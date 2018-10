Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"367513b7-6fa5-405a-9df5-4c4e1fe41bda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Némi hezitálás után a kutyamama és a kölykök is elfogadták a kis jövevényt.","shortLead":"Némi hezitálás után a kutyamama és a kölykök is elfogadták a kis jövevényt.","id":"20181018_Bajos_oroszlanbebit_szoptatott_a_gondos_kutyamama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=367513b7-6fa5-405a-9df5-4c4e1fe41bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0d700e-dd03-414c-a211-4ade39623eda","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Bajos_oroszlanbebit_szoptatott_a_gondos_kutyamama","timestamp":"2018. október. 18. 10:22","title":"Bájos: oroszlánbébit szoptatott a gondos kutyamama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df2586c-1daf-4434-aab9-0f426fec3ab5","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Kontakt című anyagáért Bartha Máté kapta az elismerést.","shortLead":"A Kontakt című anyagáért Bartha Máté kapta az elismerést.","id":"20181017_Capa_nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6df2586c-1daf-4434-aab9-0f426fec3ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23074f96-247b-439d-bef6-07a58231816a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181017_Capa_nagydij","timestamp":"2018. október. 17. 18:33","title":"A Honvédsuli fotósorozatával Bartha Máthé nyerte az idei Capa-Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78f0add-2e56-421a-b0d8-52da5ac7113a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét és fél év börtönt kaptak a Buda-Cash ügy vádlottai, nem jogerősen.","shortLead":"Hét és fél év börtönt kaptak a Buda-Cash ügy vádlottai, nem jogerősen.","id":"20181019_Bortonre_es_vagyonelkobzasra_iteltek_a_BudaCashbotrany_vadlottait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c78f0add-2e56-421a-b0d8-52da5ac7113a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df006652-9b4c-40ef-98c4-2e6dbe3acc52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_Bortonre_es_vagyonelkobzasra_iteltek_a_BudaCashbotrany_vadlottait","timestamp":"2018. október. 19. 11:23","title":"Börtönre és vagyonelkobzásra ítélték a Buda-Cash-botrány vádlottait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a portás is otthagyta a Budapest IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumot. ","shortLead":"Még a portás is otthagyta a Budapest IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumot. ","id":"20181018_Igazgatovaltas_miatt_12_tanar_mondott_fel_egy_pesti_gimnaziumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe0d822-16e0-4d37-b9f7-58b47120ad7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Igazgatovaltas_miatt_12_tanar_mondott_fel_egy_pesti_gimnaziumban","timestamp":"2018. október. 18. 15:45","title":"Igazgatóváltás miatt 12 tanár mondott fel egy pesti gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Már csütörtökön akcióba lépnek az atomerőmű és a vízügyi igazgatóság szakemberei a Duna alacsony vízállása miatt.","shortLead":"Már csütörtökön akcióba lépnek az atomerőmű és a vízügyi igazgatóság szakemberei a Duna alacsony vízállása miatt.","id":"20181017_Annyira_keves_a_viz_a_Dunaban_hogy_emeltek_a_paksi_atomeromu_intezkedesi_tervenek_fokozatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3384fb9b-3912-4292-b07b-eb157a3499b9","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Annyira_keves_a_viz_a_Dunaban_hogy_emeltek_a_paksi_atomeromu_intezkedesi_tervenek_fokozatat","timestamp":"2018. október. 17. 21:14","title":"Túl kevés a víz a Dunában, emelték a paksi atomerőmű intézkedési tervének fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlan-adásvételek 24 százalékának hátterében áll első lakás vásárlása a fővárosban, és a vidéki statisztikák sem sokban különböznek ettől. Az ingatlanpiaci boom előtt a tranzakciók 40 százalékát első lakásvásárlók bonyolították.","shortLead":"Az ingatlan-adásvételek 24 százalékának hátterében áll első lakás vásárlása a fővárosban, és a vidéki statisztikák sem...","id":"20181019_Sokkal_kevesebben_jutnak_elso_lakashoz_mint_a_boom_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36476b8-40cc-4097-9b22-31c3d237d6a2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181019_Sokkal_kevesebben_jutnak_elso_lakashoz_mint_a_boom_elott","timestamp":"2018. október. 19. 11:24","title":"Sokkal kevesebben jutnak első lakáshoz, mint a boom előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótlóbusszal vagy villamossal lehetett utazni a budai szakaszon.","shortLead":"Pótlóbusszal vagy villamossal lehetett utazni a budai szakaszon.","id":"20181017_Elromlott_egy_jarmu_nem_jar_az_M4es_metro_egy_szakaszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29023806-c539-413e-9b48-71c231774685","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Elromlott_egy_jarmu_nem_jar_az_M4es_metro_egy_szakaszon","timestamp":"2018. október. 17. 16:42","title":"Elromlott egy jármű, nem járt az M4-es metró egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dohányzás után újabb frontot nyit a kormány: a homeopátia kerül sorra. Írásos lebeszélő ajánlást kell adnia ugyanis a patikusoknak azoknak a vevőknek, akik homeopátiás szereket vennének egy friss törvényjavaslat szerint. Ha ezt nem teszik meg, szabálysértést követnek el, amit a rendőrség fog kivizsgálni. A patikusoknak még egy stresszfaktora lett, ám kérdéses, hogy sikerül-e visszaszorítani a homeopátiás szereket.","shortLead":"A dohányzás után újabb frontot nyit a kormány: a homeopátia kerül sorra. Írásos lebeszélő ajánlást kell adnia ugyanis...","id":"20181019_Hadat_uzen_a_kormany_a_homeopatianak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22aae5e-d3be-4de7-b740-ed771d5606cb","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Hadat_uzen_a_kormany_a_homeopatianak","timestamp":"2018. október. 19. 14:09","title":"Nincs megállás: hadat üzen a kormány a homeopátiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]