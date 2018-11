Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azokat büntették így, akik nem érték el a kitűzött értékesítési célokat.","shortLead":"Azokat büntették így, akik nem érték el a kitűzött értékesítési célokat.","id":"20181107_Csotanyt_etettek_es_vizeletet_itattak_az_alkalmazottakkal_egy_kinai_cegnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baed2d4-a9a7-4de4-9288-a20a1683ecbf","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Csotanyt_etettek_es_vizeletet_itattak_az_alkalmazottakkal_egy_kinai_cegnel","timestamp":"2018. november. 07. 09:41","title":"Csótányt etettek és vizeletet itattak az alkalmazottakkal egy kínai cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem. Ez a mérlege a nemrég véget ért budapesti birkózó-vb-nek. Meg 1,8 milliárd forint. 2013-ban is rendeztünk vébét, akkor elég volt kevesebb mint 330 millió.","shortLead":"Egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem. Ez a mérlege a nemrég véget ért budapesti birkózó-vb-nek. Meg 1,8 milliárd...","id":"20181107_Hatszor_annyi_penzt_koltottek_az_idei_birkozo_vilagbajnoksagra_mint_ot_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf4808b-8307-43dd-82ba-cdd8ba12cf25","keywords":null,"link":"/sport/20181107_Hatszor_annyi_penzt_koltottek_az_idei_birkozo_vilagbajnoksagra_mint_ot_eve","timestamp":"2018. november. 07. 17:05","title":"Hatszor annyi pénzt költöttek az idei birkózó világbajnokságra, mint öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34618f93-b3f7-41a1-8e0d-77ce68b4f49e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Februárban kezdődhet az érdemi eljárás a Magyarok Nyilai ügyében.","shortLead":"Februárban kezdődhet az érdemi eljárás a Magyarok Nyilai ügyében.","id":"20181106_Megint_elnapoltak_Budahazy_targyalasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34618f93-b3f7-41a1-8e0d-77ce68b4f49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96fcbc5-4097-46c7-8db8-1a7252da86d2","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Megint_elnapoltak_Budahazy_targyalasat","timestamp":"2018. november. 06. 12:09","title":"Megint elnapolták Budaházy tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35270397-7c9c-4b91-85c6-0dc7ec3ec8cb","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Nemcsak rendkívül költséges, a média minden felületén megjelenő reklámkampányokkal, hanem filléres tételt jelentő, ám vicces, szellemes vagy épp elgondolkodtató gerillamarketing eszközökkel is tömegeket lehet megszólítani. Ezeket az eszközöket ma már, a kisebb vállalkozások mellett, a nagy márkák is előszeretettel alkalmazzák, nem véletlenül.","shortLead":"Nemcsak rendkívül költséges, a média minden felületén megjelenő reklámkampányokkal, hanem filléres tételt jelentő, ám...","id":"spar_20181106_Het_oriasi_es_olcso_otlet__a_legjobb_gerillamarketingkampanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35270397-7c9c-4b91-85c6-0dc7ec3ec8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2bb8bd-cb4e-41c6-a653-46f4822d6d99","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20181106_Het_oriasi_es_olcso_otlet__a_legjobb_gerillamarketingkampanyok","timestamp":"2018. november. 07. 11:30","title":"Hét óriási és olcsó ötlet – a legjobb gerillamarketing-kampányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Európai Központi Bank végképp visszavonta a Pilatus bank működési engedélyét Máltán. Nem siette el a döntést: a Pilatus bank vezérét, aki Iránból érkezett az Egyesült Államokba, pénzmosással és az Irán elleni embargó megszegésével vádolják New Yorkban. Azt az oknyomozó újságírónőt, aki minderről írogatott, tavaly októberben felrobbantották Máltán.","shortLead":"Az Európai Központi Bank végképp visszavonta a Pilatus bank működési engedélyét Máltán. Nem siette el a döntést...","id":"20181106_Bezartak_az_ujsagirogyilkossaggal_es_titkosszolgalati_jatszmakkal_terhelt_Pilatus_bankot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51c136a-23d0-4a99-9410-4362b299292d","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Bezartak_az_ujsagirogyilkossaggal_es_titkosszolgalati_jatszmakkal_terhelt_Pilatus_bankot","timestamp":"2018. november. 06. 13:14","title":"Bezárták az újságíró-gyilkossággal és titkosszolgálati játszmákkal terhelt Pilatus bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kormánypárti módosító javaslat lehetővé tenné a jövőben, hogy a bajba jutott, devizahitelesek Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt ingatlanjai után, az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban élők részére is ingyenessé váljon a kéményseprés, amennyiben azt elfogadja az Országgyűlés.","shortLead":"Egy kormánypárti módosító javaslat lehetővé tenné a jövőben, hogy a bajba jutott, devizahitelesek Nemzeti Eszközkezelő...","id":"20181106_Ezreknek_lehet_ingyenes_a_kemenysepres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa7df19-8831-450d-97fe-4d7f0a7d66c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Ezreknek_lehet_ingyenes_a_kemenysepres","timestamp":"2018. november. 06. 16:30","title":"Ezreknek lehet ingyenes a kéményseprés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8383f3-4b18-412f-9452-52de32d696fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lounge Design készítette a telekommunikációs vállalat \"tipikusan magyar\" szlogenű kampányát.","shortLead":"A Lounge Design készítette a telekommunikációs vállalat \"tipikusan magyar\" szlogenű kampányát.","id":"20181106_magyar_telekom_lounge_design_tipikusan_magyar_reklam_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b8383f3-4b18-412f-9452-52de32d696fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a34c3-3c5c-481c-927d-24cca7b1af05","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_magyar_telekom_lounge_design_tipikusan_magyar_reklam_kampany","timestamp":"2018. november. 06. 19:55","title":"A Telekomnak is dolgozik a zsíros állami megrendeléseket kapó ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt vezetője szerint egyelőre nem időszerű a Fidesz kizárása a frakcióból. ","shortLead":"Az Európai Néppárt vezetője szerint egyelőre nem időszerű a Fidesz kizárása a frakcióból. ","id":"20181106_Weber_Nem_zarjuk_ki_a_Fideszt_de_nyomast_fogunk_gyakorolni_Orbanra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb7c8d0-ac9d-46a9-8c87-3645552736a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Weber_Nem_zarjuk_ki_a_Fideszt_de_nyomast_fogunk_gyakorolni_Orbanra","timestamp":"2018. november. 06. 13:29","title":"Weber: Nem zárjuk ki a Fideszt, de nyomást fogunk gyakorolni Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]