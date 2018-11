Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kikértük az Országgyűlés Hivatalától az adatokat arról, hány alkalmazottat foglalkoztatnak a képviselők, illetve mennyit fizetnek nekik. Kiderült, a KDNP-s Aradszki András egyik munkatársa 1,63 millió forintot keres havonta. Nem panaszkodhatnak a Fidesz frakciót vezető Kocsis Máté segítői sem, akik – ha valamiért össze kellene gyűlniük – a képviselői irodaház legnagyobb termébe sem férnének be. A kormánypárti politikusok, illetve a frakciók összesen majdnem 700 alkalmazottat foglalkoztatnak.

A miniszterelnökénél magasabb bért fizet alkalmazottjának egy KDNP-s képviselő

Sok erős versenyzője lehet a legjobb politikusi avatóünnepségek versenyének, most Kozárdról érkezett az újabb induló.

Ilyet még nem látott: sötétben avatott fel a fideszes képviselő egy árkot

Néhány napja már árulják az idei harmadik iPhone-t, az iPhone XR-t, persze hogy lecsapott rá az iFixit „szétszedős" csapata.

Szétszedték az olcsó iPhone-t, kiderült, hogy mi van benne

A balesetben egy ember meghalt, 44-en pedig megsérültek.

Földcsuszamlás miatt kisiklott egy vonat Barcelona közelében

Az Embodied Labs fejlesztésével elsősorban az egészségügyi dolgozók szerezhetnek "tapasztalatot": a súlyos betegek utolsó óráit élhetik át vele. Az értelmetlennek tűnő fejlesztésnek valójában komoly haszna lehet az ápolók, de még az orvosok számára is.

Mit érez az ember, miközben haldoklik? Ezzel az átélhető programmal tanítják az orvosoknak

Egy, a mai csúcstelefonoknál kisebb, kompaktabb, de azért remek specifikációkkal rendelkező készülékkel lép piacra a Sharp. Az eszköz érdekessége, hogy két szenzorsziget is van az előlapján.

A Sharpnak annyira megtetszett a notch, hogy kettőt is tesz a telefonra

A főpolgármester szerint a következő lépés a déli szakasz felújítása lesz, mivel a középső szakasz tenderét még nem folytatták le.

Tarlós: Márciusban adhatják át a 3-as metró északi szakaszát

Utazás közben nem mindig egyszerű elszenderedni, hiszen rengeteg tényező zavarhatja az embert. Az Airogo kabátjával ez azonban nem lehet probléma, a dzseki ugyanis felfújható nyakpárnával és szemellenzővel is rendelkezik, így semmi nem zavarhajta a pihenést. Kitaláltak egy különleges kabátot, ami minden utazónak jól jöhet – nem csak azért, mert kényelmes