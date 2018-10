Csak Harry Potter tudja csinálni azt, hogy egyszerre két helyen van

– ezzel jelzi a Magyar Posta vezérigazgató-helyettese azt, hogy a karácsonyi ajándékaikat a neten külföldről megrendelők jobb, ha figyelembe veszik, hogy honnan és mikor rendelnek. Forrai Péter a NAV képviselőjével, Sepsi Edittel közösen tartott csütörtöki sajtóeseményén arról beszélt, hogy időben kell feladni a rendelést, különben megeshet, hogy a csomag nem lesz ott a karácsonyfa alatt. A kézbesítés csúcsidőben, húsvétkor és karácsonykor a távol-keleti országokból 6-8 hétig, az uniós tagállamokból 1-2 hétig, míg a harmadik országból 2-4 hétig tart. Ha ezt az ügyfelek figyelembe veszik, nem lesz gond a kiszállítással.

© Huszár Dávid

„Nyilván erre mindannyiunknak fel kell készülnünk” – mondta a vezérigazgató-helyettes, és ígérte, mindent megtesznek azért, hogy ne forduljon elő az, ami tavaly: a budaörsi elosztó központban zárt konténerekben, halmokban álltak a csomagok még karácsony előtt egy-két nappal is csak azért, mert nem volt postás, aki kivigye.

© Huszár Dávid

Nagy valószínűséggel idén sem lesz jobb a helyzet: a hvg.hu-nak már ősszel jelezték a postások, hogy tartanak az év végi rohamtól. Egyikük azt mesélte, „már szeptemberben álmodtam arról, hogy ki kell vinni a csomagokat karácsonyra”. „Rémálom” – mondták, már most is nehezen birkóznak meg egy átlagos hétköznapi munkamennyiséggel, arról pedig elképzelésük sincs, hogyan úszhatják meg káosz nélkül az év utolsó hónapjait.

A Magyar Posta nyáron még úgy számolt, hiába dolgoznak 29 ezernél is többen a cégnél, legalább 300 embert azonnal fel tudnának venni. Főképp postai ügyintézőkből, kézbesítőkből és csomagfeldolgozókból van hiány.

© Huszár Dávid

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez közeli Nemzetközi Posta Kicserélő Központ már a bejáratára is molinót akasztott, azt hirdetve, hogy gépjárművezetőt, küldemény-feldolgozót és csomagkézbesítőt keres, érdeklődni a portán lehet. Az épület földszintjén, a faliújságon pedig egy másik hirdetés: munkavállalói ajánlási program. Ennek lényege, hogy az a postás, aki barátját, rokonát vagy ismerősét a postára csábítja dolgozni, jutalmat kap. Nem is keveset: ha az új dolgozó legalább 1 hónapig marad, ajánlója 20 ezer forintot kap, ha pedig félévig is kitart, akkor a barátnak, ismerősnek vagy rokonnak 40 ezer forint üti a markát. És amit az új dolgozóknak kínálnak: "bejelentett munka, biztos fizetés, széles körű fejlődési lehetőség".

Egy postás ma Magyarországon átlagosan bruttó 250 ezer forintot keres, a kézbesítők ennél kevesebbet, az ő fizetésük még csak közelíti a 200 ezer forintot. Miközben a munka egyre több. Forrai Péter tájékoztatása szerint tavaly 3 millió magyar vásárolt online, egy ember átlagosan 11 rendelést adott fel egy évben, de volt, aki ennek az ötszörösét. Évről évre körülbelül negyedével nő a feladott csomagok száma, Forrai Péter szerint ezért viszik gyakran lassabban azokat.

Hibázunk? Persze. Néha nálunk is előfordul

– jelentette ki. Tavaly például úgy akarták ennek elejét venni, hogy karácsonyi csomaglimitet vezettek be: egy ember öt csomagot adhatott fel egy nap.

Idén csaknem 1 milliárd forintért vettek egy tömeg- és térfogatmérésre is alkalmas csomagfeldolgozót, amely óránként 10 ezer, egyenként 100 kilós csomagot is tud kezelni, háromszor annyit, mint korábban. Kérdés, hogy ember lesz-e, aki átveszi és házhoz is viszi a küldeményeket. Az állami intézmény vezetője a hvg.hu kérdésére azt válaszolta, idén is vesznek fel alkalmi postásokat, akárcsak korábban.

© Huszár Dávid

Már toborozzák az embereket, mondta Forrai, de arra a kérdésre, hogy milyen feltételekkel, nem tudott pontos választ adni. Tavaly, karácsony előtt olyan magas fizetésekért vettek fel embereket, hogy az feszültséget okozott, feldühítette a régi dolgozókat. Találtunk olyan állásajánlatot, amelyben 20 nap munkáért nettó 151 ezer forintot és cafeteriát kínáltak. Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője most, a sajtótájékoztató után azt mondta, a munkaerő-kölcsönző cégen múlik, hogy az alkalmi postások végül mennyit kapnak, ebbe a Magyar Postának nincs beleszólása.

A vámosok mobilt és kábítószert vizsgálnak

A NAV-nál nem lesznek alkalmi fináncok, átcsoportosítással próbálják meg átvészelni az év végi őrületet. Sepsi Edit azt mondta, már novemberben segítséget kapnak kollégáiktól azok, akiknek feladata eldönteni, hogy egy csomag vámköteles-e vagy sem, kell-e utána fizetni vagy sem. A legtöbben Kínából rendelnek, ezt követi az Egyesült Államok, Hollandia, Szingapúr, Németország és Szlovákia. 2017-ben 64 ezer olyan csomagolt vámkezeltek, amelyik Európai Unión kívüli országból érkezett. Idén szeptemberig ez a szám már meghaladta az 50 ezret. A magyarok legtöbbször

mobiltelefont,

tabletet,

étrendkiegészítőt,

ruhát,

LED lámpákat rendelnek.

„A legveszélyesebb helyzet eddig az volt, amikor fél kiló port találtunk egy dobozban, kiderült, hogy fentanil, kis mennyiségben is halálos lehet, ha a nyálkahártyára jut” – meséli a NAV egyik munkatársa, aki kollégáival éppen tételes áruvizsgálatot végez a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ csarnokának legvégében. Hárman ülik körül az asztalt, mögöttük konténerekben halmozódnak a gyanús csomagok. Két ember bontogat, nézi, mi van a dobozban. Ha hamis a termék, félreteszi, ha valódi, visszacsomagolja. A harmadik embernek van a legjobb dolga: pecsétel. Nagyon sok a hamisítvány – mondják, már messziről kiszúrják, akárcsak „ha másfél milliós a Rolex”. Nekik eddig talán ez volt a legértékesebb tárgy, amit itt a kezükbe vehettek.

© Huszár Dávid

Nem mellesleg ide érkezik a legtöbb kábítószert tartalmazó csomag is. Még nincs dél, de a vámosok már 4 ilyen küldeményt is találtak. Azt mondják, hat éve ezzel foglalkoznak, már ránézésre megállapítják, melyikben zacskóban lehet drog, és melyikben nem. „A cannabis és az extasy a leggyakoribb, minden formában jön” – vonnak gyors mérleget.

Ünnep=őrület

A NAV-osok megszokott zöld pólóján kívül mindenki más citrom- vagy narancssárga pólóban dolgozik a gyárban. Nem véletlenül: a világosba öltözöttek felelnek a beérkező csomagokért, a többiek a külföldre menőkért. Éjjel-nappal 60-an vannak műszakban, csúcsidőben pedig akár 100-an is.

Itt csak a hülyék maradnak meg

– fakad ki egy asszony a futószalagnál. A munka fárasztó, sokat kell dolgozni, kevés a fizetés – sorolja. A mellette rakodó csendben bólogat. Egy harmadik pedig unottan pittyegteti a vonalkód-leolvasót. Azt mondják, a napi 8 óra munkáért 140 ezer forintot kapnak. Csak azért nem mondtak még fel, mert már csak néhány hónapjuk van hátra a nyugdíjig. „Az ünnepi őrület még pont beleesik” – mondják szomorúan.

Idén országszerte 60 postán bővítették a raktárakat, a tárolókat és a csomagkiadó helyeket, hogy elébe menjenek az év végi nagy rohamnak. A november végi árleszállításoktól a majdnem karácsonyig tartó csúcsidényben a Magyar Posta a tavalyit 20 százalékkal meghaladó küldeményforgalomra számít. 2017-ben a belföldi csomagok száma meghaladta a 21 milliót, a külföldieké pedig a 18 milliót.

Futárból sincs elég

Nemcsak a postán, a futárcégeknél is lehetnek fennakadások. A GKI Digital szerint mind a kézbesítésben, mind a feldolgozásban adódhatnak nehézségek. A hvg.hu megkeresésére azt írták, „nagyon nehéz jó minőségű munkaerőt találni és azt megtartani”. Elsősorban raktárosok, futárok hiányoznak. A cég szerint azért, mert ma már nem elég egyszerűen „odavezetni” az autót a címre és átadni a csomagot, szükség van alapos helyismeretre is. „A futároknak készpénz-kezelési ismeretekkel kell rendelkezniük, és érteniük kell az ügyfelek nyelvén is.” Gond az is, hogy sokan inkább a határ túloldalán, Ausztriában keresnek munkát. Becslések szerint több száz futár hiányzik Magyarországról, pontos számot nem tudni. Ami biztos: a futár kevés, a rendszer alulfinanszírozott.

A GKI-nál arra is felhívták a figyelmet, hogy áremelés is jöhet, „a munkaerő költsége és az üzemanyag ára is folyamatosan növekszik, a folyamatos fejlesztési kényszer pedig olyan beruházási kiadásokat generál, ami kódolja a piacon az áremelkedést. Más kérdés, hogy a webáruházak ezt mennyiben hárítják át a fogyasztókra” – írták. Akár az is lehet, hogy az ingyenes kiszállítástól kell elbúcsúzni. A GKI szerint ez egy marketingeszköz, időszakosan van létjogosultsága, hosszabb távon azonban „egyre kevesebb ilyen akcióra számíthatunk”. Azért, mert az ezzel járó költség komoly hatással van a webáruházak profitjára. „Ennek következtében úgy véljük, a korlátlan ingyenesség helyett – bár kétségkívül az ilyen típusú promócióknak van a legnagyobb hatása a forgalomra – jellemzően az értékhatárhoz kötött ingyenes szállítás lesz a domináns a piacon a jövőben” – jósolták.