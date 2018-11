Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f21c987c-437c-481c-8579-4712aa9d573e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Múlt héten az illetékes hatóság összesen több mint 400 házi sertést és vaddisznót pusztított el a térségben a fertőzés miatt.","shortLead":"Múlt héten az illetékes hatóság összesen több mint 400 házi sertést és vaddisznót pusztított el a térségben a fertőzés...","id":"20181119_Ujabb_magyar_hatarhoz_kozeli_telepulesen_jelent_meg_az_afrikai_sertespestis_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21c987c-437c-481c-8579-4712aa9d573e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c472be-0565-46e4-8bd7-0dbac3d3166d","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Ujabb_magyar_hatarhoz_kozeli_telepulesen_jelent_meg_az_afrikai_sertespestis_Romaniaban","timestamp":"2018. november. 19. 19:08","title":"Újabb magyar határhoz közeli településen jelent meg az afrikai sertéspestis Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcfe76c-1b21-4f2c-b36a-fff6af1c2a6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton égett le annak az irodaháznak a felső szintje, ahol Gyurcsányék béreltek irodát. ","shortLead":"Szombaton égett le annak az irodaháznak a felső szintje, ahol Gyurcsányék béreltek irodát. ","id":"20181119_Gyurcsany_kepeket_posztolt_a_porig_egett_irodaikrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbcfe76c-1b21-4f2c-b36a-fff6af1c2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a071e2c-1279-407f-8336-526a86f4821e","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Gyurcsany_kepeket_posztolt_a_porig_egett_irodaikrol","timestamp":"2018. november. 19. 13:23","title":"Gyurcsány képeket posztolt a porig égett irodáikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cd80cc-1a5f-4ea1-b51f-54e39be6c3ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sok a sérült, rendőrök is vannak köztük.","shortLead":"Sok a sérült, rendőrök is vannak köztük.","id":"20181118_Az_uzemanyagok_dragulasa_ellen_tuntettek_Franciaorszagban_egy_ember_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4cd80cc-1a5f-4ea1-b51f-54e39be6c3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed4720f-6cff-4378-84d4-3ba823b78cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Az_uzemanyagok_dragulasa_ellen_tuntettek_Franciaorszagban_egy_ember_meghalt","timestamp":"2018. november. 18. 14:55","title":"Az üzemanyagok drágulása ellen tüntettek Franciaországban, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A máltai rendőrség azonosított egy - legalább három máltai személyből álló - csoportot, amely feltehetően a Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságírónő elleni, tizenhárom hónappal ezelőtti merénylet mögött áll.","shortLead":" A máltai rendőrség azonosított egy - legalább három máltai személyből álló - csoportot, amely feltehetően a Daphne...","id":"20181118_A_rendorseg_azonositotta_a_maltai_ujsagirogyilkossag_ertelmi_szerzoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae885c30-30eb-4f7a-8d10-815ee986b5bf","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_A_rendorseg_azonositotta_a_maltai_ujsagirogyilkossag_ertelmi_szerzoit","timestamp":"2018. november. 18. 12:15","title":"A rendőrség azonosította a máltai újságíró-gyilkosság értelmi szerzőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4093f191-e6f7-4727-9a72-77850e3a78e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A változások azokat érintik, akiknek elutasították a menekültkérelmét.","shortLead":"A változások azokat érintik, akiknek elutasították a menekültkérelmét.","id":"20181118_Megszigoritjak_a_menekultekre_vonatkozo_szabalyokat_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4093f191-e6f7-4727-9a72-77850e3a78e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823d5219-2965-4fb3-9ac7-1ed49a0fd2e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181118_Megszigoritjak_a_menekultekre_vonatkozo_szabalyokat_Nemetorszagban","timestamp":"2018. november. 18. 20:09","title":"Megszigorítják a menekültekre vonatkozó szabályokat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc979de-b708-4261-b17c-ae03aac50ef4","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Miért fontos a monitor beállítása, felbontása, elhelyezése, magassága? Mit tehetünk szemünk egészségének megőrzéséért? Miért jó az álló munkavégzés, és ha mégis ülni kell, azt hogyan tehetjük a legkíméletesebben? Tippek, trükkök az egészségünket kevésbé rongáló irodai, számítógépes munkavégzéshez.","shortLead":"Miért fontos a monitor beállítása, felbontása, elhelyezése, magassága? Mit tehetünk szemünk egészségének megőrzéséért...","id":"lenovo_20181024_Romlo_szemek_fajos_hatak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bc979de-b708-4261-b17c-ae03aac50ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a8d80f-a0c9-40ba-a722-36a0d7b1f3a2","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20181024_Romlo_szemek_fajos_hatak","timestamp":"2018. november. 19. 13:28","title":"Egész nap a monitor előtt ül? Akkor ezeket tegye meg egészsége érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"aac09087-eda0-4159-ae18-bcf23eb53766","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A ZÁÉV végezte a Puskás-stadion és a kaposvári Csiky Gergely Színház bontását is, mindkét esetben felmerült a gyanú, hogy a bontási hulladékot nem úgy kezelték, ahogyan kellett volna.","shortLead":"A ZÁÉV végezte a Puskás-stadion és a kaposvári Csiky Gergely Színház bontását is, mindkét esetben felmerült a gyanú...","id":"20181120_Tobb_illegalis_szemetlerakasi_ugyben_is_erintett_ceg_ujithatja_fel_a_zalaegerszegi_uszodat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aac09087-eda0-4159-ae18-bcf23eb53766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc72e452-7088-4216-b0b5-ffffc632650a","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Tobb_illegalis_szemetlerakasi_ugyben_is_erintett_ceg_ujithatja_fel_a_zalaegerszegi_uszodat","timestamp":"2018. november. 20. 09:00","title":"Több illegális szemétlerakási ügyben is érintett cég újíthatja fel a zalaegerszegi uszodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alacsony a folyók vízszintje, többe kerül az áram előállítása.","shortLead":"Alacsony a folyók vízszintje, többe kerül az áram előállítása.","id":"20181118_A_meleg_miatt_dragul_az_aram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5899b1e2-5e36-4674-ab1a-ede78db2315e","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_A_meleg_miatt_dragul_az_aram","timestamp":"2018. november. 18. 16:54","title":"A meleg miatt drágul az áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]