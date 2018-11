Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60a56574-ad15-4f71-89c5-f87ba2a1fe16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi percekig halott volt, de a kardiológus főorvosnak sikerült újraélesztenie.","shortLead":"A férfi percekig halott volt, de a kardiológus főorvosnak sikerült újraélesztenie.","id":"20181106_Egy_etteremben_erte_aramutes_a_szerelot_de_szerencsejere_egy_orvos_eppen_ott_ebedelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60a56574-ad15-4f71-89c5-f87ba2a1fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60595aa-5be9-420a-b4dc-47369ceb6c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Egy_etteremben_erte_aramutes_a_szerelot_de_szerencsejere_egy_orvos_eppen_ott_ebedelt","timestamp":"2018. november. 06. 19:56","title":"Egy étteremben érte áramütés a szerelőt, de szerencséjére egy orvos éppen ott ebédelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb772d3-3255-4dd0-b66d-f65169987aa4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EP és a Bizottság is elemezni fogja, mit jelent a nyomozás felfüggesztése.","shortLead":"Az EP és a Bizottság is elemezni fogja, mit jelent a nyomozás felfüggesztése.","id":"20181107_Buncselekmeny_hianyaban_Brusszelben_meglepodtek_az_Eliosdontesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cb772d3-3255-4dd0-b66d-f65169987aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355f55d9-3f17-4bec-9b11-f5bae888b708","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Buncselekmeny_hianyaban_Brusszelben_meglepodtek_az_Eliosdontesen","timestamp":"2018. november. 07. 13:27","title":"\"Bűncselekmény hiányában\": Brüsszelben meglepődtek az Elios-döntésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatóság hívta fel a Facebook figyelmét a gyanús profilokra, amiket sikerült az amerikai félidős választások előtti utolsó pillanatban lekapcsolni.","shortLead":"A hatóság hívta fel a Facebook figyelmét a gyanús profilokra, amiket sikerült az amerikai félidős választások előtti...","id":"20181107_facebook_kamuprofil_letiltasa_torles_alhir_instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76542620-1e0c-4f4b-ba4d-c8a147fcec7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_facebook_kamuprofil_letiltasa_torles_alhir_instagram","timestamp":"2018. november. 07. 15:33","title":"Facebook: Az orosz trollgyár irányította a kedden lekapcsolt kamuprofilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Akár szerződésbontás is következhet a német céggel az elektronikus jegyrendszer ügyében – derült ki a BKK vezérigazgatójának bizottsági meghallgatásán. A bevezetés időpontja totál homály, miközben Dabóczi Kálmán olyanokra hivatkozik a projekt nehézségeiről beszélve, mint az ázsiai időeltolódás, vagy a veronai buszbaleset. A projekt hibáiért ki nem mondva Vitézy Dávid korábbi BKK-vezért okolja a főváros. ","shortLead":"Akár szerződésbontás is következhet a német céggel az elektronikus jegyrendszer ügyében – derült ki a BKK...","id":"20181107_Elektronikus_jegyrendszer_kozelitunk_a_teljes_kaosz_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664e6f9e-2ade-4656-9f61-4b98862cbd40","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Elektronikus_jegyrendszer_kozelitunk_a_teljes_kaosz_fele","timestamp":"2018. november. 07. 11:16","title":"Elektronikus jegyrendszer: Vitézyt okolják, szerződésbontás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9fea73-54cf-48a7-9884-7101f53a7e94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181107_Videoval_szinesitette_az_orat_a_tanar__veletlenul_pornofilmet_mutatott_a_diakoknak_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea9fea73-54cf-48a7-9884-7101f53a7e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc03e99e-6d3f-4695-bf89-0a82a7ed3191","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Videoval_szinesitette_az_orat_a_tanar__veletlenul_pornofilmet_mutatott_a_diakoknak_video","timestamp":"2018. november. 07. 14:29","title":"Videóval színesítette az órát a tanár – véletlenül pornófilmet mutatott (video)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a vád szerint rendszeresen szexuálisan bántalmazta az intézmény több fiatal lakóját.","shortLead":"A férfi a vád szerint rendszeresen szexuálisan bántalmazta az intézmény több fiatal lakóját.","id":"20181107_bicskei_gyermekotthon_szexualis_zaklatas_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc3f019-6120-4d4c-a618-238ce2bdcded","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_bicskei_gyermekotthon_szexualis_zaklatas_per","timestamp":"2018. november. 07. 19:14","title":"22 évet is kaphat a bicskei gyermekotthon zaklató igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276bf772-fbc7-43fd-9c74-6b8c58e8cabf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem adjuk a terünket az Apple-nek – valahogy így summázható Stockholm városvezetésének döntése, amely nem engedi, hogy egy népszerű közösségi helyen épüljön fel egy egyébként látványos Apple-áruház.","shortLead":"Nem adjuk a terünket az Apple-nek – valahogy így summázható Stockholm városvezetésének döntése, amely nem engedi...","id":"20181106_apple_store_stockholm_kungstradgarden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=276bf772-fbc7-43fd-9c74-6b8c58e8cabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3857e90d-dd93-4bfa-a4d0-88b19b739cc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_apple_store_stockholm_kungstradgarden","timestamp":"2018. november. 06. 17:03","title":"Stockholm városvezetése beleállt: a kiszemelt kertbe biztos nem kerülhet Apple-áruház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyugat-Ausztráliában történt az eset.","shortLead":"Nyugat-Ausztráliában történt az eset.","id":"20181105_92_kilometert_futott_a_268_vagonos_tehervonat_vezetoje_nelkul_majd_kisiklott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56846ac7-1bb9-4c1d-a6c9-25772eaa658d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181105_92_kilometert_futott_a_268_vagonos_tehervonat_vezetoje_nelkul_majd_kisiklott","timestamp":"2018. november. 05. 20:15","title":"92 kilométert futott a 268 vagonos tehervonat vezetője nélkül, majd kisiklott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]