Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kaliforniában felmerült, hogy a marihuána utána a varázsgombát is legalizálnák. Egy korábban illegális gyógyszerek engedélyeztetésével foglalkozó házaspárnak Szilícium-völgyi ismerőseik dobtak össze csaknem 40 millió dollárt, melynek segítségével rohamtempóban törnek előre a piacon.","shortLead":"Kaliforniában felmerült, hogy a marihuána utána a varázsgombát is legalizálnák. Egy korábban illegális gyógyszerek...","id":"20181110_Varazsgombamonopoliumra_tor_egy_furcsa_par_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2292afc-2d91-4b13-bbc8-6f2077d15c1d","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Varazsgombamonopoliumra_tor_egy_furcsa_par_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 10. 12:44","title":"Varázsgomba-monopóliumra tör egy furcsa pár Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c9635-11f3-444d-9734-e5f67caf19be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legyőzött ellenfél, a PAOK edzője szerint mindkét találkozón csak ők próbáltak futballozni, a fehérváriak csak \"találták\" a góljaikat.","shortLead":"A legyőzött ellenfél, a PAOK edzője szerint mindkét találkozón csak ők próbáltak futballozni, a fehérváriak csak...","id":"20181109_vidi_paok_europa_liga_golok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c54c9635-11f3-444d-9734-e5f67caf19be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257e4216-f0ab-45c8-9b27-f9ecc6431b8d","keywords":null,"link":"/sport/20181109_vidi_paok_europa_liga_golok","timestamp":"2018. november. 09. 12:07","title":"Tényleg nem focizott a Vidi? Nézze meg a góljait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1ab791-a803-48e4-acef-01c87ecd29ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Hatalmas változás jön mindannyiunk életébe, és megrémít, hogy ez rajtam kívül senkit nem aggaszt\" – mondja, nagyon kiakadt a Facebook közösségi oldalra, miközben kitalált valamit.","shortLead":"\"Hatalmas változás jön mindannyiunk életébe, és megrémít, hogy ez rajtam kívül senkit nem aggaszt\" – mondja, nagyon...","id":"20181109_Kasza_Tibi_magyar_kozossegi_oldalon_dolgozik_amitol_olcsobb_lesz_a_kenyer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1ab791-a803-48e4-acef-01c87ecd29ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0008d8fd-196a-4d04-8d6e-c5de6b4decdb","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Kasza_Tibi_magyar_kozossegi_oldalon_dolgozik_amitol_olcsobb_lesz_a_kenyer","timestamp":"2018. november. 09. 15:34","title":"Kasza Tibi magyar közösségi oldalon dolgozik, amitől olcsóbb lesz a kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a3857d-1cf4-4dac-9c00-2f36d292bfa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állam építi az új csarnokot a férfi kézilabda-Eb-re, ami azért szükséges – a már létező csarnokok kibővítésével együtt –, mert a meglévők befogadóképessége nem elég nagy, beleértve a Papp László Arénát is.","shortLead":"Az állam építi az új csarnokot a férfi kézilabda-Eb-re, ami azért szükséges – a már létező csarnokok kibővítésével...","id":"20181109_Kicsik_a_hazai_sportcsarnokok_a_kezilabdaEbre_ezert_kell_ujat_epiteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66a3857d-1cf4-4dac-9c00-2f36d292bfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b418421-ac4c-4f1e-8598-31434c248347","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Kicsik_a_hazai_sportcsarnokok_a_kezilabdaEbre_ezert_kell_ujat_epiteni","timestamp":"2018. november. 09. 14:35","title":"Kicsik a hazai sportcsarnokok a kézilabda-Eb-re, ezért kell újat építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcb115a-bd25-445b-9268-758a80597213","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Vöröskereszt nyolcféle saját márkás termékkel jelent már meg a magyarországi boltokban.","shortLead":"A Magyar Vöröskereszt nyolcféle saját márkás termékkel jelent már meg a magyarországi boltokban.","id":"20181109_magyar_voroskereszt_sajatmarkas_termekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcb115a-bd25-445b-9268-758a80597213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8126692-a061-4493-82cf-1af8d11d83fe","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_magyar_voroskereszt_sajatmarkas_termekek","timestamp":"2018. november. 09. 05:35","title":"Mit szólna egy olyan bonbonhoz, amelyet lelkifurdalás nélkül kóstolhat meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4943941-efd6-47d5-9008-b466eecf2425","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusban újabb nagy frissítőcsomagot ad ki a Windows 10-hez a Microsoft, amibe jó néhány új funkciót is belepakol majd. Ezek közül néztük meg az érdekesebbeket.","shortLead":"Márciusban újabb nagy frissítőcsomagot ad ki a Windows 10-hez a Microsoft, amibe jó néhány új funkciót is belepakol...","id":"20181109_windows_10_19h1_frissites_windows_insider_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4943941-efd6-47d5-9008-b466eecf2425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb68c00b-815c-46ef-b261-039ff70c136a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_windows_10_19h1_frissites_windows_insider_program","timestamp":"2018. november. 09. 16:03","title":"Ilyen lesz tavasztól a Windows 10: kiadták a nagy frissítőcsomag első előzetesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több jel is arra utal, hogy javulásnak indultak az utóbbi hónapokban látványosan megromlott ukrán-magyar kapcsolatok: Ukrajna – a magyar külügyminisztérium képviselőinek a jelenlétében – tiszteletbeli konzulátust nyitott Siófokon, Kijev megadta a beleegyezést Íjgyártó István kijevi nagyköveti kinevezéséhez, Budapest pedig megváltoztatta Grezsa István miniszteri biztos Ukrajna által kifogásolt titulusát. Az sem kizárt, hogy Magyarország is hamarosan tiszteletbeli konzulátust nyit Ukrajnában.\r

","shortLead":"Több jel is arra utal, hogy javulásnak indultak az utóbbi hónapokban látványosan megromlott ukrán-magyar kapcsolatok...","id":"20181109_Javulasnak_indultak_a_magyarukran_kapcsolatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33be59a2-979a-4a6a-b62f-4eba016e4a24","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Javulasnak_indultak_a_magyarukran_kapcsolatok","timestamp":"2018. november. 09. 11:48","title":"A kormány titokban békülni kezdett Ukrajnával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2655e988-b23f-4a43-82e1-ba6292133637","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen csak túlvagyunk a modell ráncfelvarrásán, de a gyáriak már javában tesztelik az új generációs C-t.","shortLead":"Éppen csak túlvagyunk a modell ráncfelvarrásán, de a gyáriak már javában tesztelik az új generációs C-t.","id":"20181109_elso_kemfotok_ime_a_teljesen_uj_mercedes_cosztaly_bmw3_audi_a4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2655e988-b23f-4a43-82e1-ba6292133637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee412f08-f061-42fd-82e7-95d330a99639","keywords":null,"link":"/cegauto/20181109_elso_kemfotok_ime_a_teljesen_uj_mercedes_cosztaly_bmw3_audi_a4","timestamp":"2018. november. 09. 13:21","title":"Első kémfotók: íme a teljesen új Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]