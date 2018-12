Virginiában ítélték életfogytiglanra a Köpcös mindenre elszánt utódát



Az 52 éves Damaso Lopez-Nunez tavaly agyonlövette azt a szabadúszó újságírót, aki azt kutatta, ki veszi át a Sinaloa-kartell irányítását Mexikóban. Két lehetőség volt: a Köpcös fiai vagy egykori jobbkeze, Damaso Lopez-Nunez? A szabadúszó újságíró halála nagy megdöbbenést keltett Franciaországban is, mert a francia hírügynökségnek, az AFP-nek dolgozott - írja a Le Figaro. Az AFP szerint „Diplomás”-nak hívták a kábítószer kartellben Damaso Lopez-Nunezt. Jogi diplomával rendelkezett ugyanis és Mexikó legszigorúbb börtönének igazgató-helyettese volt. Azután 2001-ben segített megszökni Joaquin Guzman-nak, a Köpcösnek. A szennyes ruha között távozott a kokainkirály a szigorúan ellenőrzött börtönből. Még kétszer sikerült azután a Köpcösnek megszöknie a börtönből Mexikóban. Mindig a Diplomás segített, hiszen voltak kapcsolatai a büntetés-végrehajtásnál, és nemcsak ott.



A Köpcös szerint Mexikó két legutóbbi elnöke is kapott a megvesztegetési pénzekből



Mindkét elnök természetesen cáfol, de az éppen szombaton hivatalába lépő új államfő azzal nyert az elnökválasztáson, hogy elődeit korrupcióval vádolta meg. A „Diplomás” is sokat mesélt erről az FBI-nak. Ugyanis vádalkut kötött az amerikai hatóságokkal, koronatanú lesz a Köpcös perében!. Az amerikai kábítószer-elhárítás szerint a Köpcös volt a legveszélyesebb kábítószercsempész az USA történetében Pablo Escobar óta. A kolumbiai drogbárót 1993-ban tették el láb alól. Ő is azért húzta sokáig, mert lefizette a kolumbiai elitet, aki nem fogadta el a pénzt, az golyót kapott. Ezt a módszert vette át a Sinaloa klán is- élén a Köpcös-sel. Aki egyszerű katonája volt klánnak, de rájött arra: a kolumbiai maffia megroggyant. Eljött a mexikóiak ideje, akik közkatonából tábornokká léphettek elő, ha megfelelően kíméletlenek és hatékonyak voltak. Mint a Köpcös és jobbkeze, a most elítélt „Diplomás”.



A kábítószerszer piac egyre csak nő az Egyesült Államokban



Két nagykutyát elkaptak az amerikaiak, akik joggal ünnepelnek. Csakhogy a piacot jól ismerő szakértők arra mutatnak rá, egyre többen fogyasztanak kábítószert az Egyesült Államokban. Ezért iszonyúan sok pénz van ebben a bizniszben. Ha van kereslet, akkor előbb vagy utóbb a kínálat is hozzáigazodik. Vagyis hiába csapják le a sárkány egyik vagy másik fejét, de a biznisz megy tovább, mert nagy pénz van benne. Mennyit rejtett el a Köpcös és most elítélt jobbkeze? Mindenki csak találgathat bár a mexikói rendőröket meglepte, hogy Joaquin Guzman és családja milyen szerényen éldegél. Dehát a Köpcösnek kilenc ismert gyereke van, úgyhogy nagy a család.

A csaknem analfabéta drogbáró példakép is Mexikó koldusszegény részein, egyszerű máktermesztő farmerből lett a Sinaloa kartell feje és milliárdos amerikai dollárban. A legnagyobb és legveszélyesebb drogbáró Mexikóban, akinek a vagyona a Forbes szerint meghaladta az egymilliárd dollárt. Most nyilvánvalóan ugyanaz a büntetés vár rá, mint jobbkezére, akit pénteken egy amerikai bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Virginia államban. A bíróság csak azért volt ilyen nagylelkű, mert a kiadatási kérelem elérése érdekében az USA megígérte, nem alkalmaz halálbüntetést. Ezenk ívül pedig a Köpcös jobbkeze vállalta, koronatanú lesz a drogbáró perében New York-ban. (via Le Figaro)