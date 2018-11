Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd5d5836-af2a-48be-9a50-8a6c563d379e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Minden elmúlik, mindennek vége szakad egyszer\" – fogalmazott.","shortLead":"\"Minden elmúlik, mindennek vége szakad egyszer\" – fogalmazott.","id":"20181129_Egy_korszak_vege_Stallone_bucsut_intett_Rocky_Balboanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd5d5836-af2a-48be-9a50-8a6c563d379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42727dbe-94de-4b3e-8f8a-8e0121b5ddd2","keywords":null,"link":"/kultura/20181129_Egy_korszak_vege_Stallone_bucsut_intett_Rocky_Balboanak","timestamp":"2018. november. 29. 10:55","title":"Egy korszak vége: Stallone búcsút intett Rocky Balboának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Tagadni látszanak a hírt, de közleményükben ott olvasható: néhány hétig nem működik majd az osztály.","shortLead":"Tagadni látszanak a hírt, de közleményükben ott olvasható: néhány hétig nem működik majd az osztály.","id":"20181128_honvedkorhaz_koraszulott_centrum_honvedelmi_miniszterium_bezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57642c22-eb6e-4fce-a130-d1c51d1966a6","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_honvedkorhaz_koraszulott_centrum_honvedelmi_miniszterium_bezaras","timestamp":"2018. november. 28. 18:10","title":"Elismerte a Honvédkórház koraszülöttcentrumának bezárását a tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összeveszett Vajnával, nem jutott filmezési lehetőséghez, így színházi munkát vállal. De ha teheti, újra próbálkozik a Toldival.\r

\r

","shortLead":"Összeveszett Vajnával, nem jutott filmezési lehetőséghez, így színházi munkát vállal. De ha teheti, újra próbálkozik...","id":"20181129_Palfi_GyorgyHarom_evet_elvesztegettem_az_eletembol_a_meg_nem_valosult_Toldira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e5aaca-1d58-44db-9e06-24df822ad03b","keywords":null,"link":"/kultura/20181129_Palfi_GyorgyHarom_evet_elvesztegettem_az_eletembol_a_meg_nem_valosult_Toldira","timestamp":"2018. november. 29. 12:31","title":"Pálfi György:„Három évet elvesztegettem az életemből a meg nem valósult Toldira”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8611055-b45f-4dcb-bc06-277bb84a886f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Nubia mobilgyártó nemrég mutatta be a Red Magic nevű készülékét, most itt a még fejlettebb Red Magic Mars.","shortLead":"A kínai Nubia mobilgyártó nemrég mutatta be a Red Magic nevű készülékét, most itt a még fejlettebb Red Magic Mars.","id":"20181129_nubia_red_magic_mars_androidos_okostelefon_gamer_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8611055-b45f-4dcb-bc06-277bb84a886f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f2acf9-0f4f-41dd-95a8-2a522e0609b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_nubia_red_magic_mars_androidos_okostelefon_gamer_telefon","timestamp":"2018. november. 29. 15:03","title":"10 GB RAM elég lesz? Itt a Nubia új, jó árú csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e34158-912c-4bfd-8ce6-a1b33f0d95a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Polgár Judit volt a 2018-as sakkvilágbajnoki döntő szakkommentátora, szerinte Magnus Carlsen hiába győzött, nem volt a legjobb formájában. Mielőtt a magyar sakkolimpikon nagymester a londoni világeseményre érkezett volna, New Yorkban átadott egy fontos elismerést Yoko Onónak.","shortLead":"Polgár Judit volt a 2018-as sakkvilágbajnoki döntő szakkommentátora, szerinte Magnus Carlsen hiába győzött, nem volt...","id":"20181129_Igy_mutat_Yoko_Ono_Polgar_Judit_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3e34158-912c-4bfd-8ce6-a1b33f0d95a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71435ca7-b843-48e9-8ab1-fa8d5d9313c6","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Igy_mutat_Yoko_Ono_Polgar_Judit_mellett","timestamp":"2018. november. 29. 13:05","title":"Polgár Judit szakkommentálta a sakkvilágbajnoki döntőt, és kitüntette Yoko Onót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4983033-d18c-40a7-8494-26e2d43f1f7a","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"A masszázs az egyik legősibb kezelési mód a gyógyítás történetében. Ókori egyiptomi emlékeken is felfedezhető, Julius Caesarról pedig tudjuk, hogy így kezeltette epilepsziáját. Körbenéztünk a masszírozás világában, és érdekes dolgokra leltünk.","shortLead":"A masszázs az egyik legősibb kezelési mód a gyógyítás történetében. Ókori egyiptomi emlékeken is felfedezhető, Julius...","id":"20181130_masszazs_mediwel_terapia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4983033-d18c-40a7-8494-26e2d43f1f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444ca33f-f1b6-40a2-9dd0-7f7c542242de","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181130_masszazs_mediwel_terapia","timestamp":"2018. november. 30. 11:30","title":"7 dolog a masszázsról, amit szinte biztos nem hallott még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c3f2bd-bd95-4227-981b-8190a71f8ff5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Nyolcan vannak, közülük három igen jó állapotú.","shortLead":"Nyolcan vannak, közülük három igen jó állapotú.","id":"20181128_Ketezer_eves_mumiakat_talaltak_Dahsurban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7c3f2bd-bd95-4227-981b-8190a71f8ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38286319-1d56-419e-a799-e8ca658c1436","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Ketezer_eves_mumiakat_talaltak_Dahsurban","timestamp":"2018. november. 28. 21:48","title":"Kétezer éves múmiákat találtak az egyiptomi Dahsúrban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állat akkor támadhatott rájuk, amikor erdei házuk környékén sétáltak.","shortLead":"Az állat akkor támadhatott rájuk, amikor erdei házuk környékén sétáltak.","id":"20181128_Grizzly_medve_olhetett_meg_egy_anyat_es_gyermeket_Kanadaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbec626-feaf-4161-bf42-79081c51c289","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Grizzly_medve_olhetett_meg_egy_anyat_es_gyermeket_Kanadaban","timestamp":"2018. november. 28. 21:17","title":"Grizzly medve ölhetett meg egy anyát és gyermekét Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]