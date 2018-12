Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fec5cb48-4597-4aa1-ac95-fc1338b17aaf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 8-as főúton frontálisan ment egymásba két autó.","shortLead":"A 8-as főúton frontálisan ment egymásba két autó.","id":"20181209_Brutalis_baleset_Veszpremnel_ket_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fec5cb48-4597-4aa1-ac95-fc1338b17aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2c399b-319e-4e57-8f65-697e8dcb4956","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Brutalis_baleset_Veszpremnel_ket_halott","timestamp":"2018. december. 09. 15:09","title":"Brutális baleset Veszprémnél, két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kisebb lakások négyzetméterára ráadásul drágább is, mint a nagyobbaké. ","shortLead":"A kisebb lakások négyzetméterára ráadásul drágább is, mint a nagyobbaké. ","id":"20181211_A_panellakasokat_lehet_a_leggyorsabban_eladni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd20f43-780e-4c28-a05f-501352d528ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_A_panellakasokat_lehet_a_leggyorsabban_eladni","timestamp":"2018. december. 11. 08:08","title":"A panellakásokat lehet a leggyorsabban eladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új fejezet nyílt a Qualcomm és az Apple közt régóta dúló háborúban, aminek eredményeként most főleg utóbbi jár rosszul. ","shortLead":"Új fejezet nyílt a Qualcomm és az Apple közt régóta dúló háborúban, aminek eredményeként most főleg utóbbi jár rosszul. ","id":"20181210_iphone_6s_iphone_x_apple_tiltas_kina_qualcomm_szabadalomsertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b30374-9c96-4a41-a684-27093910692f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_iphone_6s_iphone_x_apple_tiltas_kina_qualcomm_szabadalomsertes","timestamp":"2018. december. 10. 17:33","title":"Nesze nektek, Apple-rajongók: több iPhone-t is betiltottak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58095210-07a4-4bd8-97aa-778aba4b625b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vjacseszlav Baskakov az Instagramon mutogatta méregdrága kiegészítőit. Rövidesen a fegyelmi bizottság előtt magyarázkodhat szokatlanul drága hobbijáról.","shortLead":"Vjacseszlav Baskakov az Instagramon mutogatta méregdrága kiegészítőit. Rövidesen a fegyelmi bizottság előtt...","id":"20181210_Nem_csak_Istenert_a_luxusholmikert_is_rajongott_egy_orosz_pap__lett_is_belole_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58095210-07a4-4bd8-97aa-778aba4b625b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8f592b-bd7a-4d93-8b3b-e0106334a0cd","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Nem_csak_Istenert_a_luxusholmikert_is_rajongott_egy_orosz_pap__lett_is_belole_botrany","timestamp":"2018. december. 10. 19:20","title":"Nem csak Istenért, a luxusholmikért is rajongott egy orosz pap – lett is belőle botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök bizalmasa is aggasztónak tartja az ügyészség dokumentumait.","shortLead":"Az elnök bizalmasa is aggasztónak tartja az ügyészség dokumentumait.","id":"20181209_Kampanyfinanszirozasi_botrany_bizonyitekok_vannak_Trump_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6046dfdd-2a5c-4dfe-a57d-1cddafa9cd0d","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Kampanyfinanszirozasi_botrany_bizonyitekok_vannak_Trump_ellen","timestamp":"2018. december. 09. 20:03","title":"Kampányfinanszírozási botrány: bizonyítékok vannak Trump ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec3e4b8-4e83-4d41-ac4f-72c2d470e3c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA székház elé Hadházy Ákos volt LMP-s társelnök hirdetett tüntetést. Olyan kevesen vannak, hogy az \"Orbán takarodjnak\" sem volt ereje.","shortLead":"Az MTVA székház elé Hadházy Ákos volt LMP-s társelnök hirdetett tüntetést. Olyan kevesen vannak, hogy az \"Orbán...","id":"20181209_200_tunteto_60_rendor__elindult_a_tuntetes_az_MTVA_szekhaznal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ec3e4b8-4e83-4d41-ac4f-72c2d470e3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b03a5e-6831-4726-a622-057c8746a6af","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_200_tunteto_60_rendor__elindult_a_tuntetes_az_MTVA_szekhaznal","timestamp":"2018. december. 09. 15:09","title":"Néhány száz tüntető, 60 rendőr - ilyen volt a tüntetés az MTVA székháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia külügyminiszter visszautasította Trump tweet-jeit.","shortLead":"A francia külügyminiszter visszautasította Trump tweet-jeit.","id":"20181209_Trump_szerint_a_franciak_valojaban_a_parizsi_klimaegyezmeny_ellen_tuntetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab774150-aa61-41b2-afef-130baad80f47","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Trump_szerint_a_franciak_valojaban_a_parizsi_klimaegyezmeny_ellen_tuntetnek","timestamp":"2018. december. 09. 20:35","title":"Trump szerint a franciák valójában a párizsi klímaegyezmény ellen tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ab2a68-05d2-4ba7-a14c-b93720cc6002","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek voltak legolvasottabb anyagok az autó rovatban a mostani héten.","shortLead":"Ezek voltak legolvasottabb anyagok az autó rovatban a mostani héten.","id":"20181209_tolatoradat_autos_top_hirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ab2a68-05d2-4ba7-a14c-b93720cc6002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fe6779-564e-42b6-8624-88147da8b8ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181209_tolatoradat_autos_top_hirek","timestamp":"2018. december. 09. 13:10","title":"Tolatóradar: 1,3 milliárddal egy McLaren a legdrágább eladó autó itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]