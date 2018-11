A nagy keddi amerikai szavazási cunamiban a világsajtó csak a Trump és a demokraták közötti politikai ütközetre figyelt. Pedig rengeteg fontos dologról is véleményt nyilváníthattak az amerikaiak. Például a 900 ezres San Francisco polgárai is, akiknek otthona az ellentétek városa. Itt van a Twitter, az Uber, az Airbnb és a maga műfajában világpiaci vezető Salesforce szoftvercég központja. De sokszor e nagyvállalatok tőszomszédságában hajlaktalanok sátoroznak. A nagy cégek mesés jövedelmet adnak dolgozóiknak, de az egekbe szöktek az ingatlanárak és a lakásbérleti díjak is. Ezért is került ennyi szerencsétlenül járt ember az utcára.

Pár hónappal ezelőtt indult meg az aláírásgyűjtés egy olyan adó bevezetéséért, amely a hajléktalanok lakáshoz jutását segítené. A kezdeményezést a Salesforce jótékonykodásáról híres elnöke, Marc Benioff nem csak szavakban, hanem nyolcmillió dolláros adománnyal is támogatta. Összegyűlt a szükséges mennyiségű aláírás, így a választások keddjén San Francisco polgárai szavazhattak a hajléktalanokat segítő adó bevezetéséről is. És a város szavazóinak hatvan százaléka igent mondott.

Miről is van szó pénzügyi szempontból?

Az eredetei javaslat szerint az évente 50 millió dolláros bevételt meghaladó cégeknek mindössze 0,5 százalékos adót kell fizetniük. 375 San Francisco-i céget érint a döntés. Persze egyikük sem rokkan bele, különösen nem a milliárdokat kaszáló Twitter, az Uber vagy az Airbnb. Tehát a 74 amerikai milliárdosnak otthont adó San Franciscóban a leggazdagabb cégek 0,5 százalékos adóval fogják támogatni a hajléktalanok lakáshoz jutását. A becslések szerint 250-300 millió dollár jön össze, ebből az összegből a 7500 otthontalan találhat, ha nem is elegáns, de a minimális igényeknek megfelelő lakásmegoldást. Vagyis az utcáról egy lakásba tud menni. (via, Le Monde, AFP)