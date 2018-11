Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dceb7f7-1e72-4976-a73c-d8492a21d9bf","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Vajon mi szüksége van egy havi félmillióért bérelt irodára egy olyan képviselőnek, aki a választóinak még fogadóórát sem tart? A fideszes Hubay György ennyiért ráadásul nem is Budapest valamely frekventált pontján vett ki egy ingatlant, hanem Miskolcon – különös módon épp attól az önkormányzati cégtől, amelynek a mai napig munkavállalója. A félmilliós bérleti díj nemcsak ingatlanosok szerint irreális: a bérbeadó cég saját honlapján is százezer forinttal olcsóbban kínál kétszer akkorákat.","shortLead":"Vajon mi szüksége van egy havi félmillióért bérelt irodára egy olyan képviselőnek, aki a választóinak még fogadóórát...","id":"20181115_hubay_gyorgy_miskolci_irodaja_irodaberlet_kepviseloi_koltsegterites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dceb7f7-1e72-4976-a73c-d8492a21d9bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7400501-3a89-45d2-bc85-093a4b35aafe","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_hubay_gyorgy_miskolci_irodaja_irodaberlet_kepviseloi_koltsegterites","timestamp":"2018. november. 15. 11:25","title":"A választóival nem áll szóba, de irodát közel félmillióért bérel Miskolcon a fideszes Hubay György ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2d6270-67d3-4447-8137-dd243c0c91f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azzal együtt, vagyis inkább annak ellenére kaphatta meg kinevezését a japán kiberminiszter, hogy saját bevallása szerint sosem használt még számítógépet.","shortLead":"Azzal együtt, vagyis inkább annak ellenére kaphatta meg kinevezését a japán kiberminiszter, hogy saját bevallása...","id":"20181115_japan_kiberminiszter_szakurada_jositaka_szamitogep_tokioi_olimpia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe2d6270-67d3-4447-8137-dd243c0c91f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf01258-3c5c-453d-8cd6-6dfd180b0940","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_japan_kiberminiszter_szakurada_jositaka_szamitogep_tokioi_olimpia","timestamp":"2018. november. 15. 20:03","title":"Úgy volt, hogy ő védi meg Japánt – aztán kiderült, hogy sosem használt még számítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abf3e25-c6c6-476b-857c-e7d66841a5a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Katar még a 32 csapatos vébére érkező szurkolóknak sem tud majd szállást biztosítani.","shortLead":"Katar még a 32 csapatos vébére érkező szurkolóknak sem tud majd szállást biztosítani.","id":"20181115_Erik_a_vilagbotrany_a_kovetkezo_labdarugo_vebe_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4abf3e25-c6c6-476b-857c-e7d66841a5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f807bbf-7659-4b0e-a104-25b206209a01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Erik_a_vilagbotrany_a_kovetkezo_labdarugo_vebe_korul","timestamp":"2018. november. 15. 10:29","title":"Érik a világbotrány a következő labdarúgó-vb körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem várják meg a decemberi EU-csúcsot.","shortLead":"Nem várják meg a decemberi EU-csúcsot.","id":"20181115_Megvan_a_datum_amikor_alairhatjak_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfcbd8f-810a-4347-8cc3-fb6188dfa32b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Megvan_a_datum_amikor_alairhatjak_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2018. november. 15. 09:52","title":"Megvan a dátum, amikor aláírhatják a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","shortLead":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","id":"20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b62a45a-f2d7-4a1e-80ba-2d6f6d1baccf","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","timestamp":"2018. november. 15. 10:25","title":"Csaló fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27751dc6-274f-4f29-96a9-dd612cdf39c8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zoran Zaev macedón kormányfő azt várja Magyarországtól, hogy ne védjen olyan bűnözőt, aki országa állampolgárainak kárt okozott.","shortLead":"Zoran Zaev macedón kormányfő azt várja Magyarországtól, hogy ne védjen olyan bűnözőt, aki országa állampolgárainak kárt...","id":"20181114_nikola_gruevszki_kiadatasat_keri_macedonia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27751dc6-274f-4f29-96a9-dd612cdf39c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69614a-4e7e-4834-a911-efa3e6175ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_nikola_gruevszki_kiadatasat_keri_macedonia","timestamp":"2018. november. 14. 17:02","title":"Gruevszki kiadatását kéri Macedónia, és beolvasott a magyar kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d449be0e-89c2-4c04-8d02-12b36c063b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 61-es villamos megállójában valaki odaláncolt a padhoz egy nagy méretű bőröndöt, majd a táskát magára hagyta. A 444 beszámolt a bőröndről, és egyúttal azt is megírta, hogy a rendőrség nem kezdett semmit a tárggyal. Ezt azonban a BRFK cáfolja. ","shortLead":"A 61-es villamos megállójában valaki odaláncolt a padhoz egy nagy méretű bőröndöt, majd a táskát magára hagyta. A 444...","id":"20181115_Hangulatkeltessel_vadolja_a_444_cikket_a_rendorseg_egy_gyanus_magara_hagyott_borond_kapcsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d449be0e-89c2-4c04-8d02-12b36c063b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410ea108-f78e-40cd-b733-13e6040e4fbc","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Hangulatkeltessel_vadolja_a_444_cikket_a_rendorseg_egy_gyanus_magara_hagyott_borond_kapcsan","timestamp":"2018. november. 15. 18:10","title":"Hangulatkeltéssel vádolja a 444 cikkét a rendőrség egy gyanús, magára hagyott bőrönd kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac4b40b-067a-4fbd-b06d-99e343903267","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka rajongóival most lehet, hogy elkezd forogni a szoba. ","shortLead":"A bajor márka rajongóival most lehet, hogy elkezd forogni a szoba. ","id":"20181115_600_millioert_elado_csapatban_ez_a_13_BMW","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ac4b40b-067a-4fbd-b06d-99e343903267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb0708b-5a73-479d-af87-c62126ed1289","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_600_millioert_elado_csapatban_ez_a_13_BMW","timestamp":"2018. november. 15. 17:20","title":"Ez nem egy átlagos hirdetés: 650 millióért eladó csapatban ez a 13 BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]