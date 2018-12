Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94851dbf-4e8c-4afa-a613-ef944299817f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország északkeleti csücskében élők igazán csípős reggelre ébredhettek. ","shortLead":"Az ország északkeleti csücskében élők igazán csípős reggelre ébredhettek. ","id":"20181201_Kemeny_lehulest_hozott_az_elso_decemberi_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94851dbf-4e8c-4afa-a613-ef944299817f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b149bee-1f0b-4fce-8105-058a72a822e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Kemeny_lehulest_hozott_az_elso_decemberi_hetvege","timestamp":"2018. december. 01. 08:37","title":"Kemény lehűlést hozott az első decemberi hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államokban január elsejétől nem vezetik be a kínai árukra vonatkozó új vámokat - ebben állapodott meg Donald Trump amerikai elnök szombaton a G20 országcsoport Buenos Aires-i csúcsértekezletét követően Hszi Csin-ping kínai elnökkel.\r

","shortLead":"Az Egyesült Államokban január elsejétől nem vezetik be a kínai árukra vonatkozó új vámokat - ebben állapodott meg...","id":"20181202_Az_amerikai_es_a_kinai_elnok_szusszanasnyi_idot_nyert_a_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3dd601-bf3a-4537-ac11-fb5f3e2f5257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Az_amerikai_es_a_kinai_elnok_szusszanasnyi_idot_nyert_a_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. december. 02. 08:22","title":"Az amerikai és a kínai elnök szusszanásnyi időt nyert a kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ee2e23-e7a2-4470-b677-980ccdbcae75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szakszervezeti elnök arról értesült, akiket október végén rúgtak ki, még nem kaptak meg minden papírt erről, mert nincs, aki előállítsa ezt.","shortLead":"Egy szakszervezeti elnök arról értesült, akiket október végén rúgtak ki, még nem kaptak meg minden papírt erről, mert...","id":"20181130_Annyi_embert_kirugtak_a_Miniszterelnoksegtol_hogy_nincs_ember_aki_a_kirugasokat_intezze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3ee2e23-e7a2-4470-b677-980ccdbcae75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6558136a-30eb-4bad-a3a2-2c59aa52a3c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Annyi_embert_kirugtak_a_Miniszterelnoksegtol_hogy_nincs_ember_aki_a_kirugasokat_intezze","timestamp":"2018. november. 30. 15:21","title":"Annyi embert kirúgtak a Miniszterelnökségtől, hogy nincs ember, aki a kirúgásokat intézze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A családi fotózás előtti váltottak egymással pár szót, és nem tudni, hogy mikor fognak legközelebb találkozni. ","shortLead":"A családi fotózás előtti váltottak egymással pár szót, és nem tudni, hogy mikor fognak legközelebb találkozni. ","id":"20181201_Egyket_szot_valtott_csak_egymassal_Trump_es_Putyin_a_G20csucson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593ffd3e-700b-4782-a231-c444cce86e03","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Egyket_szot_valtott_csak_egymassal_Trump_es_Putyin_a_G20csucson","timestamp":"2018. december. 01. 18:39","title":"Egy-két szót váltott csak egymással Trump és Putyin a G20-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19795d46-da31-4fdc-8aa7-6925757b8185","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A roma gyilkosságsorozat egyik áldozatának feleségétől egy éve elvették a rokkantsági ellátást, pedig betegsége miatt képtelen elhagyni még a lakását is. ","shortLead":"A roma gyilkosságsorozat egyik áldozatának feleségétől egy éve elvették a rokkantsági ellátást, pedig betegsége miatt...","id":"20181202_segely_romagyilkossagok_betegseg_nagycsecs_kormanyhivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19795d46-da31-4fdc-8aa7-6925757b8185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeda6c4a-099d-4b22-9836-b5b8df2177c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_segely_romagyilkossagok_betegseg_nagycsecs_kormanyhivatal","timestamp":"2018. december. 02. 09:15","title":"Összeomlott, rendszeres kezelésre szorul, mégsem kap rokkantsági ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf27b289-439d-4a4f-ad97-5320bb71fbe6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181201_trump_g20_argentia_macri_fotozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf27b289-439d-4a4f-ad97-5320bb71fbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7835c46a-8bb3-47de-8674-2874e1107155","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_trump_g20_argentia_macri_fotozas","timestamp":"2018. december. 01. 13:49","title":"Ahogy Trump aláz, nem aláz úgy senki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a6c716-bc9d-4669-8e33-eeb02ca5d7cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Míg nálunk a kormány kriminalizálja az utcán élőket, de megoldást nem kínál számukra, Belgrádban civil kezdeményezésre indítottak el egy buszt, melyre hajléktalanok szállhatnak fel, és higiéniai és egyéb szolgáltatásokat vehetnek igénybe.","shortLead":"Míg nálunk a kormány kriminalizálja az utcán élőket, de megoldást nem kínál számukra, Belgrádban civil kezdeményezésre...","id":"20181201_Igy_is_lehet_Belgradban_kozossegi_finanszirozasbol_inditottak_hajlektalanokat_segito_buszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2a6c716-bc9d-4669-8e33-eeb02ca5d7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f035216-0f8b-442f-9227-415f0c4d76c4","keywords":null,"link":"/elet/20181201_Igy_is_lehet_Belgradban_kozossegi_finanszirozasbol_inditottak_hajlektalanokat_segito_buszt","timestamp":"2018. december. 01. 15:31","title":"Így is lehet: Belgrádban közösségi finanszírozásból indítottak hajléktalanokat segítő buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2019-ben már elindulhatna az első rakomány a Hold felé, hogy a jövőben kolonizálni tudjuk az égitestet, és kitermeljük az ott lévő ritkaföldfémeket. Az egész projektet 10 év alatt zongoráznák le.","shortLead":"A tervek szerint 2019-ben már elindulhatna az első rakomány a Hold felé, hogy a jövőben kolonizálni tudjuk...","id":"20181130_nasa_holdra_szallas_kolonizalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b126358-375a-470c-a3ac-20aab9e306ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_nasa_holdra_szallas_kolonizalas","timestamp":"2018. november. 30. 16:03","title":"Történelmi megállapodás született: ez a 9 cég segíti a NASA-t, hogy ismét eljussunk a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]