Elsőként csatlakozott Szeged a fővárosi szolidaritási rendezvényhez, amit a hajléktalanokért szervezett a Szeged-Csanádi Egyházmegye főiskolai hallgatóinak szervezete, a Szegedi Egyetemei Lelkészség, az idén elmarad a nyilvános virrasztás.

Szeged belvárosának terein főztek a hajléktalanoknak, hozhattak ruhát, élelmet számukra a velük együtt érzők. Több alkalommal műsorokkal is készültek a fedél nélkül élők, de volt olyan év is, amikor rajzaikból, festményeikből kiállítást is szerveztek. Az idén nem lesz nyilvános, a város lakóival együtt virrasztásra lehetőség. A lelkészség lelkésze, Köllő Sándor azt mondta, hogy azért nem tartják meg a közös ételfőzést és a programokat, mert úgy tapasztalták, hogy sok helyen évközben is kapnak meleg ételt a hajléktalanok, négyezer adag is elkészül a számukra évente, ezért már az ételosztás a lelkész szerint nem vonzza oda az érintetteket.

Az előbbiek miatt inkább kirándulást szerveznek a hajléktalanok számra, amit már meg is hirdettek a melegedőkben, a szállásokon. Ha eljön az ideje, a sajtót is értesítik a programról.

Az elmúlt években, ahogy még tavaly is, november 15 és 20-a között szervezték meg a Szolidaritás éjszakáját úgy, hogy a városban élők is leülhettek a hajléktalanokkal, most erre nem lesz lehetőség. A Szegedi Egyetemi Lelkészség honlapján még jelenleg is szerepel elhivatottságként a szeretetszolgálat.

„A Lelkészség alapvető céljai közé tartozik a szeretetszolgálat is. Az egyik közösségünk (Lázár közösség) minden kedden zsíros kenyeret és teát oszt hajléktalanok számára, és ezzel együtt beszélgetnek, foglalkoznak is velük. 2016-ban XII. alkalommal rendeztük meg a Szolidaritás Éjszakája elnevezésű programot, aminek keretében egy éjszakát töltünk el a tábortűz mellett hajléktalanok társaságában ételosztás, adománygyűjtés, beszélgetés, közös zenélés keretében.”