[{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szeptemberben nagyon megugrott a balatoni vendégéjszakák száma az egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"Szeptemberben nagyon megugrott a balatoni vendégéjszakák száma az egy évvel korábbihoz képest.","id":"20181112_Jol_jartak_a_balatoni_vallalkozok_az_enyhe_szeptemberrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25cef71-3979-43d4-94c5-c0552e1cf2b1","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Jol_jartak_a_balatoni_vallalkozok_az_enyhe_szeptemberrel","timestamp":"2018. november. 12. 08:26","title":"Jól jártak a balatoni vállalkozók az enyhe szeptemberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e60181b-76bf-44f5-b67f-1732a8710fa2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Miközben a Huawei sokszor merít ihletet az Apple-től, a két gyártó a felhasználók számára fontos akkumulátoros megoldások terén egyre távolodik egymástól. Jó bizonyíték erre a kínai gyártó új zászlóshajója, a Mate 20 Pro, amely több más szempontból is érdekes telefon. Nem hibátlan, de nagyon jó.","shortLead":"Miközben a Huawei sokszor merít ihletet az Apple-től, a két gyártó a felhasználók számára fontos akkumulátoros...","id":"20181110_huawei_mate_20_pro_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e60181b-76bf-44f5-b67f-1732a8710fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0911bdb0-d747-4466-bd89-2bb3c6cc0c8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_huawei_mate_20_pro_teszt","timestamp":"2018. november. 10. 20:00","title":"Huawei Mate 20 Pro: leteszteltük, valóban ez most a legjobb telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6a7865-eea7-46e9-9ca4-895a6995e528","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szabálysértési hatóság visszavonta a hvg.hu tudósítójának büntetését, amit azért szabtak ki, mert a februári diáktüntetésen a tömeggel együtt az úttesten haladt.","shortLead":"A szabálysértési hatóság visszavonta a hvg.hu tudósítójának büntetését, amit azért szabtak ki, mert a februári...","id":"20181110_A_rendorseg_megallapitotta_nem_szabalysertes_egy_tuntetesen_lelepni_a_jardarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6a7865-eea7-46e9-9ca4-895a6995e528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc632c06-58af-44da-acb8-4ebba18e4663","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_A_rendorseg_megallapitotta_nem_szabalysertes_egy_tuntetesen_lelepni_a_jardarol","timestamp":"2018. november. 10. 11:12","title":"A rendőrség megállapította: nem szabálysértés egy tüntetésen lelépni a járdáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az immár ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma–1-es Brazil Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti majd meg az élről.","shortLead":"Az immár ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma–1-es Brazil Nagydíj szombati...","id":"20181110_Hamilton_otszoros_vilagbajnokhoz_meltoan_ismet_az_elrol_indul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3c21be-b5df-41de-a65e-1ad18852a390","keywords":null,"link":"/sport/20181110_Hamilton_otszoros_vilagbajnokhoz_meltoan_ismet_az_elrol_indul","timestamp":"2018. november. 10. 19:10","title":"Hamilton ötszörös világbajnokhoz méltóan ismét az élről indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes az agyvérzései utáni felépülés küzdelmeiről beszélt.","shortLead":"Az énekes az agyvérzései utáni felépülés küzdelmeiről beszélt.","id":"20181110_Kozso_Olyan_voltam_mint_egy_kiborg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e0ba7f-0c40-46ed-a5ec-641728203abd","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Kozso_Olyan_voltam_mint_egy_kiborg","timestamp":"2018. november. 10. 11:20","title":"Kozso: Olyan voltam, mint egy kiborg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi börtönben ülve hívogatott véletlenszerűen embereket, volt, akinek azt mondták: a migránsok miatt kell újra regisztrálniuk előfizetéses szerződésüket.","shortLead":"A két férfi börtönben ülve hívogatott véletlenszerűen embereket, volt, akinek azt mondták: a migránsok miatt kell újra...","id":"20181110_Migransozassal_csaltak_ki_penzt_aldozataiktol_a_bortonben_ulo_telefonos_csalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa02b31-f8a4-4f6d-8b3d-40195d6ad74d","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Migransozassal_csaltak_ki_penzt_aldozataiktol_a_bortonben_ulo_telefonos_csalok","timestamp":"2018. november. 10. 11:30","title":"Migránsozással csaltak ki pénzt áldozataiktól a börtönben ülő telefonos csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan elismeri, hogy hibázott, 16 tárgyalás során nem tett eddig vallomást.","shortLead":"Ugyan elismeri, hogy hibázott, 16 tárgyalás során nem tett eddig vallomást.","id":"20181110_Broker_Marcsi_artatlan_vagyok_csak_a_napi_tevekenysegemet_vegeztem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da804b7-6b5a-4442-af37-20850fa6fb64","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Broker_Marcsi_artatlan_vagyok_csak_a_napi_tevekenysegemet_vegeztem","timestamp":"2018. november. 10. 19:12","title":"Bróker Marcsi: Ártatlan vagyok, csak a napi tevékenységemet végeztem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bb1010-0c07-4ecb-9c12-9bcabeda53ab","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A kultúrharc már az Operettszínházat is elérte, a korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég nemzetinek. Most lesz Trianon-musical és nemzeti operett, bár a Kero-korszak nézőit ezzel nehéz lesz megtartani. ","shortLead":"A kultúrharc már az Operettszínházat is elérte, a korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég...","id":"201845__operettszinhaz__uj_vezetes__szakitas_amulttal__nemzeti_tancrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33bb1010-0c07-4ecb-9c12-9bcabeda53ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bce5dcc-8ab5-43ab-995d-a035ee3e8d67","keywords":null,"link":"/itthon/201845__operettszinhaz__uj_vezetes__szakitas_amulttal__nemzeti_tancrend","timestamp":"2018. november. 11. 15:00","title":"Mindent felforgatna az Operettszínház új vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]