[{"available":true,"c_guid":"732377b7-ecc3-4b65-bf9f-fab347c02a71","c_author":"Szauer Tamás","category":"tudomany","description":"Cédric Villani, a matematika Lady Gagájaként is emlegetett tudós adott exkluzív interjút a HVG munkatársának a Lisszabonban megrendezett Web Summit technológiai konferencián. A francia parlamentben Emmanuel Macron elnököt segítő tudós-politikust kérdeztük politikáról, tudományról és Magyarországról.","shortLead":"Cédric Villani, a matematika Lady Gagájaként is emlegetett tudós adott exkluzív interjút a HVG munkatársának...","id":"20181130_cedric_villani_interju_orban_viktor_emmanuel_macron_ep_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=732377b7-ecc3-4b65-bf9f-fab347c02a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07495725-84d2-40de-83fd-6a0d66027dd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_cedric_villani_interju_orban_viktor_emmanuel_macron_ep_valasztasok","timestamp":"2018. november. 30. 15:00","title":"Orbánnak nincs meg az ereje: „Lehet verni hangosan az asztalt, de a számok nem hazudnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány az agrártárca számára a saját kormánybiztosának érdekeltségébe tartozó ingatlancégtől bérel ki egy egész irodaházat az egyik legdrágább belvárosi részen. Nem árulták el, mennyi a közpénzből fizetett bérleti díj, ami így Schmidt Mária családjának, köztük Ungár Péter LMP-s képviselőnek hoz hasznot. A kormánytisztviselők már költöznek, ezentúl a Vigadó melletti „impozáns”, „nagyvárosi szállodák hangulatát idéző” irodaházba járhatnak dolgozni.","shortLead":"Az Orbán-kormány az agrártárca számára a saját kormánybiztosának érdekeltségébe tartozó ingatlancégtől bérel ki...","id":"20181130_Kormanybiznisz_Schmidt_Mariaek_irodahazaba_koltoztetik_az_Agrarminiszteriumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8397a49-2099-4c97-81d6-00ee48a6b047","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Kormanybiznisz_Schmidt_Mariaek_irodahazaba_koltoztetik_az_Agrarminiszteriumot","timestamp":"2018. november. 30. 06:30","title":"Kormánybiznisz: Schmidt Máriáék irodaházába költöztetik az Agrárminisztériumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szófiai kormány több tagja is érintett abban a csalásban, amelynek keretében külföldiek ezrei vásárolhattak illegálisan európai uniós vízummentességet biztosító bolgár állampolgárságot – jelentette kiszivárogtatott információk alapján az Euractiv.","shortLead":"A szófiai kormány több tagja is érintett abban a csalásban, amelynek keretében külföldiek ezrei vásárolhattak...","id":"20181130_bulgaria_csalas_allampolgarsag_kormanytagok_bolgar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d151b163-594b-413e-89f7-318f0741cde3","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_bulgaria_csalas_allampolgarsag_kormanytagok_bolgar_kormany","timestamp":"2018. november. 30. 12:18","title":"Kormánytagok is érintettek a külföldiek ezreit bolgár állampolgársághoz juttató csalásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1661d87-7747-4409-8d86-71f29163e3fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állam 2015 áprilisa óta nem ír ki új trafikpályázatot, azóta mégis 601 trafik kapott engedélyt, és a kijelöléskor egy ember, a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. vezérigazgatójának szava dönt. A tavaly 3,6 milliárd forint nyereséget termelő dohányellátó nagykereskedő többségi tulajdonosa, a Tabán Trafik Sánta János érdekeltsége – aki viszont a dohányzást felmenő rendszerben teljesen betiltani, a trafikok számát pedig csökkenteni szándékozó Lázár János holdudvarához tartozik.","shortLead":"Az állam 2015 áprilisa óta nem ír ki új trafikpályázatot, azóta mégis 601 trafik kapott engedélyt, és a kijelöléskor...","id":"20181130_Trafikkoncesszio_evek_ota_nincs_palyaztatas_egy_ember_szava_dont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1661d87-7747-4409-8d86-71f29163e3fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d98135-7537-463d-a352-28ffbd49142f","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Trafikkoncesszio_evek_ota_nincs_palyaztatas_egy_ember_szava_dont","timestamp":"2018. november. 30. 11:28","title":"Trafikkoncesszió: évek óta nincs pályáztatás, egy ember szava dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte a védelem a hallgatókat és az oktatókat is megilleti.","shortLead":"Szerinte a védelem a hallgatókat és az oktatókat is megilleti.","id":"20181130_Reagalt_az_ELTEBTK_dekanja_a_feljelentosdire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b22cc12-2857-4239-9eab-f7415a45ed37","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Reagalt_az_ELTEBTK_dekanja_a_feljelentosdire","timestamp":"2018. november. 30. 17:11","title":"Reagált az ELTE-BTK dékánja a feljelentősdire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c21512-3511-4657-88e9-8b12d698cd4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most indul a Los Angeles-i Autóshow, amelynek egyik látványossága lehet ez a futurista jármű.","shortLead":"Most indul a Los Angeles-i Autóshow, amelynek egyik látványossága lehet ez a futurista jármű.","id":"20181129_icona_nucleus_los_angeles_autoshow","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60c21512-3511-4657-88e9-8b12d698cd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d23ef7-5d2b-4f29-977e-5dc726cf6822","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_icona_nucleus_los_angeles_autoshow","timestamp":"2018. november. 29. 17:48","title":"Az Icona Nucleus leginkább a holnapután autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A negyedik legmelegebb év lehet az idei a Földön a rendszeres időjárási mérések kezdete óta – közölte a Meteorológiai Világszervezet (WMO), amely szerint egyre erősebben érezni a globális felmelegedés hatásait.","shortLead":"A negyedik legmelegebb év lehet az idei a Földön a rendszeres időjárási mérések kezdete óta – közölte a Meteorológiai...","id":"20181201_wmo_jelentes_legmelegebb_evek_2018_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0094e1ef-a204-4027-a928-62097a58911f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_wmo_jelentes_legmelegebb_evek_2018_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. december. 01. 09:03","title":"Azért az elég nagy baj, hogy az eddigi 20 legforróbb évet az elmúlt 22 évben mérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cddf528-7894-4efd-8e49-4ae66e2d70e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A most leleplezett Palisade-ben ülésenként 2, azaz összesen 16 pohártartó kapott helyet. És akkor a 7 USB-portról még nem is tettünk említést. ","shortLead":"A most leleplezett Palisade-ben ülésenként 2, azaz összesen 16 pohártartó kapott helyet. És akkor a 7 USB-portról még...","id":"20181201_8_ulessel_tamad_a_hyundai_gigantikus_uj_divatterepjaroja_suv_v6","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cddf528-7894-4efd-8e49-4ae66e2d70e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce20e39-3888-4422-9198-1eb78d3932b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_8_ulessel_tamad_a_hyundai_gigantikus_uj_divatterepjaroja_suv_v6","timestamp":"2018. december. 01. 08:21","title":"8 üléssel támad a Hyundai gigantikus új divatterepjárója, félhet az Audi Q7?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]