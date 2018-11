Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdd83516-a9ce-4e4c-98df-fdc649d22251","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Első lépésként a katonák átveszik a megyék igazgatását. ","shortLead":"Első lépésként a katonák átveszik a megyék igazgatását. ","id":"20181127_Hadiallapot_Ukrajnaban_igy_valtozik_az_allampolgarok_elete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdd83516-a9ce-4e4c-98df-fdc649d22251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d817f035-4c16-4cd2-8714-9cd36595a6ca","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Hadiallapot_Ukrajnaban_igy_valtozik_az_allampolgarok_elete","timestamp":"2018. november. 27. 14:59","title":"Hadiállapot Ukrajnában: így változik az állampolgárok élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15de4d8c-9fc7-4c14-b531-15e48b75cb92","c_author":"Radó Péter","category":"itthon","description":"\"Egy jól kormányzott és integráló iskolarendszerben az iskolák átalakítása egy több évtizedes fejlesztési folyamat eredménye lehet.\" Radó Péter oktatáskutató arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen oktatás kínál megoldásokat a jövő problémáira.","shortLead":"\"Egy jól kormányzott és integráló iskolarendszerben az iskolák átalakítása egy több évtizedes fejlesztési folyamat...","id":"20181127_Oktatas_a_megoldas_vagy_a_problema_resze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15de4d8c-9fc7-4c14-b531-15e48b75cb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea10a438-79ed-4448-9cd0-b5f942017bce","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Oktatas_a_megoldas_vagy_a_problema_resze","timestamp":"2018. november. 27. 10:33","title":"Oktatás: a megoldás vagy a probléma része?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Repülővel vitte el a mexikói rendőrség azt a 105 embert, aki vállalta, hogy hazatér, és nem próbál átjutni az Egyesült Államokba, de azt nem mondták el, hogy melyik országba küldték őket.","shortLead":"Repülővel vitte el a mexikói rendőrség azt a 105 embert, aki vállalta, hogy hazatér, és nem próbál átjutni az Egyesült...","id":"20181128_Feladta_a_migranskaravan_105_tagja_inkabb_hazamentek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afeec95-b36b-4880-9767-9e3ab8708379","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Feladta_a_migranskaravan_105_tagja_inkabb_hazamentek","timestamp":"2018. november. 28. 19:34","title":"Feladta a migránskaraván 105 tagja, inkább hazamentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb neveket jelentett be a fesztivál. ","shortLead":"Újabb neveket jelentett be a fesztivál. ","id":"20181127_A_Foo_Fighters_es_a_Florence__The_Machine_is_jon_a_Szigetre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e3c470-6369-4a49-b11e-18c7a5876478","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_A_Foo_Fighters_es_a_Florence__The_Machine_is_jon_a_Szigetre","timestamp":"2018. november. 27. 11:07","title":"A Foo Fighters és a Florence + The Machine is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d391b5a6-8af6-4958-8026-8f13113fe293","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világelső tizenkét döntetlen után nyerve szerezte meg a sakkvilágbajnoki címet.","shortLead":"A világelső tizenkét döntetlen után nyerve szerezte meg a sakkvilágbajnoki címet.","id":"20181128_Magnus_Carlsen_lett_a_sakkvilagbajnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d391b5a6-8af6-4958-8026-8f13113fe293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cfbc83-5651-4482-9837-917263d620b3","keywords":null,"link":"/sport/20181128_Magnus_Carlsen_lett_a_sakkvilagbajnok","timestamp":"2018. november. 28. 19:49","title":"Magnus Carlsen lett a sakkvilágbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc97b394-f8d9-443c-8b20-2374f52714c0","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Frissítő smoothie az edzés után, forró csalántea egy jóleső fürdővel a nap végén. Ilyen és ehhez hasonló tippeket és trükköket gyűjtöttünk össze azoknak a férfiaknak, akik szeretik élvezni az élet minden percét, méghozzá úgy, hogy közben az egészségükről – egészen pontosan a prosztatájuk jólétéről – sem feledkeznek meg. ","shortLead":"Frissítő smoothie az edzés után, forró csalántea egy jóleső fürdővel a nap végén. Ilyen és ehhez hasonló tippeket és...","id":"proxelan_20181128_utmutato_prosztata_problemak_tippek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc97b394-f8d9-443c-8b20-2374f52714c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a1d1df-710e-463d-a312-070eca1be362","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181128_utmutato_prosztata_problemak_tippek","timestamp":"2018. november. 28. 13:45","title":"Hedonista útmutató prosztataproblémák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"253cbad5-8e8a-4875-ba51-2f2ad6bdcb8d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig közel 50 orosz állampolgárt nem engedtek be Ukrajnába a hétfő este kihirdetett hadiállapot óta. ","shortLead":"Eddig közel 50 orosz állampolgárt nem engedtek be Ukrajnába a hétfő este kihirdetett hadiállapot óta. ","id":"20181127_Fokozodik_a_helyzet_nem_nagyon_engedik_belepni_Ukrajnaba_az_orosz_allampolgarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=253cbad5-8e8a-4875-ba51-2f2ad6bdcb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b881967-6342-4ffa-9e6d-f612e4a89305","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Fokozodik_a_helyzet_nem_nagyon_engedik_belepni_Ukrajnaba_az_orosz_allampolgarokat","timestamp":"2018. november. 27. 15:15","title":"Fokozódik a helyzet, nem nagyon engedik belépni Ukrajnába az orosz állampolgárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e8ae69-7241-44ed-8943-dac4ee6bdc04","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katasztrófavédők vitték a helyszínre és állították fel az ország karácsonyfáját a fővárosi Kossuth Lajos téren.","shortLead":"A katasztrófavédők vitték a helyszínre és állították fel az ország karácsonyfáját a fővárosi Kossuth Lajos téren.","id":"20181128_orszag_karacsonyfa_parlament_kossuth_ter_katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e8ae69-7241-44ed-8943-dac4ee6bdc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638633da-d674-4234-a651-13b0ed11a0c7","keywords":null,"link":"/elet/20181128_orszag_karacsonyfa_parlament_kossuth_ter_katasztrofavedelem","timestamp":"2018. november. 28. 15:15","title":"Már áll az ország karácsonyfája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]