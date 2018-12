Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt hitte, várandós, de minden terhességi teszt negatív lett.","shortLead":"Azt hitte, várandós, de minden terhességi teszt negatív lett.","id":"20181129_26_kilogrammos_cisztat_operaltak_ki_egy_fiatal_no_hasabol_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94250730-3a76-4e84-bd89-46d8557860d7","keywords":null,"link":"/elet/20181129_26_kilogrammos_cisztat_operaltak_ki_egy_fiatal_no_hasabol_NagyBritanniaban","timestamp":"2018. november. 29. 20:29","title":"26 kilogrammos cisztát operáltak ki egy fiatal nő hasából Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91dd18d-7aa6-49ae-8cd4-b9f89e65f8cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentették a világ első Helio P70-et használó okostelefonját. A benne dobogó chip mellett szelfikamerája is érdekes, ugyanis 25 megapixeles.","shortLead":"Bejelentették a világ első Helio P70-et használó okostelefonját. A benne dobogó chip mellett szelfikamerája is érdekes...","id":"20181130_realme_u1_elso_mediatek_helio_p70_chip_okostelefon_nagy_szelfikamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b91dd18d-7aa6-49ae-8cd4-b9f89e65f8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c989581-50c0-4096-a88d-192d69ffee9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_realme_u1_elso_mediatek_helio_p70_chip_okostelefon_nagy_szelfikamera","timestamp":"2018. november. 30. 12:03","title":"Itt az első olcsó okostelefon, amiben már a gyors új chip van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ddc3c7-2975-4e9e-8495-9cf1cb2151af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A saját készítésű drónok között is nagyon különlegesnek tűnik egy amerikai elektromérnök Flex-Plane nevű fejlesztése. ","shortLead":"A saját készítésű drónok között is nagyon különlegesnek tűnik egy amerikai elektromérnök Flex-Plane nevű fejlesztése. ","id":"20181129_dron_flex_plane_boeing_odysseus_repulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24ddc3c7-2975-4e9e-8495-9cf1cb2151af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2c35e0-7b93-4a55-bd10-de05348a911a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_dron_flex_plane_boeing_odysseus_repulo","timestamp":"2018. november. 29. 16:33","title":"Csináltak egy drónt, amelyik úgy néz ki, mintha egy hatalmas madár lenne – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e76f3a-44f9-4efa-b530-191452825edf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tanyáról szabadult el, egy szarva van és rendkívül agresszív.\r

\r

","shortLead":"Egy tanyáról szabadult el, egy szarva van és rendkívül agresszív.\r

\r

","id":"20181130_Danyon_tombol_Jozsef_a_kecske","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66e76f3a-44f9-4efa-b530-191452825edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0070f69f-deb1-455b-a5e8-4c7742d695b2","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Danyon_tombol_Jozsef_a_kecske","timestamp":"2018. november. 30. 10:49","title":"Dányban tombol József, a kecske","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4da4626-c9c9-4549-bd4f-150141aa282c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap pénteki számában ír arról, hogy a munkaügyi bíróság hatályon kívül helyezte a múzeum építési engedélyét. ","shortLead":"A lap pénteki számában ír arról, hogy a munkaügyi bíróság hatályon kívül helyezte a múzeum építési engedélyét. ","id":"20181130_Nepszava_le_kell_allni_az_uj_Neprajzi_Muzeum_epitesevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4da4626-c9c9-4549-bd4f-150141aa282c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca3e01f-143f-4a9b-8ee9-c107ef760d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Nepszava_le_kell_allni_az_uj_Neprajzi_Muzeum_epitesevel","timestamp":"2018. november. 30. 06:55","title":"Népszava: Le kell állni az új Néprajzi Múzeum építésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a68c61-b5f4-488f-9ba0-5811f4159d51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába a harc a cigarettázás ellen.","shortLead":"Hiába a harc a cigarettázás ellen.","id":"20181130_500_millio_forintot_ad_az_allam_egy_dohanygyarnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a68c61-b5f4-488f-9ba0-5811f4159d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f08cf0a-ed13-4fa2-a583-d19084088b11","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_500_millio_forintot_ad_az_allam_egy_dohanygyarnak","timestamp":"2018. november. 30. 15:00","title":"500 millió forintot ad az állam egy dohánygyárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves férfi halálra késelte 18 és 16 éves nevelt fiát, 43 éves élettársát is életveszélyesen megsebesítette, a bíróság elrendelte letartóztatását.","shortLead":"A 31 éves férfi halálra késelte 18 és 16 éves nevelt fiát, 43 éves élettársát is életveszélyesen megsebesítette...","id":"20181129_Letartoztattak_a_nevelt_fiait_halalra_keselo_ozdi_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a21ceb-cdc3-4380-9e3a-606bbe19237f","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Letartoztattak_a_nevelt_fiait_halalra_keselo_ozdi_ferfit","timestamp":"2018. november. 29. 16:58","title":"Letartóztatták a nevelt fiait halálra késelő ózdi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Facebook által már tesztelt funkció segítségével egyszerűen és gyorsan megoldható, hogy egy-egy témával kapcsolatban semmi ne jelenjen meg az üzenőfalon, még akkor sem, ha minden második ismerős arról tesz közzé bejegyzéseket.","shortLead":"Egy, a Facebook által már tesztelt funkció segítségével egyszerűen és gyorsan megoldható, hogy egy-egy témával...","id":"20181130_facebook_tartalomszures_kulcsszavas_szures_hirfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d896c43d-4eff-488c-89e4-40118850f819","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_facebook_tartalomszures_kulcsszavas_szures_hirfolyam","timestamp":"2018. november. 30. 10:03","title":"Új funkció a Facebookon, kiszűrheti vele a hírfolyamból az idegesítő bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]