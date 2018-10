Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec103f75-9b33-48ac-be44-2a01e7659966","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatgyerekes család otthona délben gyulladt ki a Zala megyei Dióskálon. Minden ingóságuk megsemmisült. ","shortLead":"A hatgyerekes család otthona délben gyulladt ki a Zala megyei Dióskálon. Minden ingóságuk megsemmisült. ","id":"20181023_kigyulladt_leegett_haz_mentes_dioskal_tuzoltok_hatgyerekes_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec103f75-9b33-48ac-be44-2a01e7659966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b90aba9-a23e-4541-b0b3-53f39082a40a","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_kigyulladt_leegett_haz_mentes_dioskal_tuzoltok_hatgyerekes_csalad","timestamp":"2018. október. 23. 21:58","title":"Lángoló házukból mentette ki négy gyerekét egy anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6d6be1-f281-45ab-9cad-86d36608288c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A békés tüntetést a Momentum szervezte, a cél az volt, hogy megmutassák: nem mindenki ért egyet a kormány hajléktalanokat megbélyegző intézkedéseivel.","shortLead":"A békés tüntetést a Momentum szervezte, a cél az volt, hogy megmutassák: nem mindenki ért egyet a kormány...","id":"20181024_A_londoni_magyar_nagykovetseg_elott_demonstraltak_magyar_fiatalok_a_hajlektalantorveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f6d6be1-f281-45ab-9cad-86d36608288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd0757c-6787-4a16-a79a-38a8b97d248a","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_A_londoni_magyar_nagykovetseg_elott_demonstraltak_magyar_fiatalok_a_hajlektalantorveny_ellen","timestamp":"2018. október. 24. 09:23","title":"A londoni magyar nagykövetség előtt demonstráltak magyar fiatalok a hajléktalantörvény ellen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e988b6-7842-4f0b-bffe-796eefa7cc65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Kína és két különleges közigazgatási területe, Hongkong és Makaó közötti gigantikus új híd egyesek szerint a három hídfő közötti gazdasági együttműködés szimbóluma, ám kritikusai biztosak abban, hogy Kína így láncolná magához a két üzleti fellegvárat.\r

","shortLead":"A Kína és két különleges közigazgatási területe, Hongkong és Makaó közötti gigantikus új híd egyesek szerint a három...","id":"20181024_a_vilag_leghosszabb_tengeri_hidja_hongkong_makao_ami_valojaban_Kina_trojai_falova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47e988b6-7842-4f0b-bffe-796eefa7cc65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e975e3e6-a7f8-4ff3-a8e7-743a5b56a66b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181024_a_vilag_leghosszabb_tengeri_hidja_hongkong_makao_ami_valojaban_Kina_trojai_falova","timestamp":"2018. október. 24. 15:07","title":"Páratlan építmény, de kérdés, megoszt vagy összeköt a világ leghosszabb tengeri hídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4f95da-c535-4d1b-9bc1-900faa0c0152","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden járőréről leszereltette a Vievu gyártmányú testkamera egy típusát a New York-i rendőrség, miután az egyik füstölni kezdett, nem sokkal később pedig fel is robbant. Az eszközök akkumulátorával lehet gond. ","shortLead":"Minden járőréről leszereltette a Vievu gyártmányú testkamera egy típusát a New York-i rendőrség, miután az egyik...","id":"20181024_testkamera_new_york_rendorseg_vievu_le5_fust_robbanas_veszely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf4f95da-c535-4d1b-9bc1-900faa0c0152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdbe5-a0ed-46e4-9cae-3b308c041399","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_testkamera_new_york_rendorseg_vievu_le5_fust_robbanas_veszely","timestamp":"2018. október. 24. 09:03","title":"2990 testkamerát szereltek le a New York-i rendőrökről, miután az egyik felrobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Kiska egy független napilapban megjelent publicisztikájában azt írja, az állam szándékosan a szőnyeg alá söpri a dolgokat.","shortLead":"Andrej Kiska egy független napilapban megjelent publicisztikájában azt írja, az állam szándékosan a szőnyeg alá söpri...","id":"20181024_A_szlovak_elnok_szerint_orszagaban_politikusok_es_rendorok_fedezik_a_maffiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbdacac-a051-4d49-b840-3ede592edf95","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_A_szlovak_elnok_szerint_orszagaban_politikusok_es_rendorok_fedezik_a_maffiat","timestamp":"2018. október. 24. 10:26","title":"A szlovák elnök szerint országában politikusok és rendőrök fedezik a maffiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6798fc54-8d17-4f0c-bca0-0b0eca923558","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csalások miatt törölné el ezt a támogatási formát a kormány, azonban a valódi művészeti tevékenységet folytató színházak és független társulatok nagy bajba kerülhetnek.","shortLead":"A csalások miatt törölné el ezt a támogatási formát a kormány, azonban a valódi művészeti tevékenységet folytató...","id":"20181024_Mate_Gabor_ha_elveszik_a_taot_bezarhat_a_Kamra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6798fc54-8d17-4f0c-bca0-0b0eca923558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bbade48-d592-43a7-a132-f520d0534a67","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_Mate_Gabor_ha_elveszik_a_taot_bezarhat_a_Kamra","timestamp":"2018. október. 24. 10:54","title":"Máté Gábor: Ha elveszik a taót, bezárhat a Kamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újabb személyes megbeszélést november 11-én tarthatják Párizsban. Trump is benne van. ","shortLead":"Az újabb személyes megbeszélést november 11-én tarthatják Párizsban. Trump is benne van. ","id":"20181023_donald_trump_vlagyimir_putyin_szemelyes_talalkozo_parizs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab26cb8-dad8-4f74-a51c-32abe753687f","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_donald_trump_vlagyimir_putyin_szemelyes_talalkozo_parizs","timestamp":"2018. október. 23. 18:23","title":"Putyin megint beszélgetne egyet Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258b1613-b7b7-4cbb-a5a6-2e937799918a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal ezelőtt Soros György lakásánál találtak csőbombát.","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt Soros György lakásánál találtak csőbombát.","id":"20181024_Bombat_talaltak_Clintonek_otthonanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=258b1613-b7b7-4cbb-a5a6-2e937799918a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23829ea2-9def-472f-840b-20b1d0dcae6e","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Bombat_talaltak_Clintonek_otthonanal","timestamp":"2018. október. 24. 15:36","title":"Bombát küldtek Obamának és a Clinton-házaspárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]