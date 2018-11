Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b545e30-7ddc-41bc-9d70-1bd3a8062d38","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt egy évben 23 százalékkal nőtt a prémium kategória forgalma, 2018 első felében pedig 27 százalék volt a növekedés – közölte az MTI-vel a Dreher Sörgyárak Zrt.\r

","shortLead":"Az elmúlt egy évben 23 százalékkal nőtt a prémium kategória forgalma, 2018 első felében pedig 27 százalék volt...","id":"20181106_Olasz_sorrel_elegitene_ki_a_japan_ceg_a_magyar_premiumkeresletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b545e30-7ddc-41bc-9d70-1bd3a8062d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c056addf-94ae-4118-9824-507d3553aedb","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Olasz_sorrel_elegitene_ki_a_japan_ceg_a_magyar_premiumkeresletet","timestamp":"2018. november. 06. 11:25","title":"Olasz sörrel elégítené ki a japán cég a magyar prémiumkeresletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096bae6f-feb4-4991-a9aa-0bd99c254d20","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érzelmekre és kapcsolatokra épít a Hangfoglaló program győztes zenekarának Titkod vagyok én című első albuma.","shortLead":"Érzelmekre és kapcsolatokra épít a Hangfoglaló program győztes zenekarának Titkod vagyok én című első albuma.","id":"20181107_Albumpremier_itt_az_AZUR_bemutatkozo_albuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=096bae6f-feb4-4991-a9aa-0bd99c254d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63ea1b1-f6dd-48cc-a411-95813c66dffb","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Albumpremier_itt_az_AZUR_bemutatkozo_albuma","timestamp":"2018. november. 07. 15:48","title":"Albumpremier: itt az AŽUR bemutatkozó albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Európai Központi Bank végképp visszavonta a Pilatus bank működési engedélyét Máltán. Nem siette el a döntést: a Pilatus bank vezérét, aki Iránból érkezett az Egyesült Államokba, pénzmosással és az Irán elleni embargó megszegésével vádolják New Yorkban. Azt az oknyomozó újságírónőt, aki minderről írogatott, tavaly októberben felrobbantották Máltán.","shortLead":"Az Európai Központi Bank végképp visszavonta a Pilatus bank működési engedélyét Máltán. Nem siette el a döntést...","id":"20181106_Bezartak_az_ujsagirogyilkossaggal_es_titkosszolgalati_jatszmakkal_terhelt_Pilatus_bankot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51c136a-23d0-4a99-9410-4362b299292d","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Bezartak_az_ujsagirogyilkossaggal_es_titkosszolgalati_jatszmakkal_terhelt_Pilatus_bankot","timestamp":"2018. november. 06. 13:14","title":"Bezárták az újságíró-gyilkossággal és titkosszolgálati játszmákkal terhelt Pilatus bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1074f852-d6b7-4fc6-aeb9-f2de6940d186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Januárban adták át az Amazon új, dzsungel-tematikájú főhadiszállását, a másodikért vérre menően küzdöttek a városok.","shortLead":"Januárban adták át az Amazon új, dzsungel-tematikájú főhadiszállását, a másodikért vérre menően küzdöttek a városok.","id":"20181106_Nem_tudott_donteni_az_Amazon_238_varosbol_ketto_maradt_versenyben_az_uj_fohadiszallasaert_mindkettoben_epitenek_egyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1074f852-d6b7-4fc6-aeb9-f2de6940d186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2a6885-c49d-444e-b165-8d93b197c488","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Nem_tudott_donteni_az_Amazon_238_varosbol_ketto_maradt_versenyben_az_uj_fohadiszallasaert_mindkettoben_epitenek_egyet","timestamp":"2018. november. 06. 15:06","title":"Nem tudott dönteni az Amazon: 238 városból kettő maradt versenyben az új főhadiszállásáért, mindkettőben építenek egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f5030a-c41f-4522-9071-fa92715d6419","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Ha csak egy dokumentumfilmet nézne meg a héten, akkor Domokos János, hajléktalanokról és az őket önkéntes módon segítő keresztény közösségről szóló filmjét ajánljuk. Már csak azért is, mert a köztévé nem biztos, hogy leadja valaha. A te neved című film után garantáltan más emberként jön majd ki a moziból. Villáminterjú a rendezővel.","shortLead":"Ha csak egy dokumentumfilmet nézne meg a héten, akkor Domokos János, hajléktalanokról és az őket önkéntes módon segítő...","id":"20181106_Minek_filmezik_a_hajlektalanokat_hogy_mindenki_lassa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02f5030a-c41f-4522-9071-fa92715d6419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f6a8b5-89fd-4f36-a85d-b8686261fc06","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Minek_filmezik_a_hajlektalanokat_hogy_mindenki_lassa","timestamp":"2018. november. 07. 08:26","title":"Minek filmezik a hajléktalanokat, hogy mindenki lássa?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megalázó elbocsátások zajlanak a közszféra leépítésében.","shortLead":"Megalázó elbocsátások zajlanak a közszféra leépítésében.","id":"20181106_Ugyfelkapun_rugtak_ki_koztisztviseloket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbb0758-a578-4651-9249-25017cbf512a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Ugyfelkapun_rugtak_ki_koztisztviseloket","timestamp":"2018. november. 06. 08:36","title":"Ügyfélkapun rúgtak ki köztisztviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem számít, hogy az FBI szerint csaltak és hazudtak a képviselők, a választóik így is megbíznak bennük.","shortLead":"Nem számít, hogy az FBI szerint csaltak és hazudtak a képviselők, a választóik így is megbíznak bennük.","id":"20181107_USA_ket_politikus_is_nyert_akit_buncselekmennyel_vadolnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2fb530-aad7-4740-96c1-e377a2b30c1c","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_USA_ket_politikus_is_nyert_akit_buncselekmennyel_vadolnak","timestamp":"2018. november. 07. 08:31","title":"USA: két politikus is nyert, akit bűncselekménnyel vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad23209d-37a0-47c0-bd6d-857590e45e8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok 90 százalékának nincs végrendelete, aki pedig rögzítené végakaratát, nincs tisztában a végrendelkezés szabályaival — derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített online felmérésből. Sok a tévhit a szóbeli végrendelkezéssel és az öröklésből való kitagadással kapcsolatban is.","shortLead":"A magyarok 90 százalékának nincs végrendelete, aki pedig rögzítené végakaratát, nincs tisztában a végrendelkezés...","id":"20181106_Kevesen_es_helytelenul_vegrendelkeznek_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad23209d-37a0-47c0-bd6d-857590e45e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff9130e-e857-4ac3-9634-cd972dbdeece","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Kevesen_es_helytelenul_vegrendelkeznek_a_magyarok","timestamp":"2018. november. 06. 12:37","title":"Kevesen és helytelenül végrendelkeznek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]