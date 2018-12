Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07556451-baa5-47b1-8946-a3bc90811f94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdák töredéke lépett be szövetkezetbe mostanáig, pedig az uniós forrásokból is több jutna, de az Alaptörvényben is benne van a mezőgazdasági termelés integrációja. A tervezet, bár készen van, úgy tűnik, az idén sem kerül már a parlament elé.","shortLead":"A gazdák töredéke lépett be szövetkezetbe mostanáig, pedig az uniós forrásokból is több jutna, de az Alaptörvényben is...","id":"20181211_Irtoznak_a_gazdak_a_szovetkezestol_pedig_fejuk_felett_lebeg_a_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07556451-baa5-47b1-8946-a3bc90811f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8694b15c-98dc-4ed3-aaf2-c606362b87a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Irtoznak_a_gazdak_a_szovetkezestol_pedig_fejuk_felett_lebeg_a_torveny","timestamp":"2018. december. 11. 07:16","title":"Irtóznak a gazdák a szövetkezéstől, pedig fejük felett lebeg a törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc11e650-1a70-4544-a482-7ac80a65faad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Flixbus pályája töretlenül ível felfelé.","shortLead":"A Flixbus pályája töretlenül ível felfelé.","id":"20181209_Nemreg_meg_startup_volt_most_a_tozsdere_keszul_a_Magyarorszagon_is_ismert_buszos_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc11e650-1a70-4544-a482-7ac80a65faad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace8dce7-a023-483f-bf45-13770ef4d70a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Nemreg_meg_startup_volt_most_a_tozsdere_keszul_a_Magyarorszagon_is_ismert_buszos_ceg","timestamp":"2018. december. 09. 13:39","title":"Nemrég még startup volt, most a tőzsdére készül a Magyarországon is ismert buszos cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kisebb lakások négyzetméterára ráadásul drágább is, mint a nagyobbaké. ","shortLead":"A kisebb lakások négyzetméterára ráadásul drágább is, mint a nagyobbaké. ","id":"20181211_A_panellakasokat_lehet_a_leggyorsabban_eladni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd20f43-780e-4c28-a05f-501352d528ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_A_panellakasokat_lehet_a_leggyorsabban_eladni","timestamp":"2018. december. 11. 08:08","title":"A panellakásokat lehet a leggyorsabban eladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c98a2a-9343-4078-a94c-18f438be1345","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram hétfőn jelentette be, hogy a felhasználók mostantól nemcsak szöveges üzenetet küldhetnek egymásnak az alkalmazással, hanem walkie-talkie-ként is használhatják a rendszert.","shortLead":"Az Instagram hétfőn jelentette be, hogy a felhasználók mostantól nemcsak szöveges üzenetet küldhetnek egymásnak...","id":"20181211_instagram_cseveges_hanguzenet_kuldese_walkie_talkie_cb_radio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4c98a2a-9343-4078-a94c-18f438be1345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e340d82-4a10-47f7-a2d3-b5dfb9c00b35","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_instagram_cseveges_hanguzenet_kuldese_walkie_talkie_cb_radio","timestamp":"2018. december. 11. 10:03","title":"Kapott egy extra funkciót az Instagram, hangos siker lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09869511-b2ed-4c41-a241-e1ec0561ba7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kalocsai Fegyház és Börtönben tölti büntetését az a tatai asszony, aki elkábította, majd 108 késszúrással megölte nyolcéves kislányát három és fél évvel ezelőtt. Á. Anikó jelenleg – a kaposvári Szita Bence gyilkosának halála óta – az egyetlen olyan női rab Magyarországon, aki biztosan élete végéig rács mögött marad. \r

","shortLead":"A Kalocsai Fegyház és Börtönben tölti büntetését az a tatai asszony, aki elkábította, majd 108 késszúrással megölte...","id":"20181209_Egyetlen_noi_rab_van_Magyarorszagon_aki_elete_vegeig_bortonben_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09869511-b2ed-4c41-a241-e1ec0561ba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8fd7ce2-dde8-4c93-90ee-bda3e29b7019","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Egyetlen_noi_rab_van_Magyarorszagon_aki_elete_vegeig_bortonben_marad","timestamp":"2018. december. 09. 16:52","title":"Egyetlen női rab van Magyarországon, aki élete végéig börtönben marad: a gyerekgyilkos anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"","category":"kkv","description":"Az új részleg jövőre nyílik.","shortLead":"Az új részleg jövőre nyílik.","id":"20181210_Magyarorszagon_terjeszkedik_a_Tesco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfa3c7f-38e8-44fb-af48-7a44f8d8502a","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Magyarorszagon_terjeszkedik_a_Tesco","timestamp":"2018. december. 10. 14:27","title":"Magyarországon terjeszkedik a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cb668d-983a-4a5e-b264-95de4b673f7d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy kutatás a munkahelyi faragatlanságot vizsgálta.","shortLead":"Egy kutatás a munkahelyi faragatlanságot vizsgálta.","id":"20181211_Viruskent_terjed_a_gorombasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29cb668d-983a-4a5e-b264-95de4b673f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ff9b74-e771-486f-a8af-5cbf8a0d5831","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181211_Viruskent_terjed_a_gorombasag","timestamp":"2018. december. 11. 07:09","title":"Vírusként terjed a gorombaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KSH és a közszolgálati egyetem által összerakott Jó Állam jelentésben is figyelmeztetik Orbánékat a sajtószabadság fontosságára. ","shortLead":"A KSH és a közszolgálati egyetem által összerakott Jó Állam jelentésben is figyelmeztetik Orbánékat a sajtószabadság...","id":"20181210_Nem_vart_helyrol_kapott_kritikat_a_kormany_sajtoszabadsagugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c390548b-2bea-4e97-9cb7-763ea92ebf22","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Nem_vart_helyrol_kapott_kritikat_a_kormany_sajtoszabadsagugyben","timestamp":"2018. december. 10. 07:45","title":"Nem várt helyről kapott kritikát a kormány sajtószabadság-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]