Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dc52da0-7aaa-4d13-9fb6-3f19b6849b97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég csalással tudott 20 százalékkal olcsóbban fuvarozni versenytársainál, a több milliárd forint kárt okozó csalássorozatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) segítségével derítette fel. Akár 20 év börtön is vár a gyanúsítottakra.","shortLead":"A cég csalással tudott 20 százalékkal olcsóbban fuvarozni versenytársainál, a több milliárd forint kárt okozó...","id":"20181122_Utdijjal_csalt_milliardokat_a_fuvarozoceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dc52da0-7aaa-4d13-9fb6-3f19b6849b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06dfab3-66bc-433a-94f2-3251ec7833e3","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Utdijjal_csalt_milliardokat_a_fuvarozoceg","timestamp":"2018. november. 22. 11:44","title":"Útdíjjal csalt milliárdokat a fuvarozócég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08184301-a215-4a7a-952f-afb0188d1e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megerősítik és megmagasítják a már meglévő töltést.","shortLead":"Megerősítik és megmagasítják a már meglévő töltést.","id":"20181123_Elkezdtek_epiteni_a_gat_egy_reszet_a_Romaipart_punkosdfurdoi_szakaszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08184301-a215-4a7a-952f-afb0188d1e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045f6cea-9a1d-4c94-b4d0-7b59928508d4","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Elkezdtek_epiteni_a_gat_egy_reszet_a_Romaipart_punkosdfurdoi_szakaszan","timestamp":"2018. november. 23. 05:46","title":"Elkezdték építeni a gát egy részét a Római-part pünkösdfürdői szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440c1440-442b-4bec-8539-c0214f98ad55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél profibb színi leckékkel nem készülhetünk karácsonyra.","shortLead":"Ennél profibb színi leckékkel nem készülhetünk karácsonyra.","id":"20181120_Benedict_Cumberbatch_megtanit_hogyan_reagaljunk_a_rettenetes_ajandekokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=440c1440-442b-4bec-8539-c0214f98ad55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fc71a0-e830-4d59-b256-e4193068dbf3","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Benedict_Cumberbatch_megtanit_hogyan_reagaljunk_a_rettenetes_ajandekokra","timestamp":"2018. november. 22. 09:00","title":"Nem tudja, hogy reagáljon a rettenetes karácsonyi ajándékokra? Van megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecdb80d-3c10-40bb-877b-f8524355a1fb","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A katalán csúcsséf, Ferran Adrià és alapítványa az elBullifoundation mindig tartogat meglepést. Pár nap leforgása alatt két helyen, Barcelonában és New Yorkban is bemutatták a mixológiában hiánypótlónak szánt könyvüket.","shortLead":"A katalán csúcsséf, Ferran Adrià és alapítványa az elBullifoundation mindig tartogat meglepést. Pár nap leforgása alatt...","id":"20181121_Koktelenciklopedia__alapmu_a_jovo_barmixereinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ecdb80d-3c10-40bb-877b-f8524355a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728e053a-9d83-4e2e-99e0-36fda9ab6676","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Koktelenciklopedia__alapmu_a_jovo_barmixereinek","timestamp":"2018. november. 22. 09:04","title":"Koktélenciklopédia – alapmű a jövő bármixereinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4aa12f-9a42-4e4b-bc36-2f9e4723c1e5","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Csak úgy kapkodják a fejüket a könyvelők az elmúlt években szélsebesen hódító digitalizáció láttán. Mi lesz a dolguk a jövőben, mire jut majd több idejük, hogyan tarthatnak lépést a változásokkal, tudnak-e majd egyszerűen és gyorsan informálódni, naprakészek, – és ahogy eddig is – nélkülözhetetlenek lenni? Mutatjuk a lehetséges válaszokat.","shortLead":"Csak úgy kapkodják a fejüket a könyvelők az elmúlt években szélsebesen hódító digitalizáció láttán. Mi lesz a dolguk...","id":"adozona_20181114_Igy_valhat_a_jovo_konyvelojeve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a4aa12f-9a42-4e4b-bc36-2f9e4723c1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825459d2-c382-4d7b-95c4-1b98dd44c9d4","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20181114_Igy_valhat_a_jovo_konyvelojeve","timestamp":"2018. november. 21. 19:23","title":"Így válhat a jövő könyvelőjévé!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Csinghua Egyetem kutatóinak köszönhetően kerülhet a világon először gyártásba a szilárdtest-akkumulátor, amelynek köszönhetően nemcsak a mobil üzemideje, de az elektromos autók hatótávolsága is jelentősen megnő majd.","shortLead":"A kínai Csinghua Egyetem kutatóinak köszönhetően kerülhet a világon először gyártásba a szilárdtest-akkumulátor...","id":"20181121_kina_szilardtest_akkumulator_csinghua_egyetem_kunshan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e56466-e831-4a00-a2e6-c854b4c3dcc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_kina_szilardtest_akkumulator_csinghua_egyetem_kunshan","timestamp":"2018. november. 21. 14:03","title":"Kína megcsinálta az akkumulátort, amitől jóval tovább bírja egy feltöltéssel a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A szél és a hullámok segítségével, külső beavatkozás nélkül szeretne átkelni egy francia az óceánon.","shortLead":"A szél és a hullámok segítségével, külső beavatkozás nélkül szeretne átkelni egy francia az óceánon.","id":"20181121_Egy_hordoban_akarja_atszelni_az_Atlantioceant_egy_francia_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0034c0-0c63-44f7-a4db-35b625a0c137","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Egy_hordoban_akarja_atszelni_az_Atlantioceant_egy_francia_ferfi","timestamp":"2018. november. 21. 17:57","title":"Egy hordóban akarja átszelni az Atlanti-óceánt egy francia férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014f76fe-3501-4c78-951e-3a7678909a9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Flinders Egyetem két pszichológiaprofesszora bebizonyította: a korunk tudat alatt befolyásolja, hogyan értelmezünk egy adott képet.","shortLead":"Az ausztrál Flinders Egyetem két pszichológiaprofesszora bebizonyította: a korunk tudat alatt befolyásolja, hogyan...","id":"20181122_optikai_csalodas_illuzio_fiatal_no_idos_no_kep_a_felesegem_es_az_anyosom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=014f76fe-3501-4c78-951e-3a7678909a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15289533-ca60-41d9-9a53-ae0849a7c268","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_optikai_csalodas_illuzio_fiatal_no_idos_no_kep_a_felesegem_es_az_anyosom","timestamp":"2018. november. 22. 09:03","title":"Ön mit lát ezen a képen? A tudósok szerint attól függ, hogy hány éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]