[{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökségnél korábban is hallani lehetett elbocsátásokról, az azonban csak most derült ki, hogy a kirúgottaknak azt követően mutattak ajtót, hogy egy héttel előtte arra kötelezték őket: vegyenek részt egy eseményen, amelyen Orbán is beszédet mond.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökségnél korábban is hallani lehetett elbocsátásokról, az azonban csak most derült ki...","id":"20181126_Egyik_este_meg_Orbannak_tapsoltak_egy_hetre_ra_mindegyikuket_kirugtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95208214-7cc2-466d-8305-b9a73da932d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Egyik_este_meg_Orbannak_tapsoltak_egy_hetre_ra_mindegyikuket_kirugtak","timestamp":"2018. november. 26. 23:35","title":"Egyik este még Orbánnak tapsoltak, egy hétre rá mindegyiküket kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae5bd74-c2de-4d90-8d52-efb63ee350a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"José Andrés 2010-ben létrehozott szervezete katasztrófasújtotta övezetekben ad enni a rászorulóknak. ","shortLead":"José Andrés 2010-ben létrehozott szervezete katasztrófasújtotta övezetekben ad enni a rászorulóknak. ","id":"20181127_Nobelbekedijra_jeloltek_a_raszorulokra_fozo_sztarszakacsot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ae5bd74-c2de-4d90-8d52-efb63ee350a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb67a3b-9f59-4aa4-a176-1493d153bce3","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Nobelbekedijra_jeloltek_a_raszorulokra_fozo_sztarszakacsot","timestamp":"2018. november. 27. 14:44","title":"Nobel-békedíjra jelölték a rászorulókra főző sztárszakácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egy indokolt, szakmai kérdést mert feltenni a nemzetbiztonsági bizottság üléséről távozó fideszes Halász Jánosnak a Hír Tv egyik riportere, amiben a Magyar Idők Gruevszki-cikkét firtatta, a hvg.hu információi szerint másnap távozott a csatornától. Bár a munkaszerződését közös megegyezéssel szüntették meg, tévés forrásaink szerint emiatt az egy kérdésből lett azonnal belső vihar, másnap pedig már be is hívták.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Egy indokolt, szakmai kérdést mert feltenni a nemzetbiztonsági bizottság üléséről távozó fideszes Halász Jánosnak a Hír...","id":"20181126_Feltett_egy_kerdest_a_fideszes_kepviselonek_a_Hir_Vs_riportere_aznap_dolgozott_utoljara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453587a7-fdba-4872-b26f-0ecc870c284a","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Feltett_egy_kerdest_a_fideszes_kepviselonek_a_Hir_Vs_riportere_aznap_dolgozott_utoljara","timestamp":"2018. november. 26. 10:16","title":"Feltett egy kérdést a fideszes képviselőnek a Hír Tv riportere, aznap dolgozott utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd0cbd7-9710-40e2-89d1-631ed8f29381","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zavartalan a haladás.","shortLead":"Zavartalan a haladás.","id":"20181127_Felfuggesztettek_a_tuntetest_megindult_a_hatarforgalom_Zahonynal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cd0cbd7-9710-40e2-89d1-631ed8f29381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88151423-529e-45a0-9a23-51e4f655e8f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181127_Felfuggesztettek_a_tuntetest_megindult_a_hatarforgalom_Zahonynal","timestamp":"2018. november. 27. 11:23","title":"Felfüggesztették a tüntetést, megindult a határforgalom Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken cseh kollégája, Andrej Babis meghívására hivatalos látogatást tesz Prágában – erősítette meg az erről szóló keddi cseh sajtóbeszámolókat az MTI-nek Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken cseh kollégája, Andrej Babis meghívására hivatalos látogatást tesz Prágában –...","id":"20181127_Pozsonyba_majd_Pragaba_megy_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a2ccd9-8b0c-4b79-adcb-dc780e13028a","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Pozsonyba_majd_Pragaba_megy_Orban","timestamp":"2018. november. 27. 11:45","title":"Pozsonyba, majd Prágába megy Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre inkább úgy tűnik, természetes módon már nem állítható meg a globális felmelegedés, ehhez valamilyen emberi beavatkozásra lesz szükség. A Harvard kutatói most előálltak egy ötlettel, ami az eddigi megoldásokhoz képest még viszonylag olcsó is lenne.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, természetes módon már nem állítható meg a globális felmelegedés, ehhez valamilyen emberi...","id":"20181126_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_sztratoszfera_aeroszol_injekcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b713ee3-6f22-4c2f-8f0d-57b6995d22a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_sztratoszfera_aeroszol_injekcio","timestamp":"2018. november. 26. 08:03","title":"Megvan a globális felmelegedés Szent Grálja? A tudósok szerint ez visszafordíthatja a folyamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b619c07c-5f9a-4a31-a7fb-a79e0f835746","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Netflix karácsonyi sztorija egy szókimondó, vagány télapóról és egy testvérpárról szól, akik közösen mentik meg az ünnepet.","shortLead":"A Netflix karácsonyi sztorija egy szókimondó, vagány télapóról és egy testvérpárról szól, akik közösen mentik meg...","id":"20181127_A_Parlament_is_feltunik_egy_pillanatra_Kurt_Russel_karacsonyi_filmjeben__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b619c07c-5f9a-4a31-a7fb-a79e0f835746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7e6fbe-3366-4504-90c0-1c35ba1e2e46","keywords":null,"link":"/elet/20181127_A_Parlament_is_feltunik_egy_pillanatra_Kurt_Russel_karacsonyi_filmjeben__video","timestamp":"2018. november. 27. 12:08","title":"A Parlament is feltűnik egy pillanatra Kurt Russel karácsonyi filmjében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f98741-6d74-4940-b10d-2020198f76ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Utolsó tangó Párizsban, az Álmodozók és Az utolsó császár legendás olasz filmrendezője 77 éves korában hunyt el. ","shortLead":"Az Utolsó tangó Párizsban, az Álmodozók és Az utolsó császár legendás olasz filmrendezője 77 éves korában hunyt el. ","id":"20181126_Meghalt_Bernardo_Bertolucci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85f98741-6d74-4940-b10d-2020198f76ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba5489d-7736-4508-9b59-c3c3b8565e96","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Meghalt_Bernardo_Bertolucci","timestamp":"2018. november. 26. 09:54","title":"Meghalt Bernardo Bertolucci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]