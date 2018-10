Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc064a05-4460-44a5-a43f-01118889b974","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elavult, lepusztult budai kórházat egyszer már bezárásra ítélték. Aztán most kiderült, mégis szuperkórház lehet.","shortLead":"Az elavult, lepusztult budai kórházat egyszer már bezárásra ítélték. Aztán most kiderült, mégis szuperkórház lehet.","id":"20181029_Meg_egy_szuperkorhazat_iger_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc064a05-4460-44a5-a43f-01118889b974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d4ede8-738b-42b8-8432-eb24d149c740","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Meg_egy_szuperkorhazat_iger_a_Fidesz","timestamp":"2018. október. 29. 09:36","title":"Még egy szuperkórházat ígér a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem bírta ki, hogy ne szúrjon oda riválisainak a Huawei, miután az Apple és a Samsung is sokmilliós büntetést kapott az olaszoktól a telefonlassításos ügyeik miatt. A beszólás több mint erősre sikeredett.","shortLead":"Nem bírta ki, hogy ne szúrjon oda riválisainak a Huawei, miután az Apple és a Samsung is sokmilliós büntetést kapott...","id":"20181029_apple_iphone_samsung_telefonlassitas_trosztellenes_hatosag_frissitesek_telepites_huawei_mate_20_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e19662e-f3ab-4497-a132-98b6f67ecc4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_apple_iphone_samsung_telefonlassitas_trosztellenes_hatosag_frissitesek_telepites_huawei_mate_20_pro","timestamp":"2018. október. 29. 09:03","title":"A Huawei bevitt egy fájdalmas gyomrost az Apple-nek és a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei rendőrök emberölés megalapozott gyanúja miatt folytatják a nyomozást.","shortLead":"A Pest megyei rendőrök emberölés megalapozott gyanúja miatt folytatják a nyomozást.","id":"20181027_Sulysap_csecsemo_rendorseg_emberoles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22adda8d-c051-45d5-b198-be9e5f28316a","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Sulysap_csecsemo_rendorseg_emberoles","timestamp":"2018. október. 27. 15:46","title":"Őrizetbe vették a Sülysápon talált halott csecsemő anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A macska Amerikába repült gazdájával együtt, hogy ott is megnézze egy orvos. Az egyébként állatorvos Hadházy nem tudja elképzelni, hogy ez a macska Amerikában olyan kezelést kaphatott volna, amit a magyar kollégák ne tudtak volna neki megadni.","shortLead":"A macska Amerikába repült gazdájával együtt, hogy ott is megnézze egy orvos. Az egyébként állatorvos Hadházy nem tudja...","id":"20181029_Hadhazy_diagnosztizalta_Vajna_Timea_maganrepulon_utazo_macskajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35997d99-4802-45d9-b3a9-bc6df6cb758c","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Hadhazy_diagnosztizalta_Vajna_Timea_maganrepulon_utazo_macskajat","timestamp":"2018. október. 29. 06:50","title":"Hadházy távdiagnózist adott Vajna Tímea magánrepülőn utazó macskájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e861fb-93d3-46f5-b26a-ffea893ba51c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több légitársaság számol fel pluszköltséget az ülőhelyválasztásért, sok utas fizet is, csak hogy családtagja vagy kollégája mellé ülhessen. Egy brit vizsgálódás során kiderült: rengetegen teljesen feleslegesen fizetnek ilyenért sok, magyar utasok által is kedvelt légitársaságnál.","shortLead":"Több légitársaság számol fel pluszköltséget az ülőhelyválasztásért, sok utas fizet is, csak hogy családtagja vagy...","id":"20181028_ulohelyvalasztas_ara_felar_felesleges_egyutt_ultetes_legitarsasagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e861fb-93d3-46f5-b26a-ffea893ba51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9d513d-7a6b-4cc4-b1c0-e70fe1225e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_ulohelyvalasztas_ara_felar_felesleges_egyutt_ultetes_legitarsasagok","timestamp":"2018. október. 28. 08:03","title":"Nagy esély van rá, hogy feleslegesen dobja ki a pénzt, amikor ülőhelyválasztásért fizet a repülőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2b11e2-b2d9-425d-a65f-886ee8eb6e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet viszont több mint elviselhető lesz.","shortLead":"A hőmérséklet viszont több mint elviselhető lesz.","id":"20181027_Felhos_esos_szeles_vasarnapra_keszuljenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de2b11e2-b2d9-425d-a65f-886ee8eb6e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ea7fd7-e064-48f5-bd66-7dfe6cdc28bd","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Felhos_esos_szeles_vasarnapra_keszuljenek","timestamp":"2018. október. 27. 16:12","title":"Felhős, esős, szeles vasárnapra készüljenek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c442ef7-9cbd-47d7-80dc-56cd900780ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drón-világbajnokságot jelentő Drone Racing League-ben jelenleg emberek versenyeznek egymás ellen, a 2019-es világbajnok azonban már a mesterséges intelligenciával is megküzd majd.","shortLead":"A drón-világbajnokságot jelentő Drone Racing League-ben jelenleg emberek versenyeznek egymás ellen, a 2019-es...","id":"20181028_drone_racing_league_dronverseny_lockheed_martin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c442ef7-9cbd-47d7-80dc-56cd900780ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b4bd6-f57b-46a5-8c4e-8502fafc069f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_drone_racing_league_dronverseny_lockheed_martin","timestamp":"2018. október. 28. 10:03","title":"2019-ben lesz a verseny, ahol eldől, hogy a mesterséges intelligencia vagy az ember a jobb drónpilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be azt a fegyvert, amivel megölték az oknyomozó újságírót és barátnőjét – derül ki a birtokunkba került európai rendőrségi határozatból. Ezért bevonták a magyar rendőrséget, amely több helyszínen tartott házkutatást, többek közt Budapesten, Kecskeméten és Zebegényben.","shortLead":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be...","id":"20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b8bf52-9519-4458-a96f-16553d229a94","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","timestamp":"2018. október. 29. 06:30","title":"Magyarországra vezetnek a szlovák újságíró-gyilkosság szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]