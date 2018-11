Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e755fd3c-d562-46d5-b913-a17ad342a7e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányfő veje és Szivek Norbert cégei megvették Andy Vajnától az épület tíz százalékát birtokló céget.","shortLead":"A kormányfő veje és Szivek Norbert cégei megvették Andy Vajnától az épület tíz százalékát birtokló céget.","id":"20181107_Minden_akadaly_elharult_Tiborcz_cege_elkezdheti_a_Mahartszekhaz_atepiteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e755fd3c-d562-46d5-b913-a17ad342a7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877d8e94-f4a3-486c-b228-efd53fcd35aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Minden_akadaly_elharult_Tiborcz_cege_elkezdheti_a_Mahartszekhaz_atepiteset","timestamp":"2018. november. 07. 18:21","title":"Minden akadály elhárult, Tiborcz cége elkezdheti a Mahart-székház átépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457427d4-7cc7-4539-b69f-a279a75876cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nem volt hajlandó elárulni, hogy miért nem mehetnek tovább, csak azt ismételgette, hogy az udvar a köz számára megnyitott magánterület, így ő és kollégái döntik el, ki mehet be, és ki nem.","shortLead":"A férfi nem volt hajlandó elárulni, hogy miért nem mehetnek tovább, csak azt ismételgette, hogy az udvar a köz számára...","id":"20181107_Indoklas_nelkul_tiltott_ki_egy_roma_tarsasagot_a_Gozsdu_Udvar_biztonsagi_ore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=457427d4-7cc7-4539-b69f-a279a75876cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8a342f-89a4-4f67-bb23-c1a2ed59122e","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Indoklas_nelkul_tiltott_ki_egy_roma_tarsasagot_a_Gozsdu_Udvar_biztonsagi_ore","timestamp":"2018. november. 07. 18:50","title":"Indoklás nélkül tiltott ki egy roma társaságot a Gozsdu Udvar biztonsági őre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Berners-Lee évek óta hangoztatja, hogy az általa kitalált internet mára teljesen átalakult, és nem a jó irányba. Most egy új gondolattól vezérelve szeretné ismét \"normálissá\" tenni a webet.","shortLead":"Tim Berners-Lee évek óta hangoztatja, hogy az általa kitalált internet mára teljesen átalakult, és nem a jó irányba...","id":"20181107_tim_berners_lee_internet_contrat_for_the_web","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dded352-ffd4-4aa5-9a86-23dd9e7a728f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_tim_berners_lee_internet_contrat_for_the_web","timestamp":"2018. november. 07. 10:33","title":"Felmérte az internet állapotát az internet atyja, és szörnyű dolgokat tapasztalt – majd kitalált rá egy megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5e35ac-61ba-44aa-8bcd-8ac1d7296c72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kazah nép nagy fehér gyermeke mindent megpróbált, hogy Trump malmára hajtsa a vizet. ","shortLead":"A kazah nép nagy fehér gyermeke mindent megpróbált, hogy Trump malmára hajtsa a vizet. ","id":"20181107_Ujra_akcioba_lendult_Borat_ezuttal_az_amerikai_felidei_valasztasokat_probalta_befolyasolni__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b5e35ac-61ba-44aa-8bcd-8ac1d7296c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a237e6-2ed7-40fd-9d20-a7d1a061e88c","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Ujra_akcioba_lendult_Borat_ezuttal_az_amerikai_felidei_valasztasokat_probalta_befolyasolni__video","timestamp":"2018. november. 07. 14:02","title":"Újra akcióba lendült Borat, ezúttal az amerikai félidei választásokat próbálta befolyásolni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban, különösen az ország keleti felében, terjed az idegengyűlölet, s egyre többen vevők a demokráciával összeegyeztethetetlen elvekre is – áll a DW hírportál által ismertetett átfogó felmérésben.\r

","shortLead":"Németországban, különösen az ország keleti felében, terjed az idegengyűlölet, s egyre többen vevők a demokráciával...","id":"20181107_Nemetorszagban_is_terjed_az_idegengyulolet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2fd313-c381-46a7-a8b6-ec2aa8bc3ac2","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Nemetorszagban_is_terjed_az_idegengyulolet","timestamp":"2018. november. 07. 12:11","title":"Németországban is terjed az idegengyűlölet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf25e30-e355-4ff8-aaba-09f9122c8c20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövő héten szavazhatják meg a tudósok, 2019 májusától pedig már új módon határozzák majd meg a számításokkor az 1 kg értékét. Ezzel az egyik utolsó nagy etalon is \"eltűnhet\".","shortLead":"A jövő héten szavazhatják meg a tudósok, 2019 májusától pedig már új módon határozzák majd meg a számításokkor az 1 kg...","id":"20181107_kilogramm_tomeg_si_mertekegysegrendszer_planck_allando","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baf25e30-e355-4ff8-aaba-09f9122c8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95471fd1-5178-4398-9cdf-fec884dba6d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_kilogramm_tomeg_si_mertekegysegrendszer_planck_allando","timestamp":"2018. november. 07. 11:33","title":"130 év után új módszerrel számíthatják a világon a tömeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága több tízezer névtelen bankkártyát osztott ki a migránsok között. Ez az, amit napok óta tolnak a Fidesz politikusai. A program évek óta létezik, a magyar kormány is tud róla.","shortLead":"Az Európai Bizottság és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága több tízezer névtelen bankkártyát osztott ki a migránsok...","id":"20181107_Habonykozeli_szloven_lapbol_indult_az_osszeeskuveselmelet_amin_a_Fidesz_porog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b261db-4d4e-4a34-b4e3-777dd049da6b","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Habonykozeli_szloven_lapbol_indult_az_osszeeskuveselmelet_amin_a_Fidesz_porog","timestamp":"2018. november. 07. 12:33","title":"Habony-közeli szlovén lapból indult az összeesküvés-elmélet, amin a Fidesz pörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f71aa9-a828-4580-9012-d55a1f18cfb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított az Alza.hu Kft.-vel szemben, a cég közleményben védi magát.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított az Alza.hu Kft.-vel szemben, a cég közleményben védi...","id":"20181107_alzahu_learazas_black_friday_gazdasagi_versenyhivatal_versenyfelugyeleti_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32f71aa9-a828-4580-9012-d55a1f18cfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1ff424-f51e-4bec-941d-9e4eb8dc6cb6","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_alzahu_learazas_black_friday_gazdasagi_versenyhivatal_versenyfelugyeleti_eljaras","timestamp":"2018. november. 07. 20:34","title":"Reagált a gyanús leárazást hirdető webshop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]