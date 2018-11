Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7db02f1-8d91-4eb2-adb9-988398842034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya és két lánya hűtőházak építésére kapott támogatást az Európai Uniótól és a magyar államtól is, de a beruházást jelentősen túlárazták.","shortLead":"Az anya és két lánya hűtőházak építésére kapott támogatást az Európai Uniótól és a magyar államtól is, de a beruházást...","id":"20181115_Az_OLAF_ajanlasa_nyoman_emeltek_vadat_harom_no_ellen_akik_ceguk_unios_tamogatasaval_csaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7db02f1-8d91-4eb2-adb9-988398842034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9f0e2b-ee11-4013-b868-3527e78e23c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Az_OLAF_ajanlasa_nyoman_emeltek_vadat_harom_no_ellen_akik_ceguk_unios_tamogatasaval_csaltak","timestamp":"2018. november. 15. 08:25","title":"Több százmilliós csalást leplezett le az OLAF Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás visszafogása érdekében a nemzetközi tervekben megfogalmazott legmérsékeltebb hőmérsékletemelkedés is visszafordíthatatlan károkat okoz a jégsapkában szakértők szerint. ","shortLead":"A klímaváltozás visszafogása érdekében a nemzetközi tervekben megfogalmazott legmérsékeltebb hőmérsékletemelkedés is...","id":"20181115_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_jegolvadas_gronland_antarktisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da873eef-f8f9-4f19-ac1d-b00486c4ccb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_jegolvadas_gronland_antarktisz","timestamp":"2018. november. 15. 10:33","title":"Tehetünk még valamit, vagy már késő? Katasztrofális tengerszint-emelkedést jósolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York Times cikke szerint a Facebook egy olyan PR-céget is felbérelt, hogy elterelje a botrányairól a figyelmet, amely sorosozással támadt kritikusaira. Mark Zuckerberg azt állítja, ő nem tudott erről, csak a sajtóból értesült róla.","shortLead":"A New York Times cikke szerint a Facebook egy olyan PR-céget is felbérelt, hogy elterelje a botrányairól a figyelmet...","id":"20181116_Zuckerberg_a_sajtobol_ertesult_rola_hogy_a_Facebook_Sorost_lejarato_ceggel_dolgozik_egyutt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabe6db6-971e-4170-97c3-41a057a749bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_Zuckerberg_a_sajtobol_ertesult_rola_hogy_a_Facebook_Sorost_lejarato_ceggel_dolgozik_egyutt","timestamp":"2018. november. 16. 10:04","title":"Zuckerberg a sajtóból értesült róla, hogy a Facebook Sorost lejárató céggel dolgozik együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazgatóság csütörtöki határozatával az OPUS Global Nyrt. megszerzi a Mészáros Építőipari Holding és a Mátrai Erőmű többségi tulajdonát, apportálja a Kall Ingredients Kft.-vel szemben fennálló követeléseket, és értékesíti médiavállalkozásait – utóbbiak most indulhatnak el Liszkay Gábor és Vaszily Miklós alapítványa felé, mely a kormányhoz közel álló televíziókat és rádiókat olvasztja magába.","shortLead":"Az igazgatóság csütörtöki határozatával az OPUS Global Nyrt. megszerzi a Mészáros Építőipari Holding és a Mátrai Erőmű...","id":"20181116_3_milliardot_keresett_Meszaros_azzal_hogy_egyik_zsebebol_a_masikba_tette_a_Mediaworksot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df23b2cc-4f05-44d1-9dd2-224be5467efc","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_3_milliardot_keresett_Meszaros_azzal_hogy_egyik_zsebebol_a_masikba_tette_a_Mediaworksot","timestamp":"2018. november. 16. 10:44","title":"3 milliárdot keresett Mészáros azzal, hogy egyik zsebéből a másikba tette a Mediaworksot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea9fe5d-e0c9-4924-af0c-a7de45606e4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arra kérik a költözőket, amiket nem vinnének magukkal, de nem is dobnának ki, ajánlják fel szegény gyerekeknek.","shortLead":"Arra kérik a költözőket, amiket nem vinnének magukkal, de nem is dobnának ki, ajánlják fel szegény gyerekeknek.","id":"20181114_A_koltozeskor_megmarado_targyakat_gyujti_ossze_raszorloknak_egy_ingatlaniroda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eea9fe5d-e0c9-4924-af0c-a7de45606e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22f63a4-0884-43c4-9734-7e409feca551","keywords":null,"link":"/elet/20181114_A_koltozeskor_megmarado_targyakat_gyujti_ossze_raszorloknak_egy_ingatlaniroda","timestamp":"2018. november. 14. 21:29","title":"A költözéskor megmaradó tárgyakat gyűjti össze rászorulóknak egy ingatlaniroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ea4a87-3ddb-46e6-84e8-1eb741d0602b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociális ügyekért felelős államtitkár szerint lényegesen többen vettek igénybe férőhelyet a hajléktalan-ellátásban, a Vöröskereszt szerint azonban ez csak vidéken lehet igaz, Budapesten inkább a külterületekre menekültek a fedél nélküliek.","shortLead":"A szociális ügyekért felelős államtitkár szerint lényegesen többen vettek igénybe férőhelyet a hajléktalan-ellátásban...","id":"20181116_Kormany_tobb_hajlektalan_ment_be_szallora_Voroskereszt_tobben_bujtak_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39ea4a87-3ddb-46e6-84e8-1eb741d0602b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a181a84-82cb-4382-a7dd-718299320080","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Kormany_tobb_hajlektalan_ment_be_szallora_Voroskereszt_tobben_bujtak_el","timestamp":"2018. november. 16. 06:35","title":"Kormány: több hajléktalan ment be szállóra. Vöröskereszt: többen bújtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rekordmértékű privatizációból akarja finanszírozni a költségvetést a populista kormány Rómában. 18 milliárd eurós állami vagyont akar pénzzé tenni a gondokkal küszködő olasz kabinet, hogy így válaszoljon Brüsszelnek arra a kérdésére, hogy mégiscsak miből kívánja fenntartani a büdzsé egyensúlyát.","shortLead":"Rekordmértékű privatizációból akarja finanszírozni a költségvetést a populista kormány Rómában. 18 milliárd eurós...","id":"20181115_Kar_volt_cipotorlese_hasznalni_Brusszel_levelet_Roma_most_taktikat_valtott_a_koltsegvetesi_vitaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a9ba73-9170-4ccf-b8f3-97d2455bf657","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Kar_volt_cipotorlese_hasznalni_Brusszel_levelet_Roma_most_taktikat_valtott_a_koltsegvetesi_vitaban","timestamp":"2018. november. 15. 11:21","title":"Kár volt cipőtörlése használni Brüsszel levelét, Róma most taktikát váltott a költségvetési vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több igen komoly és ígéretes projektje is van Elon Musknak, melyek egyike, hogy sok ezer műholddal biztosítana szélessávú internetet a világ minden pontján. Az ötlet nemrég újabb mérföldkövet teljesített.","shortLead":"Több igen komoly és ígéretes projektje is van Elon Musknak, melyek egyike, hogy sok ezer műholddal biztosítana...","id":"20181116_elon_musk_spacex_starlink_halozat_muhold_szelessavu_vezetek_nelkuli_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072bed90-0069-4e17-80de-c1438662b88e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_elon_musk_spacex_starlink_halozat_muhold_szelessavu_vezetek_nelkuli_internet","timestamp":"2018. november. 16. 14:31","title":"Megvan az engedély, építheti a világot beborító, űrbéli nethálózatát a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]