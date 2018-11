Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75d3a922-6ab5-482b-972f-1401b7ac39c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos eszközökre szánt Opera legújabb verziója letiltja a sütik használatára feldobott párbeszédablakokat, így a felhasználók zavartalanul böngészhetnek a weboldalakon. Igaz, ez némi veszéllyel is együtt jár.","shortLead":"Az androidos eszközökre szánt Opera legújabb verziója letiltja a sütik használatára feldobott párbeszédablakokat...","id":"20181106_android_opera_bongeszo_sutik_blokkolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75d3a922-6ab5-482b-972f-1401b7ac39c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0c0171-6977-4afd-bbdc-c2abe9c8d3e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_android_opera_bongeszo_sutik_blokkolasa","timestamp":"2018. november. 06. 13:33","title":"Androidos? Frissítsen rá az Opera böngészőre, sokkal nyugodtabban fog tudni netezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82652a98-ddd8-4749-be73-1078227e21a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az elektromos autókhoz való alkatrészt fognak gyártani Magyarországon.","shortLead":"Az elektromos autókhoz való alkatrészt fognak gyártani Magyarországon.","id":"20181107_32_milliard_forintos_autoipari_beruhazast_hoztak_Tatabanyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82652a98-ddd8-4749-be73-1078227e21a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6805767-3c75-43f5-94c6-448935a99729","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_32_milliard_forintos_autoipari_beruhazast_hoztak_Tatabanyara","timestamp":"2018. november. 07. 09:53","title":"32 milliárd forintos autóipari beruházást hoztak Tatabányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7e8451-9b36-4ce9-8843-fe30a228f325","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Történészek és forgatókönyvírók választották ki azokat a filmterveket, amelyeket egy-egy millió forinttal díjaznak. ","shortLead":"Történészek és forgatókönyvírók választották ki azokat a filmterveket, amelyeket egy-egy millió forinttal díjaznak. ","id":"20181105_Tizennegy_magyar_tortenelmi_filmen_kezdhetnek_dolgozni_az_alkotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a7e8451-9b36-4ce9-8843-fe30a228f325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb7db41-fb9a-47e2-b226-0de8b421566f","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Tizennegy_magyar_tortenelmi_filmen_kezdhetnek_dolgozni_az_alkotok","timestamp":"2018. november. 05. 14:13","title":"Tizennégy magyar történelmi filmen kezdhetnek dolgozni az alkotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb5f994-b587-4bd9-9ede-62b79b4bc4b0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Olcsóbb lett a libamáj, de a kacsa- és a libahús is enyhén. ","shortLead":"Olcsóbb lett a libamáj, de a kacsa- és a libahús is enyhén. ","id":"20181106_A_kacsa_helyett_mar_a_liba_az_uj_unnepi_fogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fb5f994-b587-4bd9-9ede-62b79b4bc4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1632b36c-d85f-47d6-9935-c6fa50c5effd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_A_kacsa_helyett_mar_a_liba_az_uj_unnepi_fogas","timestamp":"2018. november. 06. 06:18","title":"A kacsa helyett már a liba az új ünnepi fogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Európai Központi Bank végképp visszavonta a Pilatus bank működési engedélyét Máltán. Nem siette el a döntést: a Pilatus bank vezérét, aki Iránból érkezett az Egyesült Államokba, pénzmosással és az Irán elleni embargó megszegésével vádolják New Yorkban. Azt az oknyomozó újságírónőt, aki minderről írogatott, tavaly októberben felrobbantották Máltán.","shortLead":"Az Európai Központi Bank végképp visszavonta a Pilatus bank működési engedélyét Máltán. Nem siette el a döntést...","id":"20181106_Bezartak_az_ujsagirogyilkossaggal_es_titkosszolgalati_jatszmakkal_terhelt_Pilatus_bankot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51c136a-23d0-4a99-9410-4362b299292d","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Bezartak_az_ujsagirogyilkossaggal_es_titkosszolgalati_jatszmakkal_terhelt_Pilatus_bankot","timestamp":"2018. november. 06. 13:14","title":"Bezárták az újságíró-gyilkossággal és titkosszolgálati játszmákkal terhelt Pilatus bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rab azt állítja: a lány holtteste egy olyan bandához kerülhetett, akik nyom nélkül eltüntetnek bárkit.","shortLead":"Egy rab azt állítja: a lány holtteste egy olyan bandához kerülhetett, akik nyom nélkül eltüntetnek bárkit.","id":"20181107_Bors_Krematoriumban_egethettek_el_VV_Fanni_holttestet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b790c13c-38d7-47d4-821d-347bdb0f9aed","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Bors_Krematoriumban_egethettek_el_VV_Fanni_holttestet","timestamp":"2018. november. 07. 08:07","title":"Bors: Krematóriumban égethették el VV Fanni holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af253272-bc81-4f67-89b2-5307b133fdcf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden piszoárra kis képernyőket szereltek, ahol folyamatosan élőben lehet követni a meccset. ","shortLead":"Minden piszoárra kis képernyőket szereltek, ahol folyamatosan élőben lehet követni a meccset. ","id":"20181105_A_Real_Madrid_stadionjaban_mostantol_az_sem_marad_le_semmirol_akinek_surgos_dolga_akad_a_mellekhelyisegben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af253272-bc81-4f67-89b2-5307b133fdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dc95af-53d9-4a34-bbda-c3bf4318cc67","keywords":null,"link":"/sport/20181105_A_Real_Madrid_stadionjaban_mostantol_az_sem_marad_le_semmirol_akinek_surgos_dolga_akad_a_mellekhelyisegben","timestamp":"2018. november. 05. 13:03","title":"A Real Madrid stadionjában az sem marad le semmiről, akinek sürgős dolga akad a mellékhelyiségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913f9f21-fdd8-4b65-bfdf-d7de48028937","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-be pedig nem leprásokat akarnak küldeni.","shortLead":"Az EP-be pedig nem leprásokat akarnak küldeni.","id":"20181106_Momentum_Puzser_Tarlosnak_hozna_uj_szavazokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=913f9f21-fdd8-4b65-bfdf-d7de48028937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1ce559-bab1-4384-bc9c-bc12f9d1e507","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Momentum_Puzser_Tarlosnak_hozna_uj_szavazokat","timestamp":"2018. november. 06. 07:35","title":"Momentum: Puzsér Tarlósnak hozna új szavazókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]