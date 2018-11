Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"263a0b5b-080b-44c8-9a93-09fb957530cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő májusi választás Európa lelkéért zajlik majd, a populista és nacionalista erők ellen – jelentette ki kedden Frans Timmermans, az Európai Szocialisták Pártjának (PES) úgynevezett csúcsjelöltje.","shortLead":"A jövő májusi választás Európa lelkéért zajlik majd, a populista és nacionalista erők ellen – jelentette ki kedden...","id":"20181106_frans_timmermans_ep_valasztas_populizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=263a0b5b-080b-44c8-9a93-09fb957530cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884ca9be-c798-47ad-93ef-0b084c7d8b4b","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_frans_timmermans_ep_valasztas_populizmus","timestamp":"2018. november. 06. 21:49","title":"Timmermans: Az EP-választás küzdelem a kontinens lelkéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hazai hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem ösztönöz környezettudatosságra, az arra vonatkozó jogszabályok pedig ellentmondásosak és folyamatosan változnak.","shortLead":"A hazai hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem ösztönöz környezettudatosságra, az arra vonatkozó jogszabályok pedig...","id":"20181106_Ombudsmani_hivatal_tobb_sebbol_verzik_a_hazai_szemetszallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee1df58-b5b0-479e-812f-4c7434c4dd53","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Ombudsmani_hivatal_tobb_sebbol_verzik_a_hazai_szemetszallitas","timestamp":"2018. november. 06. 14:34","title":"Ombudsmani hivatal: több sebből vérzik a hazai szemétszállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddba1c7-56e3-4b98-9a75-91b3172ae995","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán kedden az első Kínai Nemzetközi Import Expón (CIIE) felállított magyar országpavilont nyitotta meg.","shortLead":"Orbán kedden az első Kínai Nemzetközi Import Expón (CIIE) felállított magyar országpavilont nyitotta meg.","id":"20181106_Orban_Sanghaj_a_legmagyarabb_kinai_varos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fddba1c7-56e3-4b98-9a75-91b3172ae995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941cdc10-2978-4d79-829f-33a8fffbc49c","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Orban_Sanghaj_a_legmagyarabb_kinai_varos","timestamp":"2018. november. 06. 05:50","title":"Orbán: Sanghaj a legmagyarabb kínai város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három év alatt megtriplázódtak a lakbérek, a közepes jövedelműek a fizetésük harmadát is elkölthetik a lakhatásra, a szegények pedig vagy eladósodnak, vagy botrányos állapotú lakásokba kényszerülnek. A csok sem segít sokat: a lakásárak jobban emelkednek, mint amekkora támogatást a legtöbben kérnek.","shortLead":"Három év alatt megtriplázódtak a lakbérek, a közepes jövedelműek a fizetésük harmadát is elkölthetik a lakhatásra...","id":"20181106_A_gazdagokon_kivul_mindenki_csak_bukik_azon_ami_a_lakaspiacon_tortenik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e964ef-5084-4111-a5d4-edc6d0fac37e","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_A_gazdagokon_kivul_mindenki_csak_bukik_azon_ami_a_lakaspiacon_tortenik","timestamp":"2018. november. 06. 06:15","title":"A gazdagokon kívül mindenki csak bukik azon, ami a lakáspiacon történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728e3f4c-143b-4968-a03a-05bc0bec3815","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sam Ballard nyolc éve azért ette meg a puhatestűt, hogy felvágjon a barátai előtt. A bátorságpróba tragikus következménnyel járt.","shortLead":"Sam Ballard nyolc éve azért ette meg a puhatestűt, hogy felvágjon a barátai előtt. A bátorságpróba tragikus...","id":"20181105_meztelen_csigat_evett_a_fiu_nyolc_ev_mulva_belehalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=728e3f4c-143b-4968-a03a-05bc0bec3815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c73578-9a3c-4bc6-badc-a9efdcfd8510","keywords":null,"link":"/elet/20181105_meztelen_csigat_evett_a_fiu_nyolc_ev_mulva_belehalt","timestamp":"2018. november. 05. 17:51","title":"Meztelencsigát evett a fiú, nyolc év múlva belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56394dd9-3b59-4858-bc31-aaf447988271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modern technika nyújt segédkezet az autós rosszullétek csökkentésére, ami az önvezetés hajnalán egyre fontosabb feladatnak tűnik.","shortLead":"A modern technika nyújt segédkezet az autós rosszullétek csökkentésére, ami az önvezetés hajnalán egyre fontosabb...","id":"20181105_hanyingere_lesz_autos_utazaskor_egy_uj_technologia_es_nehany_tipp_segithet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56394dd9-3b59-4858-bc31-aaf447988271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52196c5d-906f-48e0-94c0-408b32330a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_hanyingere_lesz_autos_utazaskor_egy_uj_technologia_es_nehany_tipp_segithet","timestamp":"2018. november. 05. 15:21","title":"Hányingere lesz autós utazáskor? Egy új technológia és néhány tipp segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2bc29b-00ce-4e47-916e-fbf6f4ec379e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez egy 75 ezres vörös hadsereget jelent.","shortLead":"Ez egy 75 ezres vörös hadsereget jelent.","id":"20181106_Putyin_mindent_lat_a_londoni_oroszok_fele_kemgyanus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b2bc29b-00ce-4e47-916e-fbf6f4ec379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5f4806-c175-4d7b-88cd-cec544ecb600","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Putyin_mindent_lat_a_londoni_oroszok_fele_kemgyanus","timestamp":"2018. november. 06. 10:46","title":"Putyin mindent lát: a londoni oroszok fele kémgyanús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c67825f-a1b4-4b63-9040-bd3395ea138e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Innovációs Hivatal egykori elnöke nyíltan kritizálta az innovációs és technológiai minisztert, az MTA és a Corvinus \"átszervezését\" is. ","shortLead":"Az Innovációs Hivatal egykori elnöke nyíltan kritizálta az innovációs és technológiai minisztert, az MTA és a Corvinus...","id":"20181105_Palinkas_Nem_fogok_tudni_Palkoviccsal_egyutt_dolgozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c67825f-a1b4-4b63-9040-bd3395ea138e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e017ebba-44a1-4826-b1d7-ccc462af0c63","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Palinkas_Nem_fogok_tudni_Palkoviccsal_egyutt_dolgozni","timestamp":"2018. november. 05. 20:58","title":"Pálinkás: Nem fogok tudni Palkoviccsal együtt dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]