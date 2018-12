Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kínaiak építik meg Argentína új atomerőművét – értesült a Reuters hírügynökség. Ez kettős üzenet Trumpnak, akivel Hszi Csin-ping elnök Buenos Airesben találkozik a G20-csúcs kapcsán.","shortLead":"Kínaiak építik meg Argentína új atomerőművét – értesült a Reuters hírügynökség. Ez kettős üzenet Trumpnak, akivel Hszi...","id":"20181129_Kinai_fricska_Trumpnak_pont_ott_pont_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f6115-046d-4e49-b971-c7dc46e50a22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Kinai_fricska_Trumpnak_pont_ott_pont_most","timestamp":"2018. november. 29. 17:30","title":"Kínai fricska Trumpnak, pont ott, pont most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most futó álláshirdetések szerint 2400 eurós fizetést is össze lehet hozni Németországban tapasztalt teherautó-sofőröknek. ","shortLead":"Most futó álláshirdetések szerint 2400 eurós fizetést is össze lehet hozni Németországban tapasztalt...","id":"20181201_Ezert_van_nalunk_soforhiany_800_ezret_fizetnek_nekik_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3585d87-7f26-4702-9225-f58def030833","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Ezert_van_nalunk_soforhiany_800_ezret_fizetnek_nekik_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 01. 15:26","title":"Ezért van nálunk sofőrhiány: 800 ezret fizetnek nekik Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a24122f-d886-40e8-a6d2-c2806e5fcc87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért kötött beléjük, mert meglátta, hogy a tüntetésre készült transzparens van náluk. ","shortLead":"Azért kötött beléjük, mert meglátta, hogy a tüntetésre készült transzparens van náluk. ","id":"20181201_Elkaptak_a_ferfit_aki_CEUtuntetokre_tamadt_a_4es_metron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a24122f-d886-40e8-a6d2-c2806e5fcc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a3a913-a107-4cbf-8e80-4432575acc03","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Elkaptak_a_ferfit_aki_CEUtuntetokre_tamadt_a_4es_metron","timestamp":"2018. december. 01. 11:05","title":"Elkapták a férfit, aki CEU-tüntetőkre támadt a 4-es metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213456b6-5231-4f95-86be-c1f5571da02d","c_author":"Mendrey László","category":"itthon","description":"A szakszervezetek ügyesen szétverik önmagukat.","shortLead":"A szakszervezetek ügyesen szétverik önmagukat.","id":"20181127__es_nem_is_kell_hozza_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=213456b6-5231-4f95-86be-c1f5571da02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929a141c-881b-49a5-8dd7-926acbbf5a4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181127__es_nem_is_kell_hozza_a_Fidesz","timestamp":"2018. november. 30. 07:13","title":"„… és nem is kell hozzá a Fidesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54cfa9f2-8470-47f5-bfad-3f15e463fa5a","c_author":"Molnár Andor","category":"elet","description":"Sokakat meglepett, hogy november végére tényleg november lett, és beköszöntött a tél. Most már hivatalosan is. Hiszen december elseje a meteorológiai tél kezdete. Ilyenkor nem csak kabátot váltunk. \r

