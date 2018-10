Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dddfab4-8f4b-42e5-a4a1-c7789101ef82","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"EU-pénzből segítette Budapest a menekültek beilleszkedését.","shortLead":"EU-pénzből segítette Budapest a menekültek beilleszkedését.","id":"20181017_Konyhan_varrodakban_mosodakban_kaptak_munkat_a_Budapestre_erkezett_menekultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dddfab4-8f4b-42e5-a4a1-c7789101ef82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057ab314-2c2b-4c34-a9ab-09018ec8fe8e","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Konyhan_varrodakban_mosodakban_kaptak_munkat_a_Budapestre_erkezett_menekultek","timestamp":"2018. október. 17. 17:02","title":"Konyhán, varrodákban, mosodákban kaptak munkát a Budapestre érkezett menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányfő is szeretné a Nagy-Britannia uniós kilépését követő, eredetileg 2020 végéig tervezett átmeneti időszak egyéves meghosszabbítását. A kiválási tárgyalások legfőbb vitás pontja az ír-északír határellenőrzés visszaállításának mikéntje.","shortLead":"A kormányfő is szeretné a Nagy-Britannia uniós kilépését követő, eredetileg 2020 végéig tervezett átmeneti időszak...","id":"20181018_Theresa_May_is_szeretne_a_Brexit_utani_atmeneti_idoszak_meghosszabbitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4fe8cc-5de3-41c4-bb77-19ebb90731eb","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Theresa_May_is_szeretne_a_Brexit_utani_atmeneti_idoszak_meghosszabbitasat","timestamp":"2018. október. 18. 05:17","title":"May is meghosszabbítaná a Brexit utáni átmeneti időszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ca96e9-8e09-43f5-887c-88ea6e8fd808","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervező szerint ez a különleges jármű egyszerre akár 300 tonnával is terhelhető, és ekkora tömeg mozgatásához igen komoly erő kell.","shortLead":"A tervező szerint ez a különleges jármű egyszerre akár 300 tonnával is terhelhető, és ekkora tömeg mozgatásához igen...","id":"20181017_almaink_dompere_ilyen_egy_repulogep_hajtomuves_hatalmas_volvo_teherauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17ca96e9-8e09-43f5-887c-88ea6e8fd808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a0f183-c50d-46d1-8b4d-568a66c50b4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_almaink_dompere_ilyen_egy_repulogep_hajtomuves_hatalmas_volvo_teherauto","timestamp":"2018. október. 17. 15:23","title":"Álmaink dömpere: ilyen egy repülőgép-hajtóműves hatalmas Volvo teherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ba5228-d542-4921-9fb4-b20d10fdb699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt miniszterelnök azt járja körül, hogy vajon tanult-e a világ a tíz évvel ezelőtti gazdasági válságból.","shortLead":"A volt miniszterelnök azt járja körül, hogy vajon tanult-e a világ a tíz évvel ezelőtti gazdasági válságból.","id":"20181017_Bajnai_7_tezise_a_gazdasagrol_a_HVGben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65ba5228-d542-4921-9fb4-b20d10fdb699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57877a1c-a434-4793-b44c-c2e1fb7d92dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Bajnai_7_tezise_a_gazdasagrol_a_HVGben","timestamp":"2018. október. 17. 12:20","title":"Bajnai 7 tézise a gazdaságról a HVG-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nincs üzleti kapcsolatom Szaúd-Arábiával – sietett a Twitteren tudatni a világgal Donald Trump, akit az ellenzéki sajtó azzal gyanúsít, azért oly elnéző a sivatagi királysággal, mert ehhez komoly anyagi érdekei fűződnek.","shortLead":"Nincs üzleti kapcsolatom Szaúd-Arábiával – sietett a Twitteren tudatni a világgal Donald Trump, akit az ellenzéki sajtó...","id":"20181017_Mennyire_es_mennyiert_szereti_Trump_SzaudArabiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd6be9c-eae2-491c-ad13-f9e7bda67d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Mennyire_es_mennyiert_szereti_Trump_SzaudArabiat","timestamp":"2018. október. 17. 11:17","title":"Mennyire és mennyiért szereti Trump Szaúd-Arábiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b494084-aa4e-4ed7-93c2-1a0a91d2bdc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért pereltek, mert a Korrupciókutató Központ januári tanulmányában a magyar közbeszerzési protokollt Zambiáéval és Bangladesével hasonlította össze, a hatóság szerint ez egyenlő a jó hírnév megsértésével. A bíróság szerint meg nem.","shortLead":"Azért pereltek, mert a Korrupciókutató Központ januári tanulmányában a magyar közbeszerzési protokollt Zambiáéval és...","id":"20181018_Megint_visszapattant_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_korrupciokutatok_elleni_keresete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b494084-aa4e-4ed7-93c2-1a0a91d2bdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33648fa3-2baa-4804-b3a1-a0f52b5fe02d","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Megint_visszapattant_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_korrupciokutatok_elleni_keresete","timestamp":"2018. október. 18. 17:09","title":"Megint visszapattant a Közbeszerzési Hatóság korrupciókutatók elleni keresete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a portás is otthagyta a Budapest IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumot. ","shortLead":"Még a portás is otthagyta a Budapest IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumot. ","id":"20181018_Igazgatovaltas_miatt_12_tanar_mondott_fel_egy_pesti_gimnaziumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe0d822-16e0-4d37-b9f7-58b47120ad7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Igazgatovaltas_miatt_12_tanar_mondott_fel_egy_pesti_gimnaziumban","timestamp":"2018. október. 18. 15:45","title":"Igazgatóváltás miatt 12 tanár mondott fel egy pesti gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s politikus megállás nélkül tüzel, egyik kérdés után adja be a másikat, de egyelőre nem jár sikerrel.","shortLead":"Az LMP-s politikus megállás nélkül tüzel, egyik kérdés után adja be a másikat, de egyelőre nem jár sikerrel.","id":"20181017_Demeter_Marta_megint_arnyekra_vetodott_ezuttal_a_letelepedesi_kotvenyek_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad94555-f1e4-4dc0-a600-31c0d87c9214","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Demeter_Marta_megint_arnyekra_vetodott_ezuttal_a_letelepedesi_kotvenyek_ugyeben","timestamp":"2018. október. 17. 17:02","title":"Demeter Márta megint árnyékra vetődhetett, ezúttal a letelepedési kötvények ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]