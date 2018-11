Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b82b4c6-b9aa-462d-8eea-f035306b26ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legutóbb 2016-ban végeztek hasonló teszteket a térségben, akkor Moszkva az ukrán rakétaindító állások kilövésével fenyegetőzött.","shortLead":"Legutóbb 2016-ban végeztek hasonló teszteket a térségben, akkor Moszkva az ukrán rakétaindító állások kilövésével...","id":"20181031_Raketat_tesztel_Ukrajna_atmenetileg_lezarjak_a_legteret_a_Feketetenger_folott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b82b4c6-b9aa-462d-8eea-f035306b26ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d88b8d-dd0c-448f-9756-1a9a35c61bc2","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Raketat_tesztel_Ukrajna_atmenetileg_lezarjak_a_legteret_a_Feketetenger_folott","timestamp":"2018. október. 31. 21:15","title":"Rakétát tesztel Ukrajna, átmenetileg lezárják a légteret a Fekete-tenger fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Megkapták az intézménytől a fizetésüket, közben saját vállalkozásukkal számláztak le olyan hatósági kirendeléseket, amelyeket főmunkaidőben kellett volna elvégezniük.","shortLead":"Megkapták az intézménytől a fizetésüket, közben saját vállalkozásukkal számláztak le olyan hatósági kirendeléseket...","id":"20181031_Tobb_szaz_milliot_sibolhattak_el_az_igazsagugyi_orvosszakertok_az_elnokuk_is_erintett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31870bb1-8bf1-4420-af28-2098db9b169e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181031_Tobb_szaz_milliot_sibolhattak_el_az_igazsagugyi_orvosszakertok_az_elnokuk_is_erintett","timestamp":"2018. október. 31. 09:28","title":"Több száz milliót síbolhattak el az igazságügyi orvosszakértők, az elnökük is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak ma is észnél kell lenniük, mert ma is hódítanak „veszélyes eszmék”, és ha az ország kiengedi kezéből saját sorsának irányítását, arra az egész nemzet rámehet.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak ma is észnél kell lenniük, mert ma is hódítanak „veszélyes eszmék”, és ha...","id":"20181031_Orban_beszede_Tisza_Istvanrol_rossz_europai_dontesek_sorozata_sodort_minket_a_vilaghaboruba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7617863d-8089-4893-84ab-4eeb2b63470a","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Orban_beszede_Tisza_Istvanrol_rossz_europai_dontesek_sorozata_sodort_minket_a_vilaghaboruba","timestamp":"2018. október. 31. 19:14","title":"Orbán beszéde Tisza Istvánról: rossz európai döntések sorozata sodort minket a világháborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3da67b9-d033-4c77-9a45-f7b82b49fefa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bostoni gengszter, James \"Whitey\" Bulger több filmbéli maffiavezér karakterét is inspirálta. ","shortLead":"A bostoni gengszter, James \"Whitey\" Bulger több filmbéli maffiavezér karakterét is inspirálta. ","id":"20181030_Megoltek_a_bortonben_a_maffiavezert_akit_Johnny_Depp_alakitott_a_filmvasznon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3da67b9-d033-4c77-9a45-f7b82b49fefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98161c4a-bfe8-445a-a22c-c3bfbbfd9bc9","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Megoltek_a_bortonben_a_maffiavezert_akit_Johnny_Depp_alakitott_a_filmvasznon","timestamp":"2018. október. 30. 18:58","title":"Megölték a börtönben a maffiavezért, akit Johnny Depp alakított a filmvásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újabb felvételt hoztak nyilvánosságra Vicsáj Srivaddhanaprabha és négy társa utolsó, tragikus repüléséről.","shortLead":"Újabb felvételt hoztak nyilvánosságra Vicsáj Srivaddhanaprabha és négy társa utolsó, tragikus repüléséről.","id":"20181031_video_leicester_city_tulajdonos_helikopterbaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4a7997-0062-49a3-832f-22ca3875bd56","keywords":null,"link":"/sport/20181031_video_leicester_city_tulajdonos_helikopterbaleset","timestamp":"2018. október. 31. 12:50","title":"Megrázó videón a Leicester City tulajdonosának helikopterbalesete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólította a Fidesz Gödöllő polgármesterét, aki az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke is, hogy „vállalja a felelősséget a hulladékügyben előállított helyzetért”.","shortLead":"Felszólította a Fidesz Gödöllő polgármesterét, aki az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási...","id":"20181030_gemesi_gyorgy_szemetszallitas_zold_hid_vecsey_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b13edd7-7559-4971-9a09-ee3cd5d85a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_gemesi_gyorgy_szemetszallitas_zold_hid_vecsey_laszlo","timestamp":"2018. október. 30. 16:19","title":"Gémesit tartja felelősnek a Fidesz a szemétkáoszért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef49984-783e-4ef3-ac6c-00e4c1151999","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatornát a Való Világ 4-perben marasztalták el. A Fővárosi Törvényszék most hagyta helyben az elsőfokú bírósági ítéletet, amelyben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa javára döntött.","shortLead":"A csatornát a Való Világ 4-perben marasztalták el. A Fővárosi Törvényszék most hagyta helyben az elsőfokú bírósági...","id":"20181031_143_millios_birsag_rtl_klub_valo_vilag_per_nmhh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ef49984-783e-4ef3-ac6c-00e4c1151999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a47529-9f09-48c3-90b9-b8c3fbcd4d80","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_143_millios_birsag_rtl_klub_valo_vilag_per_nmhh","timestamp":"2018. október. 31. 12:10","title":"143 milliós bírságot kapott az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18aecdfb-3ae6-4dcc-87fe-79ef84599d57","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A „nem” fontos szó, ám legtöbben nem használjuk eleget. Holott szükség lenne rá, hiszen sok esetben valami visszautasítása nem megvon, hanem inkább ad nekünk valamit. Miért fontos a visszautasítás, hogyan lehet jól csinálni és hogyan tehetjük meg úgy, hogy biztosan nyerjünk vele?","shortLead":"A „nem” fontos szó, ám legtöbben nem használjuk eleget. Holott szükség lenne rá, hiszen sok esetben valami...","id":"remotivextra_20181025_Nem_tud_nemet_mondani_Ideje_megtanulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18aecdfb-3ae6-4dcc-87fe-79ef84599d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabb6d8f-1c70-41a3-ae9c-299b65250844","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181025_Nem_tud_nemet_mondani_Ideje_megtanulni","timestamp":"2018. november. 01. 07:21","title":"Nem tud nemet mondani? Ideje megtanulni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"}]