[{"available":true,"c_guid":"f5098ed9-75ca-44f6-b1e5-ffd3cfe5c158","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A 21 legújabb dizájnú Solaris troli első példánya szerdán megérkezett a magyar fővárosba.","shortLead":"A 21 legújabb dizájnú Solaris troli első példánya szerdán megérkezett a magyar fővárosba.","id":"20181205_Budapesten_az_elso_ujgeneracios_csuklos_troli__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5098ed9-75ca-44f6-b1e5-ffd3cfe5c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6222a55-20de-4573-aa17-b8f6d1fb7f75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Budapesten_az_elso_ujgeneracios_csuklos_troli__fotok","timestamp":"2018. december. 05. 13:54","title":"Budapesten az első új generációs csuklós troli – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelenlegi parlamenti erőviszonyok alapján valószínűtlennek tűnik az egyezmény elfogadása.","shortLead":"A jelenlegi parlamenti erőviszonyok alapján valószínűtlennek tűnik az egyezmény elfogadása.","id":"20181206_Theresa_May_akar_el_is_maradhat_a_Brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647e6fa4-f7a3-4e98-875f-2e7c60c0fd62","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Theresa_May_akar_el_is_maradhat_a_Brexit","timestamp":"2018. december. 06. 10:43","title":"Theresa May: akár el is maradhat a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d92ea1-4f5a-43b6-a37c-72682e473005","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) munkájának hála most már arról is van elképzelésünk, hogyan fest a Nap északi pólusa. ","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) munkájának hála most már arról is van elképzelésünk, hogyan fest a Nap északi pólusa. ","id":"20181205_nap_naprendszer_europai_urugynokseg_esa_eszaki_polus_proba_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80d92ea1-4f5a-43b6-a37c-72682e473005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51d9cb-4205-461a-936b-443e2d66d693","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_nap_naprendszer_europai_urugynokseg_esa_eszaki_polus_proba_2","timestamp":"2018. december. 05. 14:33","title":"Látványos fotót készítettek a Napról, ilyen lehet a \"másik\" oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4748bbbc-5869-49cf-845f-3f3b328464df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Itthon maradok, beletemetkezem a munkába, és közben abban reménykedem, hogy semmi, így az Orbán-rezsim sem tart örökké” – mondja Dés.","shortLead":"„Itthon maradok, beletemetkezem a munkába, és közben abban reménykedem, hogy semmi, így az Orbán-rezsim sem tart...","id":"20181206_Des_Laszlo_Az_Orbanrezsim_sem_tart_orokke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4748bbbc-5869-49cf-845f-3f3b328464df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d562f0-ddda-4935-88ab-19be5f908556","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Des_Laszlo_Az_Orbanrezsim_sem_tart_orokke","timestamp":"2018. december. 06. 11:30","title":"Dés László: Az Orbán-rezsim sem tart örökké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc01d36-32e6-4a41-ade5-615d59db48e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan komoly függőséget okozhatnak mobiljátékok, például a Fortnite, hogy akár rehabilitáció is lehet a vége.","shortLead":"Olyan komoly függőséget okozhatnak mobiljátékok, például a Fortnite, hogy akár rehabilitáció is lehet a vége.","id":"20181205_fortnite_fuggoseg_leszoktatas_rehabilitacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc01d36-32e6-4a41-ade5-615d59db48e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3153a832-bb1e-4e24-923b-263a662282cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_fortnite_fuggoseg_leszoktatas_rehabilitacio","timestamp":"2018. december. 05. 13:03","title":"Fortnite-függő a gyerek? Rehabra vele!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Orvosi mérföldkőnek számító transzplantációra került sor Brazíliában, ahol egy olyan nő szült egészséges gyermeket, aki halott donortól kapott méhet. ","shortLead":"Orvosi mérföldkőnek számító transzplantációra került sor Brazíliában, ahol egy olyan nő szült egészséges gyermeket, aki...","id":"20181205_mehtranszplantacio_mehatultetes_brazil_no_egeszseges_gyermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1a14a2-e5c6-441e-9750-4bd733787421","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_mehtranszplantacio_mehatultetes_brazil_no_egeszseges_gyermek","timestamp":"2018. december. 05. 10:33","title":"Orvosi csoda: egészséges gyermeket szült a nő, akibe egy halott donor méhét ültették át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f51458-a84c-4f2f-9137-843f8c55375f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos forgalmazó által meghirdetett versenyre régi és új Ladákkal is lehet nevezni.","shortLead":"A hivatalos forgalmazó által meghirdetett versenyre régi és új Ladákkal is lehet nevezni.","id":"20181206_orosz_szepsegek_javaban_zajlik_a_nagy_magyar_lada_szepsegverseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f51458-a84c-4f2f-9137-843f8c55375f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f259b878-6108-4d28-97c3-f2048fad371a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_orosz_szepsegek_javaban_zajlik_a_nagy_magyar_lada_szepsegverseny","timestamp":"2018. december. 06. 06:41","title":"Orosz szépségek: javában zajlik a nagy magyar Lada-szépségverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége a londoni törvényhozásban.","shortLead":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége...","id":"20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b93ed6-192b-43df-a363-aa992b16c266","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","timestamp":"2018. december. 05. 07:51","title":"Nincs meg a Brexit-megállapodáshoz szükséges parlamenti többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]