[{"available":true,"c_guid":"aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maguk korában is értéktelennek számító régi épületek visszaépítése súlyos milliárdokért, viták nélküli, betapasztott szájú építésztársadalom, közpénzekből kitömött csókos tervezőirodák – így gyarapodik a NER majdani építészeti öröksége, olvasható a HVG e heti számában.","shortLead":"A maguk korában is értéktelennek számító régi épületek visszaépítése súlyos milliárdokért, viták nélküli, betapasztott...","id":"20181114_Epiteszet_a_NERben_epuloszepulo_horthysta_Disneyland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2fcc7b-a2d5-43d3-9b79-9c30a117718d","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Epiteszet_a_NERben_epuloszepulo_horthysta_Disneyland","timestamp":"2018. november. 14. 14:18","title":"Építészet a NER-ben: épülő-szépülő horthysta Disneyland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d55a6b2-1603-4931-8d41-5a458d411fdb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megszavaztatták a lakosokat, 56 százalékuk elutasította a pályázatot.","shortLead":"Megszavaztatták a lakosokat, 56 százalékuk elutasította a pályázatot.","id":"20181114_calgary_teli_olimpia_nepszavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d55a6b2-1603-4931-8d41-5a458d411fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a0ae1d-757c-46d3-991f-626b5afbafde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_calgary_teli_olimpia_nepszavazas","timestamp":"2018. november. 14. 10:44","title":"Nem kell Calgarynak a téli olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elmondása szerint a macedón külügybe bekéretett magyar nagykövet sem mondott semmit Szkopjéban. ","shortLead":"Elmondása szerint a macedón külügybe bekéretett magyar nagykövet sem mondott semmit Szkopjéban. ","id":"20181114_Szijjarto_tovabb_titkolozik_a_volt_macedon_miniszterelnok_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8d3b38-6558-419a-9b94-550cc990f4ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Szijjarto_tovabb_titkolozik_a_volt_macedon_miniszterelnok_ugyeben","timestamp":"2018. november. 14. 11:14","title":"Szijjártó tovább titkolózik a volt macedón miniszterelnök ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c8868f-fbd5-408f-9c4a-4523d4746400","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Képzelje el: vásárolgat a piacon, és egyszer csak körbetáncolják! ","shortLead":"Képzelje el: vásárolgat a piacon, és egyszer csak körbetáncolják! ","id":"20181113_Debrecen_Nagypiac_neptanc_flashmob","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69c8868f-fbd5-408f-9c4a-4523d4746400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b61899d-e785-4f72-90c7-e36e2f6e6c13","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Debrecen_Nagypiac_neptanc_flashmob","timestamp":"2018. november. 13. 12:14","title":"Ez volt eddig az idei legjobb flashmob: ereszd el a hajam a debreceni Nagypiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c244a58e-a3eb-4469-b3f1-46cad4eb096e","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztata betegségeiről sokan tartják úgy, hogy azok csak az ötven felettieknél fordulhatnak elő, holott ez óriási tévedés. De milyen egészségügyi problémákról van szó? Mik a tünetek? Mi okozza őket? Dr. Beöthe Tamás urológussal olyan, a prosztatával kapcsolatos betegségekről beszélgettünk, amelyekről a fiatalabb férfiaknak is tudniuk kellene.","shortLead":"A prosztata betegségeiről sokan tartják úgy, hogy azok csak az ötven felettieknél fordulhatnak elő, holott ez óriási...","id":"proxelan_20181110_Ferfias_gondok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c244a58e-a3eb-4469-b3f1-46cad4eb096e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ae86d-5124-43d8-8bf4-2dddccc42450","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181110_Ferfias_gondok","timestamp":"2018. november. 14. 07:28","title":"Férfias gondok: nem csak az idősebbek „privilégiuma” a problémás prosztata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Nem én vagyok gőgös, hanem azok, akik szerint nincs mit tanulni senkitől.","shortLead":"Nem én vagyok gőgös, hanem azok, akik szerint nincs mit tanulni senkitől.","id":"20181114_TGM_Melyen_kanonikus_tekintelyszemelyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6139d50f-e9c9-4f7e-951f-936d9a8edc0e","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_TGM_Melyen_kanonikus_tekintelyszemelyek","timestamp":"2018. november. 14. 14:22","title":"TGM: Mélyen kanonikus tekintélyszemélyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arató András gumicsizmában és gondozóruhában járja végig az állatkertet, miközben papagájokat etet, tapírokat simogat, és elefántürüléket lapátol.","shortLead":"Arató András gumicsizmában és gondozóruhában járja végig az állatkertet, miközben papagájokat etet, tapírokat simogat...","id":"20181114_A_szomoru_mosolya_miatt_memme_valt_budapesti_nyugdijas_lett_a_nyiregyhazi_allatkert_reklamarca__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71b38ac-ed9e-4b1c-b862-7d4e7986d00a","keywords":null,"link":"/elet/20181114_A_szomoru_mosolya_miatt_memme_valt_budapesti_nyugdijas_lett_a_nyiregyhazi_allatkert_reklamarca__video","timestamp":"2018. november. 14. 18:39","title":"A szomorú mosolya miatt mémmé vált budapesti nyugdíjas lett a nyíregyházi állatkert reklámarca – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c0e121-faec-493f-a0ae-58a2a056a6f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tolvaj elfogásában még az eredeti Ross, vagyis David Schwimmer is kivette a részét. Meg is hálálták neki a brit rendőrök.","shortLead":"A tolvaj elfogásában még az eredeti Ross, vagyis David Schwimmer is kivette a részét. Meg is hálálták neki a brit...","id":"20181113_jobaratok_ross_geller_david_schwimmer_sortolvaj_hasonmas_blackpool_london","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28c0e121-faec-493f-a0ae-58a2a056a6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a38738-68ae-4165-85fc-198421eedddd","keywords":null,"link":"/elet/20181113_jobaratok_ross_geller_david_schwimmer_sortolvaj_hasonmas_blackpool_london","timestamp":"2018. november. 13. 15:44","title":"Elfogták a sörtolvajt, aki majdnem úgy néz ki, mint a Jóbarátokból Ross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]