20181017_Nem_jarnak_a_BKK_hajoi_a_Duna_alacsony_vizallasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22e77380-f43a-44fe-8531-b0d93b5d433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59e3451-9e37-4506-9964-a3b3c00d4463","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Nem_jarnak_a_BKK_hajoi_a_Duna_alacsony_vizallasa_miatt","timestamp":"2018. október. 17. 09:13","title":"Nem járnak a BKK hajói a Duna alacsony vízállása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c79073-6baf-44ca-9c71-735e870961ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Használta is őket.","shortLead":"Használta is őket.","id":"20181016_Valosagos_fegyverarzenalra_bukkantak_egy_miskolci_ferfi_otthonaban_a_rendorok__fotok_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25c79073-6baf-44ca-9c71-735e870961ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dc2e27-047d-4e7c-9148-274b3dfc7039","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Valosagos_fegyverarzenalra_bukkantak_egy_miskolci_ferfi_otthonaban_a_rendorok__fotok_video","timestamp":"2018. október. 16. 13:43","title":"Valóságos fegyverarzenált találtak egy miskolci férfi otthonában a rendőrök – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hét, de talán a hónap híre a Winamp mögötti cég hétfői bejelentése: 2019-ben nem csak visszatér a ‘90-es évek egyik, ha nem a legjobb programja, mobilverziót is készítenek hozzá. ","shortLead":"A hét, de talán a hónap híre a Winamp mögötti cég hétfői bejelentése: 2019-ben nem csak visszatér a ‘90-es évek egyik...","id":"20181016_winamp_zenelejatszo_aol_radionomy_zenehallgatas_szamitogepen_bongeszoben_streaming_zenehallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ce20b4-4421-4c44-bce5-c5cbe7dbf753","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_winamp_zenelejatszo_aol_radionomy_zenehallgatas_szamitogepen_bongeszoben_streaming_zenehallgatas","timestamp":"2018. október. 16. 09:36","title":"Visszatér a Winamp, a valaha készült egyik legjobb zenelejátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d70fdae-a4e8-46d0-b7cb-68e11983ddbb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évente már tízezreket vonzanak azok a tematikus séták, amelyeken a város kevésbé ismert oldalát mutatják be a résztvevőknek, általában egy-egy szakértő vezetésével.","shortLead":"Évente már tízezreket vonzanak azok a tematikus séták, amelyeken a város kevésbé ismert oldalát mutatják be...","id":"20181017_Egyre_nepszerubb_Budapesten_a_setaturizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d70fdae-a4e8-46d0-b7cb-68e11983ddbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752390cd-9afe-4ff1-aed8-689b993df42b","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Egyre_nepszerubb_Budapesten_a_setaturizmus","timestamp":"2018. október. 17. 06:09","title":"Egyre népszerűbb Budapesten a sétaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bajor Keresztényszociális Unió elnöke szerint ha a bevándorlás a kampány központi elemévé válna, az olyan erőknek adna előnyt, amelyeket ők nem szívesen támogatnának.","shortLead":"A bajor Keresztényszociális Unió elnöke szerint ha a bevándorlás a kampány központi elemévé válna, az olyan erőknek...","id":"20181016_Orban_egykori_tamogatoja_nem_szeretne_ha_a_migraciorol_szolna_az_EPvalasztas_kampanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c02256-2174-468e-ab76-5937ced98c8d","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Orban_egykori_tamogatoja_nem_szeretne_ha_a_migraciorol_szolna_az_EPvalasztas_kampanya","timestamp":"2018. október. 16. 16:46","title":"Orbán egykori támogatója nem szeretné, ha a migrációról szólna az EP-választás kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2d4591-c776-48fe-8b40-3a56ec54bc4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Baptista Szeretetszolgálat meghívására érkezik, a Budapest Arénában megszervezett Cipősdoboz adománygyűjtő akció sztárvendége lesz.","shortLead":"A Baptista Szeretetszolgálat meghívására érkezik, a Budapest Arénában megszervezett Cipősdoboz adománygyűjtő akció...","id":"20181016_Magyarorszagra_jon_Chuck_Norris","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e2d4591-c776-48fe-8b40-3a56ec54bc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8b0e1f-649b-4bc9-be89-911ef1bb677c","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Magyarorszagra_jon_Chuck_Norris","timestamp":"2018. október. 16. 17:13","title":"Magyarországra jön Chuck Norris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Időre van szükségünk, sokkal több időre - mondta Michel Barnier uniós főtárgyaló az EU-csúcs előtt.","shortLead":"Időre van szükségünk, sokkal több időre - mondta Michel Barnier uniós főtárgyaló az EU-csúcs előtt.","id":"20181017_Sokkal_tobb_ido_kell_a_Brexitmegallapodashoz_a_fotargyalo_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b79077-204f-49a1-8f23-39999d592c5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Sokkal_tobb_ido_kell_a_Brexitmegallapodashoz_a_fotargyalo_szerint","timestamp":"2018. október. 17. 20:50","title":"Sokkal több idő kell a Brexit-megállapodáshoz a főtárgyaló szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]