[{"available":true,"c_guid":"488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A hétvégén folytatja a tárgyalást a brit miniszterelnök Brüsszelben.","shortLead":"A hétvégén folytatja a tárgyalást a brit miniszterelnök Brüsszelben.","id":"20181121_Tovabb_egyezkedik_May_Junckerrel_hogy_legyen_ertelme_a_Brexitrol_szolo_EUcsucsnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e869c8b6-d6bc-4e7d-8ab8-13c118e87bc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Tovabb_egyezkedik_May_Junckerrel_hogy_legyen_ertelme_a_Brexitrol_szolo_EUcsucsnak","timestamp":"2018. november. 21. 21:41","title":"Tovább egyezkedik May Junckerrel, hogy legyen értelme a Brexitről szóló EU-csúcsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli ülést tartott volna a parlament nemzetbiztonsági bizottsága, de a kormánypárti képviselők nem szavazták meg a napirendet.","shortLead":"Rendkívüli ülést tartott volna a parlament nemzetbiztonsági bizottsága, de a kormánypárti képviselők nem szavazták meg...","id":"20181121_Mire_jut_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag_a_Gruevszkiugyben_Elo_video_a_rendkivuli_ulesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c647e423-d2f2-4520-ab41-9a7d7221a979","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Mire_jut_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag_a_Gruevszkiugyben_Elo_video_a_rendkivuli_ulesrol","timestamp":"2018. november. 21. 15:17","title":"Nem engedte a Fidesz, hogy foglalkozzon a nemzetbiztonsági bizottság a Gruevszki-üggyel - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f35461-2a24-4c4b-a5e7-af045d317d61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szijjártó Péter vezette külügy kivizsgálta, és azonnal elbocsátották a negyedmillió eurós Aston Martinnal száguldozó volt bécsi nagykövetet. Most kiderült, nem is a nagykövet, hanem egy osztrák ékszerész használja a csodaautót.","shortLead":"A Szijjártó Péter vezette külügy kivizsgálta, és azonnal elbocsátották a negyedmillió eurós Aston Martinnal száguldozó...","id":"20181121_Egy_osztrak_ekszeresz_jar_a_kirugott_nagykovet_80_millios_luxusautojaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4f35461-2a24-4c4b-a5e7-af045d317d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1be128-58d9-4f1d-98d6-529ee84e5a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Egy_osztrak_ekszeresz_jar_a_kirugott_nagykovet_80_millios_luxusautojaval","timestamp":"2018. november. 21. 12:30","title":"Egy osztrák ékszerész jár a kirúgott nagykövet 80 milliós luxusautójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"14 high tech területen szigorítottak drasztikusan Kínával szemben Washingtonban, mert Donald Trump szerint az ipari kémkedés minden korábbit felülmúl, és óriási károkat okoz az Egyesült Államoknak.","shortLead":"14 high tech területen szigorítottak drasztikusan Kínával szemben Washingtonban, mert Donald Trump szerint az ipari...","id":"20181122_Ekeztek_gyalultak_de_megis_Trumpnak_allhat_a_zaszlo_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd3154b-a40c-40e2-9141-6c7acd7320a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Ekeztek_gyalultak_de_megis_Trumpnak_allhat_a_zaszlo_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. november. 22. 12:17","title":"Ekézték, gyalulták, de mégis Trumpnak állhat a zászló a Kína elleni kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13611c16-f0df-4f86-9e31-c9718a39b12d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Husky dalaiban a rendőri brutalitáson és hatóságokon gúnyolódik. ","shortLead":"Husky dalaiban a rendőri brutalitáson és hatóságokon gúnyolódik. ","id":"20181122_Lecsuktak_a_hires_orosz_rappert_mert_a_betiltott_koncertjet_egy_auto_tetejen_tartotta_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13611c16-f0df-4f86-9e31-c9718a39b12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b0d66a-0385-43cb-9113-05c8c008f0ab","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Lecsuktak_a_hires_orosz_rappert_mert_a_betiltott_koncertjet_egy_auto_tetejen_tartotta_meg","timestamp":"2018. november. 22. 21:50","title":"Lecsukták a híres orosz rappert, mert a betiltott koncertjét egy autó tetején tartotta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d49992d-6d46-47ce-9d64-5c64d7843328","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 22 éves lány egy pillanat alatt lefogta a támadóját.","shortLead":"A 22 éves lány egy pillanat alatt lefogta a támadóját.","id":"20181122_Elnezte_a_rablo_egy_dzsiudzsicust_probalt_kirabolni_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d49992d-6d46-47ce-9d64-5c64d7843328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f443b239-6f89-491c-bb62-0d9081f3da5d","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Elnezte_a_rablo_egy_dzsiudzsicust_probalt_kirabolni_video","timestamp":"2018. november. 22. 12:16","title":"Elnézte a rabló, egy dzsiudzsicust próbált kirabolni (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok szerint a nyomozás nem zárult le.","shortLead":"A hatóságok szerint a nyomozás nem zárult le.","id":"20181122_Rendorseg_Nincs_fordulat_VV_Fanni_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb1d5d2-b74c-4c91-b29f-7c5b8eca0ad2","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Rendorseg_Nincs_fordulat_VV_Fanni_ugyeben","timestamp":"2018. november. 22. 13:19","title":"Rendőrség: Nincs fordulat VV Fanni ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármesteri címre bejelentkezett Puzsér saját stílusáról azt mondja, arra kell figyelni, amit mond, nem arra, ahogy. A HVG Portréjában Puzsér Róbert.","shortLead":"A főpolgármesteri címre bejelentkezett Puzsér saját stílusáról azt mondja, arra kell figyelni, amit mond, nem arra...","id":"20181121_Puzser_Karacsony_Gergelyben_elnek_tul_a_posztkommunistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0518cb-39cf-47e3-b816-e81bba4ba630","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Puzser_Karacsony_Gergelyben_elnek_tul_a_posztkommunistak","timestamp":"2018. november. 21. 12:45","title":"Puzsér: Karácsony Gergelyben élnek túl a posztkommunisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]