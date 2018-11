Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd06c16e-4a5b-4bbb-a3d3-0e2264f7699c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy adták át a Kispest akadémiájának utánpótlásközpontját, hogy a klub hírességei ott voltak, de Détári Lajos nem jelent meg. A klub azt is megmagyarázta, miért.","shortLead":"Úgy adták át a Kispest akadémiájának utánpótlásközpontját, hogy a klub hírességei ott voltak, de Détári Lajos nem...","id":"20181122_Detari_nem_mehetett_be_a_kispesti_akademia_avatojara_a_klub_szerint_nem_volt_turelmes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd06c16e-4a5b-4bbb-a3d3-0e2264f7699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55e9eb5-d672-4b2b-bede-c7967d25ec0b","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Detari_nem_mehetett_be_a_kispesti_akademia_avatojara_a_klub_szerint_nem_volt_turelmes","timestamp":"2018. november. 22. 18:59","title":"Détári nem mehetett be a kispesti akadémia avatójára, a klub szerint nem volt türelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap jó eséllyel Bicskéig hosszabbítják a felcsúti kisvasutat, de a börzsönyi kisvasutat nem támogatja az Agrárminisztérium.","shortLead":"Egy nap jó eséllyel Bicskéig hosszabbítják a felcsúti kisvasutat, de a börzsönyi kisvasutat nem támogatja...","id":"20181122_Egy_miniszterium_nemet_mondott_egy_kisvasut_megepitesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eae1ca0-b520-4175-a0cb-331d63ba78be","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Egy_miniszterium_nemet_mondott_egy_kisvasut_megepitesere","timestamp":"2018. november. 22. 16:29","title":"Egy minisztérium nemet mondott egy kisvasút megépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évről évre egyre nagyobb siker az online kereskedelemben is hatalmas forgalmat generáló fekete péntek. Ezt pedig nemcsak a kereskedők, hanem az internetes csalók is igyekeznek kihasználni – ha bedőlünk nekik, nemcsak egy adott tétel árát, de a bankkártya-adatainkat is bukhatjuk. A Quadron kiberbiztonsági szakembere szerint ezekben a napokban a bankautomatás készpénzfelvétel sem veszélytelen.","shortLead":"Évről évre egyre nagyobb siker az online kereskedelemben is hatalmas forgalmat generáló fekete péntek. Ezt pedig...","id":"20181123_hamis_webaruhaz_black_friday_fekete_pentek_akciok_megrendeles_online_fizetes_black_friday_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c03b82e-9b29-4487-81ca-dce2d77a8e13","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_hamis_webaruhaz_black_friday_fekete_pentek_akciok_megrendeles_online_fizetes_black_friday_arak","timestamp":"2018. november. 23. 08:03","title":"Ha ma készpénzt vesz fel egy ATM-nél, kétszer is nézze meg a bankkártyás nyílást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92847eac-dbea-4944-8337-9da5d006bdd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kit érdekel már az igaz foci, ha sokkal több lehetőség van az e-sportokban.","shortLead":"Kit érdekel már az igaz foci, ha sokkal több lehetőség van az e-sportokban.","id":"20181122_46_ev_utan_elhagyja_a_nemet_focivalogatottat_a_Mercedes__inkabb_a_konzolos_focit_penzelik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92847eac-dbea-4944-8337-9da5d006bdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c28a0a-3a2b-4d8d-9f4a-6fcf285e8129","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_46_ev_utan_elhagyja_a_nemet_focivalogatottat_a_Mercedes__inkabb_a_konzolos_focit_penzelik","timestamp":"2018. november. 22. 12:23","title":"46 év után elhagyja a német fociválogatottat a Mercedes – inkább a konzolos focit pénzelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi még sosem volt hasonló helyzetben, de higgadtan vezette le a szülést.","shortLead":"A férfi még sosem volt hasonló helyzetben, de higgadtan vezette le a szülést.","id":"20181122_A_reggeli_csucsforgalomban_segitette_vilagra_gyermeket_egy_martonvasari_apa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb93e2e-61b4-4f1c-aeaa-a6d1db9e398b","keywords":null,"link":"/elet/20181122_A_reggeli_csucsforgalomban_segitette_vilagra_gyermeket_egy_martonvasari_apa","timestamp":"2018. november. 22. 14:42","title":"A reggeli csúcsforgalomban segítette világra gyermekét egy martonvásári apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9ab7c8-8b59-45e3-a5d9-8c09ebccdfea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"65 nap napfény nélkül.","shortLead":"65 nap napfény nélkül.","id":"20181122_Semmi_okunk_a_novemberre_panaszkodni_van_egy_varos_ahol_ket_honap_mulva_kel_fel_a_nap_legkozelebb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e9ab7c8-8b59-45e3-a5d9-8c09ebccdfea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d014ffef-7fe0-43fd-9f84-7bd1829334c8","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Semmi_okunk_a_novemberre_panaszkodni_van_egy_varos_ahol_ket_honap_mulva_kel_fel_a_nap_legkozelebb","timestamp":"2018. november. 22. 11:08","title":"Semmi okunk a novemberre panaszkodni: vannak városok, ahol két hónap múlva kel fel a nap legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6105f746-f3f4-4c00-9c87-2515148ae1b2","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181123_Marabu_Feknyuz_Remeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6105f746-f3f4-4c00-9c87-2515148ae1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff7ef0a-b79e-4628-ae0d-72cae96d9c81","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Marabu_Feknyuz_Remeny","timestamp":"2018. november. 23. 12:57","title":"Marabu Féknyúz: Remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27e7802-5151-49eb-9c0c-e426dd096e72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gundam című anime az egyik legnépszerűbb sorozat Japánban, annyira, hogy 40. születésnapját egészen szokatlan módon kívánják megünnepelni.","shortLead":"A Gundam című anime az egyik legnépszerűbb sorozat Japánban, annyira, hogy 40. születésnapját egészen szokatlan módon...","id":"20181122_gundam_szobor_japan_jokohama_anime_rajzfilm_robot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e27e7802-5151-49eb-9c0c-e426dd096e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bca8445-d280-4094-8f53-00f18c71c445","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_gundam_szobor_japan_jokohama_anime_rajzfilm_robot","timestamp":"2018. november. 22. 17:33","title":"Japánban nem viccelnek: 18 méter magas, járni is tudó robotszobrot építenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]