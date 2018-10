Lerakták a díszburkolatot, megépült a játszótér

– sorolja az elmúlt évek újdonságait egy férfi Pusztaottlakán, amikor a hétfőn a parlament által az ügyészségnek kiadott, országosan hírhedtté vált helyi politikus, Simonka György ügyeiről kérdezősködünk. „Azok ilyen üzleti dolgok, ha elkövette, akkor büntessék meg. Ha nem, akkor hagyják békén” – zárja később rövidre a témát, amikor kiderül, hogy a másfél milliárdos csalási ügyet hoztuk szóba.

A politikus dél-békési választókörzetében van olyan, aki szerint a gyanúsításban feltételezettek csak a jéghegy csúcsát mutatják, még Hadházy Ákost is megkeresnék, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba. Mások szerint viszont az egész ügy mögött a megye másik felében működő fideszes politikusok párton belüli bosszújsáról szól az ügy, előlük ugyanis Simonka György az ebben az uniós ciklusban a térségnek járó pénz jelentősebb részét elhappolta a Viharsaroknak. A helyieket azonban jobban érdekli mindezeknél az, hogy lesz-e munka, lesz-e tüzelő a télire.

Két hete adott ki a Központi Nyomozó Főügyészség egy közleményt, amelyben közölték, hogy kezdeményezik Simonka György parlamenti képviselői mentelmi jogának felfüggesztését.

Az évek óta folyó, a Magyar Termés Tész Kft, és a Paprikakert Tész Kft támogatásainak felhasználást is érintő nyomozásban a gyanúsítás szerint közel másfél milliárd forintos csalást követtek el mezőgazdasági cégekben, és ezekben a Fidesz Békés megyei elnökének, Simonkának az érintettsége is felvetődött. Az ügyészség azt a gyanút is megfogalmazta, hogy Simonka a beruházások kivitelezőitől kenőpénzt is elfogadhatott.

„Megígérték, hogy megkapjuk a fát, de hol van?”

„Nem az én dolgom, én mindig a magam ura voltam” – hárítja el a Simonkáról kérdezősködésünket egy fiatalember a trafik előtt, Pusztaottlakán. Az alig pár száz lelkes faluban Simonka Györgyöt sokáig dinnyekereskedőként ismerték, 2006-ban lett polgármester, majd nyolc évvel ezelőtt a parlamentbe is bekerült.

A mellette ülő férfi nosztalgiázik is egyet, ahogy szóba kerül Simonka. „Itt mindenkinek volt néhány hektár földje, dinnyét termesztettünk rajta. Gyuri mindig felvásárolta, akkor is, ha rárohadt a nagy melegben. Aztán elvitték a földeket a nagyok, most ötven-száz hektáros területeken dinnyéznek, mi meg közmunkások lettünk” – magyarázza a vállalkozó melletti negyvenes férfi, aki most hallotta éppen a híradóban, hogy plusz ötvenezer forintot kaphat az, aki ugyan már szerződést kötött a közfoglalkoztatásban, de mégis inkább elmegy egy piaci munkahelyre. „Inkább bejárok innen Békéscsabára, a húsüzembe. Ott kapok száznyolcvanat, meg mellé, amíg leszerződtek velem a közmunkára, havonta plusz ötvenet. Megyek is, lerendezem az önkormányzatnál” – mondja a férfi, láthatóan kevésbé izgatja az egykori dinnyefelvásárló polgármester-képviselő sorsa.

Hát szépült a falu, ide ennyi pénz nem jött volna, ha nincs Gyuri

– ezt már Lajos mondja, aki nyugdíjas évek óta, a felesége sem dolgozik már. Látszik, hogy ők sem Simonka ügyén pörögnek, nekik a tüzelő hiányzik. Még melegen süt a nap, de azt tudják, hogy már itt a november, és be kellene tárazni a tüzelőt. „Öt mázsa elmegy egy télen, nagyon drága. Ha a gázosok megkapták a kompenzációt, akkor a miénkkel miért várnak?” – néz kérdőn a nyugdíjas.

Az is kiderül, hogy a kis csapatból van, aki arra vár, hogy délben megnyíljon a helyi konyha, ahol ingyen ebédért állhatnak sorba. Rögtön ki is tör egy kisebb veszekedés, a férfi, aki mindig a maga ura volt, nekiesik az ingyen ebédre várónak. „Maga sosem dolgozott, az én adómból ilyeneknek ne adjanak ebédet” – kiabálja az idősödő Mihálynak. „A faluban mindenkinek megvan a maga baja” – teszi hozzá Lajos, majd sarkon fordul, megy a hangosbemondón kedvezményes takarmányt áruló teherautó után.

A falu „magjától” alig egy kilométerre, a Likefest Parkban semmi nem változott február óta, amikor utoljára beszagoltunk oda, ahol a tervek szerint újabb egymilliárd forintot költenének el. Csak néhány közmunkás söprögeti az avart, a szálló ajtaját éppen bezárja egy asszony, de csak annyit mond, hogy zárva van, és azt, hogy érdeklődjünk a főnökségen, de azt, hogy ez alatt mit ért, azt már nem árulja el. A Pusztaottlakától pár kilométerre levő Medgyesbodzáson mintha megtaláltuk volna a főhadiszállást.

A főhadiszállás Medgyesbodzáson: „Illetékteleneknek belépni tilos”

A Békés megyei négyes választókörzet irodája és a kényszertörölt Szerviz Bodzás Kft, és egy sor másik cég táblája ugyanúgy kint van annál a telepnél, ahol valaha a dinnyefelvásárló Simonka központja is volt lassan tíz évvel ezelőtt.

A helyiek úgy tudják, hogy hetek óta hordják ki innen az iratokat. A tiltó felirat ellenére bementünk a kapun, egy csoport beszélgetett az udvaron, igyekeztek nem tudomást venni rólunk. A Fidesz-irodát kerestük, erre hátra ment egy asszony, mintha annak nézne utána, hogy bemehetünk-e. Csalódnunk kellett, mert visszajött a nő, de hátat fordított, beszélgetett tovább. „Semmit nem tudunk” – és ezzel be is fejezték a társalgást.

A medgyesbodzási telep szinte valamennyi cégnél szerepel, amelyek a dél-békési pályázatokban, közbeszerzésekben felbukkan, azoknál is, amelyeket a nyomozás érint. Vagy székhelyként, vagy telephelyként, fióktelepként, vagy egyszerűen, mint az ügyintézés központja van a cím megjelölve. Medgyesbodzástól újabb pár kilométerre, Medgyesegyházán az ipari parkra szerződött cégnek is hűlt helyét találtuk. A vállalkozás vezetőjével szerettünk volna találkozni, mivel több üzletben is a Paprikakert Tész Kft partnere volt a cég, például, együtt bonyolították a szegedi Vadaspark közel 300 millió forintos projektjét, és együtt vágtak bele két évvel ezelőtt a félmilliárd forintos medgyesegyházi ipari park beruházásba is.

Útvesztők

Hasonlóan jártunk a medgyesegyházi központi téri épületnél is, mint a pusztaottlakai Likefest Parknál és a medgyesbodzási telepnél. A Mentor Menedzsment Kft székhelyénél is több szervezet felirata állt a bejáratnál, egyebek között a Dél-Békési Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványé is, amelynek a székhelye egyébként egy mezőkovácsházi lerobbant bódéba van bejegyezve. A Mentor Menedzsment ügyvezetőjéről először azt az információt kaptuk, hogy jelenleg nincs bent. Később viszont kijött egy nő, aki már arról beszélt nekünk, hogy tulajdonképpen a cég nem is ott van, csak a helyiségeket bérlik a cégtől a táblán megjelölt szervezetek. A fiatal nő sem a nevét, sem azt nem mondta el kérdésünkre sem, hogy ő maga éppen melyik szervezethez tartozik.

Hasonlóan az előbbihez, nem jártunk szerencsével akkor sem, amikor egy, a cégjegyzékben szereplő címen kerestük a Paprikakert Tész Kft egykori felügyelő bizottsági tagját, mert kiderült, hogy az utcát átnevezték, de a számozás is megváltozott. Csanádapácán is a Simonka körül megalakult, a közbeszerzéseken, pályázatokon „jól” szereplő cégek vezetőjét kerestük a bejegyzett címen, de a ház üresen állt, annyira, hogy láthatóan évek óta nem is lakja senki azt.

"Már éppen ideje lesz, hogy felszabadulhatunk egy kicsit" - kommentálta Simonka "kiadatásáról" szóló híreket egy férfi. "Ezek itt rohangáltak az önkormányzati autókkal, minden bennfentes ilyenekkel járt. Meg a fekete Audikkal. Most hátha ennek vége. Nekünk ettől sem lesz jobb, de legalább nem kell behúznunk a nyakunkat" - tette hozzá, de sűrűn nézgetett körbe, nehogy meglássa valaki, hogy szóba állt velünk. A helyi politikusokat is nagyon megosztotta az ügy.

Egy fideszes meg kiakadt: „Patkányok, és a süllyedő hajó”

Ezekkel a szavakkal a közösségi oldalán tett közzé egy kirohanást a tótkomlósi Fidesz elnöke, Takács Ferenc, aki korábban sem volt arról híres, hogy túlzottan nyájasan vélekedett volna Simonkáról. A hentes végzettségű elnök a magyarnarancs.hu szerint Orbán böllérje, de jó kapcsolatokat ápol Kövér Lászlóval, és akár Simonka utóda is lehet. A bejegyzésében a városi Fidesz elnök rendesen nekimegy azoknak az „elvtársainak”, akik a napokban felhívták telefonon azzal, hogy ők tudták, hogy baj lesz „Simivel”.

„Érdekes módon most mindenki „mondtam a Siminek baj lesz ebből” szöveggel jön. Nem kell temetni senkit, és főleg nem azt az áldozatos munkát, amit eddig végeztünk, sokan - és úgy, hogy nem vártunk el sem trafikot, sem pedig földbirtokot, vagy más baksist. Ezek undorító dolgok, és ne is keressen senki ilyen „adatokkal”. Főleg azért nem, mert semmi közöm ahhoz ami az elmúlt napokban napvilágot látott, ezt nem kezdeményeztem, nyilván nem is tudhattam róla. Az eddigi talpnyalók, pedig jó ha többet nem hívnak fel, azzal, hogy milyen háttér titkokat tudnak” - írta a közösségi oldalon Takács Ferenc, akit megkerestünk telefonon is. A Fidesz tótkomlósi elnöke megerősítette, hogy nem igazán érti azokat, akik eddig Simonka szekerét tolták, most pedig hátba támadják őt. A magyarnarancs.hu feltételezését, miszerint ő a megyei elnöki posztra startolna, visszautasította, azt mondta, hogy nincsenek ilyen ambíciói. A Simonkát érintő vádakról most csak annyit mondott, hogy majd az igazságszolgáltatás teszi a dolgát, a végén pedig kiderülhet, hogy mi is történt valójában.

Van, aki egyenesen Hadházyt keresné meg

A hvg.hu által megkérdezett polgármesterek között akadt olyan, aki a Fideszen belüli leszámolásról beszélt, míg mások úgy vélik, hogy a most felbukkanó ügyek, csak a jéghegy csúcsát mutatják. Nagy Béla, Medgyesegyháza polgármestere, akinek a Magyar Narancs nekiment a múlt heti cikkében, mert egykori SZDSZ képviselőként Simonka mellé állt az utóbbi években, úgy gondolja, hogy ez a Fidesz belügye. A polgármester továbbra is kitart amellett, hogy egy település vezetőjeként neki az a dolga, hogy a térség parlamenti képviselőjével jó kapcsolatokat ápoljon. Nagy szerint Simonka mindenben támogatta a várost, a büntetőügy árnyékáról nem kívánt véleményt mondani, ám annyit hozzátett, hogy az akár a Fideszen belüli leszámolás is lehet. Itt arra utalt, hogy a 2014-20-as uniós ciklus pénzeinek elosztásakor valóságos háború robbant ki, a megye két részre szakadt. Akkor Simonka jött ki jól a vitából, most a polgármester szerint az akkori ellenfelek revansot vesznek.

Mások szerint a jelenleg az ügyészség tarsolyában levő ügyektől sokkal súlyosabbak is lehetnek. Volt, aki egyenesen Hadházy Ákossal venné fel a kapcsolatot, hogy elmesélje, amit tud.

Simonka alig várja, hogy elmondja az igazat

A képviselő a sajtóval nem szívesen áll szóba, de a közösségi oldalon üzent hétfőn délután: „A mai napon a Parlament felfüggesztette a mentelmi jogomat annak érdekében, hogy minden tekintetben a hatóságok rendelkezésére állhassak és megvédhessem az igazam. A mentelmi jogom felfüggesztését követően kötelességem szerint azonnal jelentkeztem a hatóságoknál, hogy készen állok arra, hogy megjelenjek és minden kérdésre válaszoljak. Természetes, hogy az általam egyébként nagyon fontosnak tartott és tisztelt sajtó útján nem kívánok e tekintetben semminemű üzenetet közvetíteni.”