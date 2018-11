Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emmanuel Macron már a választási kampányában megígérte: 120 ezer fővel csökkenti az „életfogytig” közszolgálati állásában lévő állami és önkormányzati hivatalnokok számát. 50 ezresre tervezi az állami intézményekben dolgozók leépítését. ","shortLead":"Emmanuel Macron már a választási kampányában megígérte: 120 ezer fővel csökkenti az „életfogytig” közszolgálati...","id":"20181107_Macronek_leckeje_Orbaneknak_igy_is_lehet_kitenni_embereket_a_kozszferabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497cf9a0-0240-4af6-ac2d-982626de15f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Macronek_leckeje_Orbaneknak_igy_is_lehet_kitenni_embereket_a_kozszferabol","timestamp":"2018. november. 07. 05:50","title":"Macronék leckéje Orbánéknak: így is lehet kitenni embereket a közszférából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7152f9-a713-4502-b001-f7d480f04ced","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közép-európai szinten is jelentős cégcsoport alakulhat ki Balogh Levente vezetésével. Az ásványvízkirálynak sosem okozott gondot eladni valamit, és most még azzal sem kell bíbelődnie, hogy felépítsen egy márkát.","shortLead":"Közép-európai szinten is jelentős cégcsoport alakulhat ki Balogh Levente vezetésével. Az ásványvízkirálynak sosem...","id":"20181105_balogh_levente_szentkirlyi_kmv_pepsico","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb7152f9-a713-4502-b001-f7d480f04ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c713c9-4eae-48a4-98b8-29089f11c7de","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_balogh_levente_szentkirlyi_kmv_pepsico","timestamp":"2018. november. 05. 16:10","title":"Narancsléárusból vízkirály: Balogh Levente útja az Olympostól a Pepsiig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már kevesebb építési engedélyt kérnek, mint egy éve ilyenkor, de a lakóépületekből még mindig egyre több épülne.","shortLead":"Már kevesebb építési engedélyt kérnek, mint egy éve ilyenkor, de a lakóépületekből még mindig egyre több épülne.","id":"20181106_Nincs_vege_a_nagy_lakasepitesi_laznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d39d18f-d267-4dda-8788-f06375862210","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Nincs_vege_a_nagy_lakasepitesi_laznak","timestamp":"2018. november. 06. 10:15","title":"Nincs vége a nagy lakásépítési láznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf52aabf-19e2-49c8-881e-af14785b44f2","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Bár 1942-ben mindenüket elvesztették, '45-ben már reklámfilmet forgattak a Gallwitzról. Az államosításról, a kilencvenes évek viharairól és a szép új, pipafüstmentes világ kihívásairól az ükonoka mesél.","shortLead":"Bár 1942-ben mindenüket elvesztették, '45-ben már reklámfilmet forgattak a Gallwitzról. Az államosításról...","id":"20181105_Gallwitz_pipa_setabot_uzlet_csalad_vallalkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf52aabf-19e2-49c8-881e-af14785b44f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea1686b-320b-4a6d-a08f-78fc944565dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Gallwitz_pipa_setabot_uzlet_csalad_vallalkozas","timestamp":"2018. november. 05. 12:55","title":"Kézigránát-támadást, államosítást, maffiavilágot is túlélt a 140 éves pesti pipás cég ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ed70a2-f8d2-42e3-a730-a05aa46b22d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 18,8 milliárd forint értékben 168 kérelem érkezett a támogatási programra – közölték a Világgazdasággal az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) sajtóosztályán.","shortLead":"Összesen 18,8 milliárd forint értékben 168 kérelem érkezett a támogatási programra – közölték a Világgazdasággal...","id":"20181106_Milliardokat_kaptak_a_palayzo_epitoipari_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45ed70a2-f8d2-42e3-a730-a05aa46b22d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6532357-214d-40b4-b7f0-2f073136dd54","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Milliardokat_kaptak_a_palayzo_epitoipari_cegek","timestamp":"2018. november. 06. 11:28","title":"Milliárdokat kaptak a pályázó építőipari cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d101c02f-f49b-44c9-838d-ccf0b33c20cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozat alkotója, Vince Gilligan új filmen dolgozik, amely számos ponton kapcsolódni fog a Breaking Badhez. ","shortLead":"A sorozat alkotója, Vince Gilligan új filmen dolgozik, amely számos ponton kapcsolódni fog a Breaking Badhez. ","id":"20181107_Valami_keszul_a_Breaking_Bad_haza_tajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d101c02f-f49b-44c9-838d-ccf0b33c20cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f734bd-20e3-4116-846b-e5262fca7aa8","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Valami_keszul_a_Breaking_Bad_haza_tajan","timestamp":"2018. november. 07. 09:57","title":"Valami készül a Breaking Bad háza táján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A béren kívüli juttatások megadóztatása ellen fognak tiltakozni Budapest belvárosában kedden. ","shortLead":"A béren kívüli juttatások megadóztatása ellen fognak tiltakozni Budapest belvárosában kedden. ","id":"20181105_Utcara_vonulnak_holnap_a_szakszervezetek_a_cafeteriaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55200cc-2da5-44c6-bc37-a5b49de58797","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Utcara_vonulnak_holnap_a_szakszervezetek_a_cafeteriaert","timestamp":"2018. november. 05. 10:44","title":"Utcára vonulnak holnap a szakszervezetek a cafetériáért, nagy tüntetés készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79e5f22-95ee-484f-833f-092a2e0acc93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX hordozórakétája még áprilisban juttatta fel a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére azt a videokamerát, amely képes 8K-s felvételek készítésére. A NASA most be is mutatta az első ezzel készült videót.","shortLead":"A SpaceX hordozórakétája még áprilisban juttatta fel a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére azt a videokamerát, amely képes...","id":"20181105_nasa_nemzetkozi_urallomas_8ks_video_red_helium_8k","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f79e5f22-95ee-484f-833f-092a2e0acc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f50e65-1603-47bd-b567-d157263b523d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_nasa_nemzetkozi_urallomas_8ks_video_red_helium_8k","timestamp":"2018. november. 05. 19:03","title":"Lenyűgöző videót tett közzé a NASA a Nemzetközi Űrállomás belsejéről – kár, hogy szinte senki sem tudja megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]