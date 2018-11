Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"965a132e-55c1-45bc-bbb1-589ebe1525a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új technológia olyannyira nem sci-fi, hogy a Volkswagen nagy divatterepjárójában már el is érhető.","shortLead":"Az új technológia olyannyira nem sci-fi, hogy a Volkswagen nagy divatterepjárójában már el is érhető.","id":"20181116_leszamol_a_tukrozodessel_a_vilag_elso_ivelt_kijelzos_muszerfala_suv_divatterepjaro_volkswagen_touareg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=965a132e-55c1-45bc-bbb1-589ebe1525a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ddb3be-12a4-47fc-b582-bac3a6d1e870","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_leszamol_a_tukrozodessel_a_vilag_elso_ivelt_kijelzos_muszerfala_suv_divatterepjaro_volkswagen_touareg","timestamp":"2018. november. 16. 13:21","title":"Leszámol a tükröződéssel a világ első ívelt kijelzős műszerfala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d743293-771b-4205-bad4-bbe3a18dbb53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fájdalmas döntésekre kényszerült a Rózsavölgyi Szalon.\r

\r

","shortLead":"Fájdalmas döntésekre kényszerült a Rózsavölgyi Szalon.\r

\r

","id":"20181116_Emelt_jegyar_elmarado_bemutato__ezt_hozza_a_TAO_eltunese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d743293-771b-4205-bad4-bbe3a18dbb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d000e2-0f1a-44cb-8632-ea937b279d84","keywords":null,"link":"/kultura/20181116_Emelt_jegyar_elmarado_bemutato__ezt_hozza_a_TAO_eltunese","timestamp":"2018. november. 16. 11:06","title":"Emelt jegyár, elmaradó bemutató – ezt hozza a tao eltűnése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82ffc72-0529-4e93-94f6-82571ba4efe8","c_author":"Vida Kamilla","category":"itthon","description":"TGM már megint vizsgáztat, öncélúan és reflektálatlanul.","shortLead":"TGM már megint vizsgáztat, öncélúan és reflektálatlanul.","id":"20181114_Hogy_is_van_azzal_a_lelekharanggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c82ffc72-0529-4e93-94f6-82571ba4efe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cae6ce6-17fb-4fc9-8124-35b8c7c99ef8","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Hogy_is_van_azzal_a_lelekharanggal","timestamp":"2018. november. 14. 14:18","title":"Hogy is van azzal a lélekharanggal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt gyanúsítása ellen, és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el.","shortLead":"A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt gyanúsítása ellen, és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el.","id":"20181115_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Simonka_Gyorgyot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8c1453-78b0-4a1a-8c43-58dcf9b9906f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Simonka_Gyorgyot","timestamp":"2018. november. 15. 15:39","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Simonka Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be65fc5a-03a6-4c26-b4aa-f2223cdde841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oroszok híresek a megszokottnál kicsit abszurdabb helyzeteikről. Egy ottani Apple-rajongó nem is hazudtolta meg önmagát, egy káddal teli apróval érkezett a helyi Apple-boltba.","shortLead":"Az oroszok híresek a megszokottnál kicsit abszurdabb helyzeteikről. Egy ottani Apple-rajongó nem is hazudtolta meg...","id":"20181116_iphone_xs_fempenz_apropenz_oroszorszag_kad_rubel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be65fc5a-03a6-4c26-b4aa-f2223cdde841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf15a30-978e-4025-b411-077ad1cdaf0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_iphone_xs_fempenz_apropenz_oroszorszag_kad_rubel","timestamp":"2018. november. 16. 12:03","title":"Videó: egy aprópénzzel teli káddal fizetett ki valaki egy új iPhone-t Oroszországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb8f2bb-7fdb-408c-83ee-88e68ea039d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre kezdi meg munkáját az a független felügyelő testület, amely megfékezheti az álhírek, a gyűlöletbeszéd és egyéb más, sértő tartalmak terjedését a Facebookon.","shortLead":"Jövőre kezdi meg munkáját az a független felügyelő testület, amely megfékezheti az álhírek, a gyűlöletbeszéd és egyéb...","id":"20181116_facebook_alhirek_moderalas_felugyelet_mark_zuckerberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbb8f2bb-7fdb-408c-83ee-88e68ea039d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9309e35-42f6-4ba3-ac8b-18e1ddef109a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_facebook_alhirek_moderalas_felugyelet_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. november. 16. 13:33","title":"Megint kitalált valamint Zuckerberg, visszaszorulhatnak az álhírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4e5ee0-5d9e-4d80-943a-2947e9ec2239","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Nemzeti Múzeum már megbízta.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Múzeum már megbízta.","id":"20181115_Ujabb_aranybanya_Tiborcz_uzlettarsa_a_regeszetbe_is_beszallna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad4e5ee0-5d9e-4d80-943a-2947e9ec2239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fb5abf-1dc4-47f5-8ac3-f5014065acc0","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Ujabb_aranybanya_Tiborcz_uzlettarsa_a_regeszetbe_is_beszallna","timestamp":"2018. november. 15. 15:29","title":"Újabb aranybánya: Tiborcz üzlettársa a régészetbe is beszállna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e492eb33-22d5-4996-a9e4-fd342015c809","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bartha László 1998 és 2002 között már irányította a várost, 2006-ban viszont kilépett a Fideszből.","shortLead":"Bartha László 1998 és 2002 között már irányította a várost, 2006-ban viszont kilépett a Fideszből.","id":"20181114_Volt_fideszes_polgarmester_lesz_Botka_kihivoja_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e492eb33-22d5-4996-a9e4-fd342015c809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e4ff26-43a7-494c-bdc7-d57bd0699470","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Volt_fideszes_polgarmester_lesz_Botka_kihivoja_Szegeden","timestamp":"2018. november. 14. 19:37","title":"Volt fideszes polgármester lesz Botka egyik kihívója Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]