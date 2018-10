Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87d8fb70-07c5-475b-88d6-19c6cef57993","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201843_arany_elet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d8fb70-07c5-475b-88d6-19c6cef57993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8221f2a-f65e-4dfa-8533-2d9946e5e5ba","keywords":null,"link":"/itthon/201843_arany_elet","timestamp":"2018. október. 25. 11:30","title":"Kocsis Györgyi: Arany élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump nem hajlandó megválni három iPhone-jától, ami súlyos hiba: a mobilokat ugyanis Kína és Oroszország is lehallgatja.","shortLead":"Donald Trump nem hajlandó megválni három iPhone-jától, ami súlyos hiba: a mobilokat ugyanis Kína és Oroszország is...","id":"20181025_donald_trump_kina_oroszorszag_lehallgatas_mobiltelefon_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94fb846-c7fc-4315-a2dc-55732040a604","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_donald_trump_kina_oroszorszag_lehallgatas_mobiltelefon_iphone","timestamp":"2018. október. 25. 14:03","title":"Az oroszok és a kínaiak is lehallgatják Trump iPhone-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98da07de-71c9-42f8-a536-775787deeb55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvan figyelmeztetést is kiosztottak az utcán élőknek.","shortLead":"Hatvan figyelmeztetést is kiosztottak az utcán élőknek.","id":"20181024_rendorseg_hajlektalanok_kozteruleten_eletvitelszeru_tartozkodas_szabalysertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98da07de-71c9-42f8-a536-775787deeb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b3253c-47a6-4e28-848c-605c5849dad8","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_rendorseg_hajlektalanok_kozteruleten_eletvitelszeru_tartozkodas_szabalysertes","timestamp":"2018. október. 24. 16:37","title":"Öt nap alatt egyetlen hajléktalant vittek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8eccac-a7d8-46e7-b3d1-70c1e12a8b05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez lett a vége a párkányi zenélő ház sztorijának.","shortLead":"Ez lett a vége a párkányi zenélő ház sztorijának.","id":"20181024_Pszichiatriara_kerult_pedig_csak_operat_hallgatott__igaz_azt_eleg_hangosan_es_16_even_keresztul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc8eccac-a7d8-46e7-b3d1-70c1e12a8b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be60a408-452e-4d94-8a07-271701059298","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Pszichiatriara_kerult_pedig_csak_operat_hallgatott__igaz_azt_eleg_hangosan_es_16_even_keresztul","timestamp":"2018. október. 24. 11:25","title":"Pszichiátriára került, pedig csak operát hallgatott – igaz, azt elég hangosan és 16 éven át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4f95da-c535-4d1b-9bc1-900faa0c0152","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden járőréről leszereltette a Vievu gyártmányú testkamera egy típusát a New York-i rendőrség, miután az egyik füstölni kezdett, nem sokkal később pedig fel is robbant. Az eszközök akkumulátorával lehet gond. ","shortLead":"Minden járőréről leszereltette a Vievu gyártmányú testkamera egy típusát a New York-i rendőrség, miután az egyik...","id":"20181024_testkamera_new_york_rendorseg_vievu_le5_fust_robbanas_veszely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4f95da-c535-4d1b-9bc1-900faa0c0152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdbe5-a0ed-46e4-9cae-3b308c041399","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_testkamera_new_york_rendorseg_vievu_le5_fust_robbanas_veszely","timestamp":"2018. október. 24. 09:03","title":"2990 testkamerát szereltek le a New York-i rendőrökről, miután az egyik felrobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9c99a2-ff5c-4ead-9af9-8a76cb574013","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas többséggel támogatta az olyan egyszer használatos műanyagok, mint a fültisztító pálcika vagy műanyag evőeszközök betiltásáról szóló javaslatot az Európai Parlament szerdán. Karnyújtásnyira kerültünk egy új, műanyagmentesebb világtól. ","shortLead":"Hatalmas többséggel támogatta az olyan egyszer használatos műanyagok, mint a fültisztító pálcika vagy műanyag...","id":"20181024_egyszer_hasznalatos_muanyag_betiltasa_europai_bizottsag_uj_unios_szabalyok_szuperenzim_fultisztito_palcika_szivoszal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c9c99a2-ff5c-4ead-9af9-8a76cb574013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aeaaa37-d372-413e-bdbe-ab34b672e3eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_egyszer_hasznalatos_muanyag_betiltasa_europai_bizottsag_uj_unios_szabalyok_szuperenzim_fultisztito_palcika_szivoszal","timestamp":"2018. október. 24. 15:33","title":"Rábólintott Strasbourg, tényleg betiltathatják az egyszer használatos műanyagokat az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az 55 kilométeres híd Hongkong és Makaó között épült, 4900 milliárd forintnak megfelelő jüanba került. Átadása beindította a történelmi párhuzamokat kedvelő elemzők fantáziáját.","shortLead":"Az 55 kilométeres híd Hongkong és Makaó között épült, 4900 milliárd forintnak megfelelő jüanba került. Átadása...","id":"20181024_Kitores_vagy_nyuglodes_mire_megy_Kina_a_vilag_leghosszabb_hidjaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d7bac5-44aa-4ba4-9ca4-5be6f6c8276a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_Kitores_vagy_nyuglodes_mire_megy_Kina_a_vilag_leghosszabb_hidjaval","timestamp":"2018. október. 24. 15:12","title":"Kitörés vagy nyűglődés, mire megy Kína a világ leghosszabb tengeri hídjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cca357-751a-4b29-9825-bb8ac4316986","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Lionel Messit nélkülöző Barcelona 2-0-ra legyőzte az Internazionalét a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában. A Liverpool őrzi hazai veretlenségét, a Dortmund nagyon megverte az Atléticót.","shortLead":"A Lionel Messit nélkülöző Barcelona 2-0-ra legyőzte az Internazionalét a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének...","id":"20181025_bajnokok_ligaja_labdarugas_barcelona_inter_dortmund_atletico","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0cca357-751a-4b29-9825-bb8ac4316986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5705001a-e5ff-4cf9-8c72-c136d6d3527e","keywords":null,"link":"/sport/20181025_bajnokok_ligaja_labdarugas_barcelona_inter_dortmund_atletico","timestamp":"2018. október. 25. 05:58","title":"Nem kellett Messi a Barca győzelméhez, a Dortmund megruházta az Atleticót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]