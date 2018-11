Az aktuális árlista szerint egy uncia arany 1227 dollár, ugyanennyi palládiumért 1160 dollárt kell fizetni. A palládium már eddig is kulcsszereplő alapanyag volt az autógyártásban, a benzinüzemű kocsik katalizátoraihoz használták kibocsátott gáz szűrésére, vagyis a légszennyezés csökkentésére. A dízelautók ugyanerre a funkcióra inkább a platinát vetették be. De a pár éve kitört a dízelbotrány, amelyben gyakorlatilag az összes nagy autógyártóról kiderült, hogy trükköztek a szennyeződési tesztekkel, új helyzetet teremtett a piacon.

Közben a világ egyre inkább a jövő felé tekint és a nagy cégek milliárdokat költenek az elektromos autók fejlesztésére. De a hagyományos üzemű kocsiknak van még jó néhány évük, sőt talán egy-két évtizedük is. Ezért a nagy gyártók rövidtávú stratégiájában a benzin-üzemeltetés került előtérbe. Ez is szennyez, de kevésbé, mint a dízel, és például Kínában is az új szabályok szerint prioritást kapnak a kevésbé szennyező benzines autók. Mindennek következtében a palládium ára elkezdett kúszni felfelé. És már közelíti az aranyét.

De van-e elég palládium?

A palládium általában a nikkel és platina-lelőhelyeken zajló feltárás társterméke. Eddig Dél-Afrika volt az egyik fő szállító, de az ottani bányák, speciális helyi okok miatt, már nem igazán rentábilisak. Oroszországban is vannak palládium lelőhelyek, de az orosz gazdaságot kereskedelmi szankciók sújtják. Tehát pillanatnyilag a New York Merkantile Exchange cégnek a korábbi, szegényebb években felhalmozott palládiumkészletei jelentik a világ legfőbb tartalékait. Már csak ezért is borítékolható, hogy a palládium hamarosan drágább lesz, mint az arany. (via RFI, Les Echos)