[{"available":true,"c_guid":"00086bc1-d08b-461c-aeb8-f97e11958326","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZDSZ volt elnöke szerint nem egy nagy hiba, hanem több kisebb lépés okzta pártja bukását.","shortLead":"Az SZDSZ volt elnöke szerint nem egy nagy hiba, hanem több kisebb lépés okzta pártja bukását.","id":"20181117_Peto_Ivan_Orban_rendkivul_tudatos_erkolcstelen_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00086bc1-d08b-461c-aeb8-f97e11958326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74e35f0-b150-4b39-8718-49c3bf8ee5b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Peto_Ivan_Orban_rendkivul_tudatos_erkolcstelen_politikus","timestamp":"2018. november. 17. 12:05","title":"Pető Iván: Orbán \"rendkívül tudatos, erkölcstelen politikus\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2626061a-3889-4687-a0c8-541109464ce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légkörben elégő meteor látványos fénycsíkot húzott, ezt az Időkép több kamerája is rögzítette. November elején a Leonidák meteorraj érkezett a Föld közelébe, péntek este valószínűleg ebből égett el a légkörben egy ököl nagyságú darab.","shortLead":"A légkörben elégő meteor látványos fénycsíkot húzott, ezt az Időkép több kamerája is rögzítette. November elején...","id":"20181117_Tuzgomb_szaguldott_at_Magyarorszag_felett_az_egen_pentek_este","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2626061a-3889-4687-a0c8-541109464ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8764242-7bec-4f43-82b4-e0dcbfafa25f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_Tuzgomb_szaguldott_at_Magyarorszag_felett_az_egen_pentek_este","timestamp":"2018. november. 17. 21:10","title":"Tűzgömb száguldott át Magyarország felett az égen péntek este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5491cfd8-5642-4503-b865-f679c3460c22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"33-33-at játszottak a dán Skjern HB csapatával a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik. Épp csak lemaradtak a győzelemről.","shortLead":"33-33-at játszottak a dán Skjern HB csapatával a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik. Épp csak...","id":"20181118_mol_pick_szeged_skjern_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5491cfd8-5642-4503-b865-f679c3460c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a75ccc9-1534-4715-96c2-f21b8779a048","keywords":null,"link":"/sport/20181118_mol_pick_szeged_skjern_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 18. 19:06","title":"Hatalmasat hajrázott, de győzni nem tudott a Szeged","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37069f5b-54f7-4e32-90b2-5ebcc2cdac88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer aktivista foglalta el London öt legnagyobb hídját. Magyarok is vannak közöttük. ","shortLead":"Több ezer aktivista foglalta el London öt legnagyobb hídját. Magyarok is vannak közöttük. ","id":"20181117_Hidfoglalo_magyarok_Londonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37069f5b-54f7-4e32-90b2-5ebcc2cdac88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb34105-8e1a-417e-b675-4afa54d54441","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Hidfoglalo_magyarok_Londonban","timestamp":"2018. november. 17. 16:33","title":"Hídfoglaló magyarok Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e2d57-e518-4e53-b77e-20bf10853778","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így is lehet: a menekültet visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.","shortLead":"Így is lehet: a menekültet visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.","id":"20181117_Gruevszki_utan_ujabb_migrans_akart_bejonni_Magyarorszagra_Szerbia_felol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d15e2d57-e518-4e53-b77e-20bf10853778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08314a5-e7e7-476c-b9cf-8ae89bbb040f","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Gruevszki_utan_ujabb_migrans_akart_bejonni_Magyarorszagra_Szerbia_felol","timestamp":"2018. november. 17. 13:50","title":"Gruevszki után újabb migráns akart bejönni Magyarországra Szerbia felől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda19d34-7373-43b5-8607-e04a87426337","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hogy a vakok és gyengénlátók is ki tudják tölteni.","shortLead":"Hogy a vakok és gyengénlátók is ki tudják tölteni.","id":"20181118_Akadalymentes_lesz_a_nemzeti_konzultacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fda19d34-7373-43b5-8607-e04a87426337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5449b500-02d2-4984-9d5d-7fc352c9ad81","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Akadalymentes_lesz_a_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. november. 18. 14:41","title":"Akadálymentes lesz a nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az együttes az albán válogatottat mosta le idegenben az Európa-bajnoki selejtezősorozat ötödik fordulójában, ezzel nagy lépést tett a kijutás felé.","shortLead":"Az együttes az albán válogatottat mosta le idegenben az Európa-bajnoki selejtezősorozat ötödik fordulójában, ezzel nagy...","id":"20181118_noi_kosarlabda_valogatott_albania_eb_selejtezo_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4eeaf6-d6ae-4a38-b158-062b8bb7d331","keywords":null,"link":"/sport/20181118_noi_kosarlabda_valogatott_albania_eb_selejtezo_gyozelem","timestamp":"2018. november. 18. 07:25","title":"112(!) ponttal verte ellenfelét a női kosárlabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszületett a Brexit megállapodástervezete, de az ujjongás elmaradt; spekulációval vádolja Varga Mihály az utolsó pillanatban lakástakarékra szerződőket; megszűnik a Music FM és a Sláger FM is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megszületett a Brexit megállapodástervezete, de az ujjongás elmaradt; spekulációval vádolja Varga Mihály az utolsó...","id":"20181118_Es_akkor_brexit_lakastakarek_radio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a710b36-5c5e-4ca2-857b-bb87a5e1e2d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181118_Es_akkor_brexit_lakastakarek_radio","timestamp":"2018. november. 18. 07:00","title":"És akkor Varga Mihálynak támadt egy komoly gyanúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]