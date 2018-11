Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87de6840-8376-48d1-b681-e0814eff95c6","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Idén nyárra a mesterséges intelligencia segítségével sikerült azonosítani azokat a jegyeket az Instagramra feltöltött képeken, amelyek depresszióra utalhatnak. Milyen képek és posztok jellemzik a depresszióban szenvedőket? Honnan lehet felismerni a bajt? Hogyan segíthet a betegeken a digitális technika? ","shortLead":"Idén nyárra a mesterséges intelligencia segítségével sikerült azonosítani azokat a jegyeket az Instagramra feltöltött...","id":"remotivextra_20171108_Igy_arulkodik_a_depressziorol_az_Instagram_es_a_Twitterfiokunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87de6840-8376-48d1-b681-e0814eff95c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75d6d1-7aca-421d-b168-87c3043e37aa","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20171108_Igy_arulkodik_a_depressziorol_az_Instagram_es_a_Twitterfiokunk","timestamp":"2018. november. 26. 07:35","title":"Ezek a képek és posztok jellemzik a depresszióban szenvedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"1685c702-d998-409c-ace2-f4f74fc8b6ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autó ütközött, az egyik beszorult az összeroncsolódott járműbe, kiszabadították, de már nem tudták megmenteni. Öt könnyebb sérültje is van a balesetnek.","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik beszorult az összeroncsolódott járműbe, kiszabadították, de már nem tudták megmenteni. Öt...","id":"20181125_Halalos_baleset_Kozarmislenynel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1685c702-d998-409c-ace2-f4f74fc8b6ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7abfbd-5157-495e-9649-b72734231965","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Halalos_baleset_Kozarmislenynel","timestamp":"2018. november. 25. 11:58","title":"Halálos baleset Kozármislenynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c22c23f-df01-4f46-b47f-88375eb0a4f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel autógyártás apró gyöngyszeme nemcsak Európában, hanem a világ másik felén is megpróbált sikeres lenni.","shortLead":"A lengyel autógyártás apró gyöngyszeme nemcsak Európában, hanem a világ másik felén is megpróbált sikeres lenni.","id":"20181126_niki_vagyis_a_vilaghodito_kispolszki_amit_szinte_senki_sem_ismer_fsm_fiat_126p","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c22c23f-df01-4f46-b47f-88375eb0a4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c71354-29d1-4b7f-8168-49bebf9f903d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_niki_vagyis_a_vilaghodito_kispolszki_amit_szinte_senki_sem_ismer_fsm_fiat_126p","timestamp":"2018. november. 26. 06:41","title":"Niki, vagyis a világhódító Kispolszki, amit szinte senki sem ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő májusi európai parlamenti (EP) választásokon remélhetőleg a nemzetállamok Európája győz, nem pedig az Európai Unió föderalisztikus koncepciója - jelentette ki Kövér László.","shortLead":"A jövő májusi európai parlamenti (EP) választásokon remélhetőleg a nemzetállamok Európája győz, nem pedig az Európai...","id":"20181124_Kover_az_EPvalasztasokon_remelhetoleg_a_nemzetallamok_Europaja_gyoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943a09a2-c2ca-406c-8d01-202264ddfaeb","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Kover_az_EPvalasztasokon_remelhetoleg_a_nemzetallamok_Europaja_gyoz","timestamp":"2018. november. 24. 22:08","title":"Kövér: az EP-választásokon remélhetőleg a nemzetállamok Európája győz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ő vezeti a NAV adóslistáját, amelyen ismert nevek is vannak.","shortLead":"Ő vezeti a NAV adóslistáját, amelyen ismert nevek is vannak.","id":"20181126_17_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_egy_budapesti_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36926db-593e-4150-9db5-781fac858b40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_17_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_egy_budapesti_no","timestamp":"2018. november. 26. 10:00","title":"1,7 milliárd forinttal tartozik a NAV-nak egy budapesti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9e66d5-fb85-4494-90c3-50e0abbd3e0a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az összesített bajnoki címet a Testnevelési Egyetem szerezte meg.","shortLead":"Az összesített bajnoki címet a Testnevelési Egyetem szerezte meg.","id":"20181124_Cseh_Laszlo_ket_Rasovszky_Kristof_harom_aranyeremmel_zarta_az_egyetemi_bajnoksagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a9e66d5-fb85-4494-90c3-50e0abbd3e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a42846f-a955-47e9-9ff6-5073b789b7e2","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Cseh_Laszlo_ket_Rasovszky_Kristof_harom_aranyeremmel_zarta_az_egyetemi_bajnoksagot","timestamp":"2018. november. 24. 17:29","title":"Cseh László két, Rasovszky Kristóf három aranyéremmel zárta az egyetemi bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű játékot, ami a rajongók szerint a valaha készült egyik legjobb szerepjáték az űropera világában.","shortLead":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű...","id":"20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f03bd1-23b1-40aa-ac9b-9a7b662d86b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","timestamp":"2018. november. 25. 20:33","title":"Most érdemes letölteni: nagyon leárazták az egyik legjobb Star Wars-játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ef8066-814a-4267-b680-4af437f3257f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos, az osztályvezető ápoló, a vezető szakasszisztens és a toxikológiai intenzív részleg vezető ápolója is aláírta a dokumentumot.","shortLead":"A főorvos, az osztályvezető ápoló, a vezető szakasszisztens és a toxikológiai intenzív részleg vezető ápolója is...","id":"20181124_Nyilatkozatban_utasitjak_el_a_halapenzt_a_Peterfy_korhaz_intenziv_osztalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26ef8066-814a-4267-b680-4af437f3257f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd1bd53-2adb-4bd1-80bb-9c828fdfa4a6","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Nyilatkozatban_utasitjak_el_a_halapenzt_a_Peterfy_korhaz_intenziv_osztalyan","timestamp":"2018. november. 24. 15:44","title":"Péterfy Kórház intenzív osztálya: hálapénz elutasítva! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]