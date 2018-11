Személyesen a nagyfőnököt, Michael O'Leary elnököt teszik felelőssé azért, hogy a Ryanair profitja nem úgy alakult, ahogy ők szerették volna. A fapados óriás októberben tette közzé profit-előrejelzését, amely nem volt épp kedvező. A munkahelyi vitákra hivatkoztak, mint a csökkenés legfőbb okára. Nyáron, épp a csúcsidőszakban komoly fennakadások voltak a Ryanair járatokon, főként az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban. Az ok: a személyzet sztrájkolt, mert már nem bírta a hajszát. Decemberben Michael O'Leary arra kényszerült, hogy engedélyezze szakszervezetek működését a Ryanairnél, holott a fapados légitársaság épp azzal tudta alacsonyan tartani az árakat, hogy alulfizette a pilótákat és a légi kísérőket - emlékeztet a londoni Daily Mail.

Épp ezért emleget kizsákmányolást a beadvány, melyet a részvényesek egy csoportja adott be Manhattanben. Nem véletlenül választották Amerikát, mert ott gyakori a cégek beperelése, ha a részvényesek valamiért elégedetlenek a profittal és a menedzserekkel. A Ryanair értékét 16 milliárd dollárra becsülik. Csakhogy a részvények árfolyama az elmúlt félév során mintegy egyharmaddal csökkent.. Ez bőségesen indokolja a nyugdíjalapok és a többi részvényes nyugtalanságát. Mi jöhet ki egy ilyen perből?



A Ryanair cáfol és harcol



Még nem kaptunk semmilyen értesítést erről a perről - nyilatkozták a Ryanair központjában a Daily Mailnek. Nem hagytak viszont kétséget a felől, hogy teljes jogi fegyverzetben fognak védekezni a bíróságon New Yorkban. Azt elismerték, hogy voltak sztrájkok, de hol nincs ilyesmi?- tették fel a költőinek szánt kérdést. Pedig a Ryanair és a többi fapados társaság általában sikeresen elkerülte eddig a sztrájkot, mert mindig talált munkanélküli pilótákat és légi kísérőket, akiket nem fizetett meg túlságosan jól, de ahhoz eleget kaptak, hogy csak morogjanak, de ne sztrájkoljanak. Csakhogy megváltozott a légi piac.



Már nem a munkaadó diktál



A légiforgalom óriási növekedésen ment át az elmúlt években, és ennek eredményeképp a pilóták és a légi kísérők kiszolgáltatott helyzete megváltozott. A munkavállalók érdekképviselete is beleszólhat a bérek és a munkafeltételek alakulásába. Vagy hatékonyan fenyegetőzhet sztrájkkal épp a főszezonban. Ezzel az új helyzettel nem számolt Michael O'Leary, aki most kettős szorításban van: a részvényesek jobb profitot, a pilóták és a légi kísérők magasabb béreket akarnak. És ne feledkezzünk el az utasokról sem: ők pontosabb és kényelmesebb utazást szeretnének fapadon is.