[{"available":true,"c_guid":"a1ad9d79-63f0-4b50-b794-523a59e639f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több térségben is jelentős havazás várható, a közútkezelő felkészült a télre.","shortLead":"Több térségben is jelentős havazás várható, a közútkezelő felkészült a télre.","id":"20181126_Hamarosan_hotakaro_borithatja_az_orszag_egyes_reszeit","timestamp":"2018. november. 26. 12:04","title":"Hamarosan hótakaró boríthatja az ország egyes részeit"},{"available":true,"c_guid":"8b55c10a-5023-4766-83b9-f0bd57f9c8d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok ötödének nem fér bele az anyagi lehetőségeibe egy autóvásárlás. Ez minimális csökkenés az egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"A magyarok ötödének nem fér bele az anyagi lehetőségeibe egy autóvásárlás. Ez minimális csökkenés az egy évvel korábbihoz képest.","timestamp":"2018. november. 26. 11:11","title":"Háromszor annyi magyar nem képes kifizetni egy autót, mint az EU-átlag"},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap birtokába került levél szerint az iskolák vezetői „a kancellárok mozgásterének biztosítása érdekében" csak a legszükségesebb esetben köthetnek hosszabb távú szerződést.","shortLead":"A lap birtokába került levél szerint az iskolák vezetői „a kancellárok mozgásterének biztosítása érdekében" csak a legszükségesebb esetben köthetnek hosszabb távú szerződést.","timestamp":"2018. november. 26. 09:02","title":"Államtitkári utasításra nem költekezhetnek a szakképző centrumok a kancellári rendszer kiépítéséig"},{"available":true,"c_guid":"53e6ddd1-496f-4b5c-bd62-646eba01d955","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Új életet akart kezdeni a házaspár, de hiába szöktek meg Szíriából, Magyarországon kell bíróság elé állniuk.","shortLead":"Új életet akart kezdeni a házaspár, de hiába szöktek meg Szíriából, Magyarországon kell bíróság elé állniuk.","timestamp":"2018. november. 26. 13:17","title":"Terrorizmus finanszírozása miatt indult per egy házaspár ellen Szegeden"},{"available":true,"c_guid":"6cb44fa7-3ff9-43d8-a25f-9659e08b3157","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilos Lara Croft Go annyira jól sikerült, hogy a 2015-ös The Game Awards az év legjobbjának választotta. A program most mindössze 359 forintba kerül Androidon.","shortLead":"A mobilos Lara Croft Go annyira jól sikerült, hogy a 2015-ös The Game Awards az év legjobbjának választotta. A program most mindössze 359 forintba kerül Androidon.","timestamp":"2018. november. 26. 18:03","title":"Siessen, most csak 359 forintba kerül egy díjnyertes Tomb Raider játék"},{"available":true,"c_guid":"20afef22-0b3b-40b4-8d35-66e1c852f22e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban az optikai hálózati fejlesztésekre összpontosít a Szupergyors Internet Program második szakasza. A SZIP 2.0 januárban indul, a 100 Mbps sávszélesség csak az alsó határt jelenti majd benne.","shortLead":"Elsősorban az optikai hálózati fejlesztésekre összpontosít a Szupergyors Internet Program második szakasza. A SZIP 2.0 januárban indul, a 100 Mbps sávszélesség csak az alsó határt jelenti majd benne.","timestamp":"2018. november. 26. 00:03","title":"30 megabites helyett 2 gigabites internettel szórná tele az országot a kormány"},{"available":true,"c_guid":"9cc27783-02c0-49ad-995e-1cf87409324a","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"PSD2 – a GDPR mellett ez is gyakran elhangzó rövidítés manapság, ami jelentősen megváltoztathatja a vállalkozások életét. De miért is? Mert ennek révén olyan lehetőségekhez juthatnak a cégek, melyekkel hatékonyabbá tehetik a működésüket, ezáltal pedig versenyképesebbé válhatnak.","shortLead":"PSD2 – a GDPR mellett ez is gyakran elhangzó rövidítés manapság, ami jelentősen megváltoztathatja a vállalkozások életét. De miért is? Mert ennek révén olyan lehetőségekhez juthatnak a cégek, melyekkel hatékonyabbá tehetik a működésüket, ezáltal pedig versenyképesebbé válhatnak.","timestamp":"2018. november. 27. 13:23","title":"PSD2, PISP, AISP? Fintech szótár kkv-knak"},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak így tudják teljesíteni a megrendeléseket.","shortLead":"Csak így tudják teljesíteni a megrendeléseket.","timestamp":"2018. november. 27. 13:53","title":"Napi limitet vezetett be az IKEA az online rendeléseknél"}]