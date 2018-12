Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3fc07ec-19f3-4309-aaf8-4ad1c5b2b1cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu kérdezte, hogy mit kezdtek a vissza nem térítendő támogatással, a rögbiszövetség szerint ennek kiadása nekik 2 millió forintba kerülne.","shortLead":"A 24.hu kérdezte, hogy mit kezdtek a vissza nem térítendő támogatással, a rögbiszövetség szerint ennek kiadása nekik 2...","id":"20181130_2_millio_forintert_arulna_el_a_rogbiszovetseg_hogy_mire_koltottek_felmilliardnyi_kozpenzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3fc07ec-19f3-4309-aaf8-4ad1c5b2b1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c14ca50-18b3-454b-9ff7-1f8e0fd7e148","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181130_2_millio_forintert_arulna_el_a_rogbiszovetseg_hogy_mire_koltottek_felmilliardnyi_kozpenzt","timestamp":"2018. november. 30. 20:49","title":"2 millió forintért árulná el a rögbiszövetség, hogy mire költöttek félmilliárdnyi közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az üzemanyagárak ellen tüntetnek országszerte, Párizsban a rendőrök ritkán tapasztalt tüntetői erőszakról számolnak be.","shortLead":"Az üzemanyagárak ellen tüntetnek országszerte, Párizsban a rendőrök ritkán tapasztalt tüntetői erőszakról számolnak be.","id":"20181201_Rendorokkel_csaptak_osze_a_tuntetok_Parizsban__mar_122en_orizetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da2dbd7-e298-491a-9447-e5ee9dd478f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Rendorokkel_csaptak_osze_a_tuntetok_Parizsban__mar_122en_orizetben","timestamp":"2018. december. 01. 17:22","title":"Rendőrökkel csaptak ösze a tüntetők Párizsban - már 122-en őrizetben - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub úgy tudja, az egyetem döntött, és hétfőn be is jelentik ezt. ","shortLead":"Az RTL Klub úgy tudja, az egyetem döntött, és hétfőn be is jelentik ezt. ","id":"20181201_Meghozta_a_dontest_a_CEU_a_Becsbe_koltozesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac94176c-5eb1-42aa-ac25-c263873d816f","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Meghozta_a_dontest_a_CEU_a_Becsbe_koltozesrol","timestamp":"2018. december. 01. 19:40","title":"Meghozta a döntést a CEU a Bécsbe költözésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter és az államtitkár azt mondta, egy Fidesz-rendezvényre kell menniük, ezért nem tudnak részt venni a fontos német–magyar fórumon. A Népszava által megkérdezett fideszesek azonban nem tudnak aznap semmilyen pártrendezvényről.","shortLead":"A miniszter és az államtitkár azt mondta, egy Fidesz-rendezvényre kell menniük, ezért nem tudnak részt venni a fontos...","id":"20181201_Nem_letezo_partrendezvenyre_hivatkozva_mondott_le_egy_nemet_esemenyt_ket_fideszes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f2524a-e3f1-4f9e-ba55-4260f0ca4dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Nem_letezo_partrendezvenyre_hivatkozva_mondott_le_egy_nemet_esemenyt_ket_fideszes","timestamp":"2018. december. 01. 11:49","title":"Nem létező pártrendezvényre hivatkozva mondott le két fideszes egy fontos német rendezvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5adcf6-d232-45b4-a131-ff449eb0bf61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenkit sértetlenül kimenekítettek a bántalmazott anyákat és gyerekeket elszállásoló otthonból. Az otthon folytatja működését, de még kérdés, hol és hogyan.","shortLead":"Mindenkit sértetlenül kimenekítettek a bántalmazott anyákat és gyerekeket elszállásoló otthonból. Az otthon folytatja...","id":"20181201_Leegett_egy_Somogy_megyei_anyaotthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc5adcf6-d232-45b4-a131-ff449eb0bf61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c3f501-271a-4594-a86c-cef82624740a","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Leegett_egy_Somogy_megyei_anyaotthon","timestamp":"2018. december. 01. 17:48","title":"Leégett egy bántalmazott anyákat elszállásoló otthon Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683b77ff-a770-494d-95fe-71b7823c147c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Vb-döntős horvátokkal belehúztunk, a többi csapattal rosszabbul is járhattunk volna. Írország fővárosában, Dublinban rendezték meg a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőinek sorsolását, melyet a magyar válogatott a 4. kalapból várt. ","shortLead":"A Vb-döntős horvátokkal belehúztunk, a többi csapattal rosszabbul is járhattunk volna. Írország fővárosában, Dublinban...","id":"20181202_Kikkel_kell_megkuzdenunk_Eloben_a_foci_Ebselejtezok_sorsolasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=683b77ff-a770-494d-95fe-71b7823c147c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d91021-8813-493e-afdb-e758038cf0a9","keywords":null,"link":"/sport/20181202_Kikkel_kell_megkuzdenunk_Eloben_a_foci_Ebselejtezok_sorsolasarol","timestamp":"2018. december. 02. 12:02","title":"Horvátország, Wales, Szlovákia, Azerbajdzsán lesz a mieink ellenfele: élőben a foci Eb-selejtezők sorsolásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","shortLead":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","id":"20181201_gyalogos_gazolas_dunaujvaros_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729f23af-4475-45f6-aa1f-3092dc001f9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_gyalogos_gazolas_dunaujvaros_halalos_baleset","timestamp":"2018. december. 01. 10:59","title":"Elütöttek két gyalogost Dunaújvárosban, egyikük a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83598597-4eb2-4667-ac43-d6dee5e4546f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TEK páncélosa az idén nem települt ki a Bazilikához. ","shortLead":"A TEK páncélosa az idén nem települt ki a Bazilikához. ","id":"20181201_Civilruhas_rendorokkel_es_betontombokkel_keszult_a_rendorseg_a_karacsonyi_vasarokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83598597-4eb2-4667-ac43-d6dee5e4546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7ebfe1-31e5-43a6-a9f3-b4e774e26ef0","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Civilruhas_rendorokkel_es_betontombokkel_keszult_a_rendorseg_a_karacsonyi_vasarokra","timestamp":"2018. december. 01. 21:43","title":"Civilruhás rendőrökkel és betontömbökkel készült a rendőrség a karácsonyi vásárokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]