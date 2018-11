Meghaladta a 119 ezret az Otthon Melege Program szerdán zárult háztartási gépcsere alprogramjában benyújtott pályázatok száma, az igényelt összeg pedig elérte az 5 milliárd forintot.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelős államtitkára, Weingartner Balázs elmondta, míg tavaly az érintettek 63 ezer pályázatot nyújtottak be, idén ez a szám majdnem megduplázódott. A legtöbb támogatási kérelem Észak-Magyarországról érkezett be.

A pályázók többsége A++, illetve A+++ kategóriába sorolt termékek vásárlásához nyújtotta be támogatási kérelmét, amivel 40 000 forint, illetve 45 000 forint támogatási összeget igényelhettek.

Az államtitkár szerint az Otthon Melege Programban vásárolt új háztartási nagy gépek üzembe helyezésével a családok rezsi költségeikből éves szinten 12 000 - 20 000 forintot tudnak megtakarítani, és a program eddigi pályázatainak köszönhetően az ország 260-270 millió kilowattóra energiamennyiséget spórolt meg, ami nagyságrendileg 80 ezer háztartás éves energiafogyasztását jelenti- írta az MTI.

A mostani pályázatban támogatott háztartási gépek üzembe helyezésével évente 25 millió kilogramm széndioxiddal kevesebb kerül a levegőbe és a programban résztvevők együttesen évente több mint 1 milliárd forint rezsiköltséget takarítanak meg.